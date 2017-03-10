Кобзарь животворящий: стихи, цветы, стычки, флешмобы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В четверг Украина отметила 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Он родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Уже в 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире, "культ" Шевченко продвигали на государственном уровне еще в советскую эпоху (создавались музеи, воздвигались памятники, произведения изучались в школе). С обретением Украиной независимости поэт стал буквально "символом" страны.

Шевченко и… 8 марта

После победы "евромайдана" националистические силы широко используют имя поэта в политической борьбе. Образ Шевченко "приплели" даже к малоуспешной кампании популяризации АТО.

Фото: Святослава Смелая в Facebook Образ Тараса Шевченко в АТО

Используют память о Кобзаре и в процессе десоветизации. Так, возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт нацпамяти разработал законопроект, отменяющий ряд праздников (в том числе – День Победы).

Международный женский день 8 марта предлагается заменить (отменив выходной) на день Шевченко 9 марта.

"Календарь Вятровича" вызвал, что говорится, весьма неоднозначную реакцию в обществе. Но нельзя исключать, что законопроект может быть одобрен нынешним составом парламента.

Конечно, несмотря на все старания "института беспамятства", вряд ли украинцы станут тогда меньше любить Шевченко, но сама попытка утверждения нового шевченковского госпраздника именно за счет женщин делает ситуацию несколько комичной.

Порошенко вручил Шевченковские премии

Президент Украины Петр Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года. Церемония прошла в Киеве.

Лауреатами стали: режиссер анимационного кино Степан Коваль — за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина"; художник Николай Малышко — за проект "Линия" (скульптура); композитор Богдана Фроляк — за музыку на произведения Тараса Шевченко симфония-реквием "Праведная душе…", хоровая кантата "Цвіт", музыкальное произведение "Приснится сон мне"; поэт Иван Малкович — за книгу поэзии "Подорожник с новими віршами".

Объединять страну или раскалывать?

Выступая на церемонии вручения премий, Порошенко говорил не столько о творчестве Кобзаря, сколько о злобе дня. По словам президента, Шевченко – "это и фигура, которая объединяет украинцев, и создает Украину".

Но самого Порошенко такой объединяющей фигурой вряд ли кто-то назовет. Вот и на церемонии он выступил с инициативой, с которой далеко не все граждане согласятся (но кто их спрашивает?). Порошенко заявил, что он ратует за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение. По мнению президента, присутствие украинского языка на ТВ сейчас "недопустимо мало".

Не обошлось без выпадов в сторону России.

"И нашему поколению, говоря словами самого Тараса, "довелось запить с московскої чаші московску отруту". Сейчас мы переживаем драматический период новейшей истории. Но сейчас у нас есть четкое осознание "свого шляху широкого". Есть наше отважное украинское войско, есть украинская церковь, есть украинский государственный язык. Есть само государство и современная украинская политическая нация. В утверждении независимости и суверенитета нас сейчас поддерживает весь мир", — сказал Порошенко. Об "объединительном" потенциале этих слов судите сами…

Метро. Стихи вместо жетончика

В день рождения Кобзаря необычную акцию провел Киевский метрополитен. На трех станциях в подземку пропускали без жетона или карточки в случае, если пассажир мог продекламировать контролерам стихотворение Шевченко.

Кроме того, в стране прошел поэтический флешмоб #ШевченкоЧелендж2017, заявленная цель – проверка знания украинцами поэзии Тараса Григорьевича и популяризация его произведений.

Конечно же, состоялась традиционная — с участием президента, мэра столицы и других официальных лиц – церемония возложения цветов к памятнику поэту в Киеве.

Канев. Стычка у могилы поэта

Когда в чем-либо принимают участие националисты, не допускающие и мысли о плюрализме мнений, редко обходится без эксцессов. Вот и на этот раз…

Как сообщили в четверг в общественном движении "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, около сотни радикалов помешали представителям "Украинского выбора" почтить память поэта.

"Национал-радикалы напали на "Украинский выбор" у могилы Тараса Шевченко", — говорится в сообщении.

Как пояснил журналистам один из националистов, в "Украинском выборе" — "явно пророссийские элементы", а лидер этой организации Медведчук – "кум Путина", поэтому к памятнику их не пропустят.

Присутствовавшая на месте полиция не приняла никаких мер, отметили в "Украинском выборе".

Тарас Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции.

Шевченко написал ряд повестей на русском языке (на русском он вел и свой личный дневник). Автор более 800 художественных работ.

Умер Шевченко 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.