В Нидерландах в среду выбирают парламент: вариации последствий

РИА Новости Украина

Парламентские выборы пройдут в Нидерландах в среду — кандидаты поборются за 150 мест в избираемом на 4 года законодательном органе государства. Голосование в этой разместившейся на сравнительно небольшой территории 17-миллионной стране станет первым в серии выборов в странах ЕС, результаты которых могут кардинально изменить политический ландшафт на континенте.

В апреле (а с учетом вероятности второго тура — и в мае) во Франции пройдут президентские выборы, а в сентябре в Германии — парламентские.

Всего в борьбу за избирателей в Нидерландах вступили 28 партий, что является рекордным показателем с периода до Второй мировой войны. Сложная пропорциональная система в этой стране позволяет даже мелким партиям занять места в главном законодательном органе и играть заметную роль в политике государства, сообщают РИА Новости.

Основная же борьба за большинство развернется между либеральной "Народной партией за свободу и демократию" (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте и крайне правой "Партией свободы" (PVV), лидером которой является Герт Вилдерс - голландский "Дональд Трамп". Подобную характеристику тот получил не только благодаря сходству причесок, но и из-за своей любви к общению с избирателями через Twitter и негативное отношение к исповедующим ислам мигрантам. С учетом Brexit и ставшего для всех неожиданностью президентства его американского "единомышленника" возможная победа Вилдерса уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Согласно последним опросам, VVD и PVV идут бок о бок. Впрочем, небольшое преимущество перед своим соперником имеет Рютте: за его партию свои голоса готовы отдать 18% опрошенных, в то время как "галочку" в бюллетене в графе "Партия свободы" планируют поставить 16% респондентов. Таким образом, VVD может получить 27 депутатских мест, а PVV 24 места соответственно.

В любом случае, так как ни одна из партий не набирает большинство (76 мест), победителю гонки предстоит найти партнеров для формирования коалиции. И здесь Рютте, безусловно, в более выигрышном положении. Так, вполне вероятно, что в коалицию с VVD войдут партии "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66", а также "Зеленые левые". У Вилдерса же в случае победы, очевидно, могут возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что вступать в коалицию с ним отказались практически все партии, а это значит, что он не сможет занять пост премьер-министра.

Помимо традиционных тем для любой предвыборной гонки — здравоохранение, борьба с безработицей, пенсионное обеспечение — особое внимание в этом году кандидаты уделили миграционному кризису и угрозе со стороны "Исламского государства". Вилдерс, как и свойственно человеку с его политическими взглядами, предлагает радикальные меры по борьбе с "исламской угрозой": он выступает за существенные ограничения въезда для мигрантов-мусульман, закрытие мечетей и запрет продавать Коран.

Рютте на подобные шаги идти ожидаемо не готов. Тем не менее, он отметил, что граждане Нидерландов с иммигрантским "бэкграундом" должны приспосабливаться к местным нормам, следовать законодательству, в противном же случае — "покинуть" страну.

В последние дни перед голосованием у кандидатов появилась новая тема для предвыборных дискуссий — стремительное обострение отношений с Турцией. В конце прошлой недели власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать проживающим там турецким гражданам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу ее автомобилю, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Тогда Анкара на самом высоком уровне пригрозила Гааге санкциями. Турция объявила о запрете на въезд в страну после завершения отпуска послу Нидерландов, были отменены все государственные встречи на высоком уровне между государствами. Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".

По мнению заведующей Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмилы Бабыниной, от турецко-голландского дипломатического скандала может выиграть, скорее, Вилдерс, нежели Рютте.

"Скандал с Турцией разгорелся в очень неудачное время, конечно, потому что антиправительственные выступления турецкой диаспоры, однозначно, играют на руку Вилдерсу. То есть, это очень некстати для правящей партии", — пояснила эксперт РИА Новости.

Ранее Рютте заявил, что попытается разрядить напряженную обстановку в отношениях между Анкарой и Гаагой, однако приносить извинения турецкой стороне он не собирается.

Еще одной темой противостояния между Рютте и Вилдерсом стало будущее взаимоотношений Нидерландов и Евросоюза, одной из стран-основателей которого Голландия фактически и является. На прошедших накануне телевизионных дебатах лидер PVV вновь заявил, что хотел бы видеть будущее Нидерландов за пределами ЕС. В медийном пространстве даже появилось новое понятие — Nexit (по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из Евросоюза).

Бабынина отметила, что Нидерланды действительно известны отрицательными результатами по европейским вопросам, однако "это частично связано не с проблемами ЕС, а именно с внутренними голландскими проблемами".

"Да, в Нидерландах существуют достаточно устойчивые евроскептические настроения, но это не значит, что страна готова выйти из ЕС. Есть недовольство какими-то отдельными моментами и событиями в рамках Евросоюза, но, в целом, по всем опросам общественного мнения население Нидерландов не демонстрирует устойчивое превалирование евроскептиков, такого нет", — рассказала эксперт.

Таким образом, по ее мнению, "сценарий Nexit маловероятен, скорее, даже невозможен, потому что чтобы такой сценарий был осуществлен, правительство должно быть однопартийным, сформированным партией Герта Вилдерса, однако совершенно точно такого правительства не будет".

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