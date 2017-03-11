Хроника 10 марта: ультиматум организаторов блокады Донбасса, санкции к "Сбербанку"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 10 марта, организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ, а также пригрозили остановить работу "Сбербанка России в Украине" через две недели. В поддержку закрытия российских банков выступил в Киеве нацбатальон "Азов". В Минобороны подтвердили задержание разведчиков ВСУ в Луганской области. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ

Организаторы торговой блокады Донбасса требуют от властей Украины до 2 апреля подписать договоры на поставку угля из других стран, так как намерены с этого дня заблокировать его ввоз из России.

Геращенко обсудила с представителями ЕС блокаду в Донбассе

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обсудила с представителями Евросоюза гуманитарную ситуацию и блокаду в Донбассе. По ее словам, представители Евросоюза не поддерживают блокаду в Донбассе и выступают за решение всех политических вопросов за столом переговоров.

Россия прекратила поставки дизтоплива в Украину

Поставки дизельного топлива из РФ в Украину прекратились 8 февраля. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ со ссылкой на данные "Транснефти", целесообразность данных поставок определяется исключительно самими компаниями.

Штаб блокады АТО остановит работу "Сбербанка" через две недели

Штаб блокады зоны АТО намерен остановить работу "Сбербанка России в Украине" через две недели, если правительство самостоятельно не сделает это, сообщил во время пресс-конференции второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

"Азов" митинговал у НБУ, требуя закрыть "дочки" банков РФ

Около 150 членов партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели митинг возле здания Национального банка Украины с требованием прекратить работу "дочек" российских банков в стране, сообщается в пятницу на странице батальона в "ВКонтакте".

Гройсман: власти изучают пути введения санкций к "Сбербанку"

Власти изучают юридические основания для введения санкций в отношении "дочки" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в пятницу премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В ЛНР заявили о задержании бойцов спецназа ВСУ

Военнослужащие сил специального назначения ВСУ задержаны в самопровозглашенной Луганской народной республике по подозрению в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

В ЛНР связали задержанных бойцов ВСУ с убийством "Гиви"

За организацией убийств комбата самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", и начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко стоят одни и те же украинские силовики, заявил в пятницу журналистам министр госбезопасности непризнанной ЛНР Леонид Пасечник.

Пропавшие в феврале в Донбассе разведчики — в плену у ополченцев

Группа военных, которая 9 февраля не вернулась с задания в Луганской области, остается в плену у ополченцев, говорится в сообщении в Facebook пресс-службы командования сил специальных операций ВС Украины.

В результате более 100 обстрелов погибли двое военнослужащих — Штаб АТО

За минувшие сутки ополченцы 107 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, 16 военных пострадали, двое погибли.

Песков: "Минск-2" — единственная подписанная "дорожная карта" по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минские договоренности являются единственной подписанной "дорожной картой" урегулирования ситуации в Украине.

Вопрос выборов в Донбассе снят с повестки переговоров в Минске

Представитель Киева в политической подгруппе по Украине Ольга Айвазовская заявляет, что вопрос проведения выборов в Донбассе снят с повестки дня переговоров в Минске.

Ветеран АТО разбил лицо генералу на заседании Минобороны

В ходе заседания Общественного совета при Министерстве обороны ветеран АТО разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию, сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

Масштабные столкновения в Сеуле, число жертв продолжает расти

Три человека погибли в столкновениях после того, как Конституционный суд Южной Кореи подтвердил правомочность импичмента президента, сообщило агентство Ренхап. REUTERS Jeon Heon-Kyun Впервые президент Южной Кореи отстранен из-за импичмента Третий человек скончался утром в больнице от полученных накануне ранений. Точная причина смерти уточняется. В пятницу сообщалось о двух погибших в результате столкновений. По всей видимости, они принадлежат к сторонникам президента, возмущенным решением суда.

Авиакатастрофа под Стамбулом: на борту находились россияне — ТВ

Среди пассажиров вертолета, потерпевшего катастрофу в пригороде Стамбула Бююкчекмедже, были четыре гражданина России, сообщает в пятницу телеканал NTV. Ранее местные власти сообщили о гибели пяти человек в результате катастрофы. Вертолет упал на автодорогу в условиях сильного тумана.

Джигурду не будут лишать украинского гражданства — нардеп

Как сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан, если власти лишат Никиту Джигурду украинского гражданства, то признают легитимность ДНР.