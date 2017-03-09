Хроника 8 марта: драка на марше феминисток, расстрел бизнесмена и его детей в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Вечером 8 марта в Киеве расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен и двое детей: мужчина скончался по дороге в больницу, детей госпитализировали. В этот же день НАТО назвало Россию виновной в ситуации в Украине, а Сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Участники блокады отказались подчиняться запрету на ввоз оружия в Донбасс

Организаторы блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили, что не будут выполнять решение властей Донецкой области о запрете ввоза на территорию региона оружия. Ранее власти Донецкой области рекомендовали населению не ввозить на территорию региона оружие. Также вчера жители Конотопа, где находится крупный железнодорожный узел, выступили против организаторов блокады сообщения с Россией. На появившемся в сети ролике можно увидеть, как местные жители выгоняют из города нардепа Егора Соболева и блокировщиков.

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Авария на шахте в Торецке

В Торецке Донецкой области, на шахте "Цетральная" произошел выброс метана, в результате чего под завалами оказались несколько шахтеров. По предварительной информации. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате выброса погиб один горняк. Также он сообщил, что причиной аварии на шахте в городе Торецк стал выброс метана.

Львовские шахтеры прекратили отгружать уголь и начинают пикет

Шахтеры Червонограда Львовской области в четверг, 9 марта, начинают акцию с прекращением отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате и собираются пикетировать областной суд Львова, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам также шахтеры намерены пикетировать областной суд в г. Львове, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета ГП "Львовуголь".

Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве

Вечером в среду, 8 марта, в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Находящийся на месте водителя бизнесмен погиб на месте, а двое детей, которые были в это время в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал несколько выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Предварительными версиями причин убийства бизнесмена являются его профессиональная деятельность и личная жизнь.

НАТО называет Россию виновной в ситуации в Украине

НАТО выразило поддержку Украине, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Накануне в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО. Ранее президент Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении Украины в НАТО. По данным последних соцопросов, на референдуме за вступление в Альянс проголосуют около 75% участников плебисцита.

Сенат Польши отклонил законопроект об украинском национализме

Сенат Польши отклонил проект закона о "запрете пропаганды украинского и литовского национализма". Сенаторы по представлению спикера Станислава Карчевского отозвали из Сейма проект поправки к закону, который запрещает пропаганду коммунизма и всех иных тоталитарных режимов в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения. Проект поправки предполагал также расширение применения этого закона, в частности, относительно "украинского и литовского национализма".

Потасовки на марше феминисток в Киеве

В Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. "Было несколько провокаторов. Они бросили бутылки, в которых был кефир. К счастью, их сразу локализовали. Этих четверых парней доставили в Шевченковское управление полиции. По их объяснениям, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша и таким образом хотели привлечь внимание", — заявили в Нацполиции. Сами организаторы марша позиционировали свою акцию как шествие против насилия над женщинами.

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Киев окутал густой туман, в КГГА назвали причину

Киев 8 марта накрыл густой туман. Больше всего природное явление наблюдается на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине. Этот туман является типичным явлением для мегаполисов и связан исключительно с погодными условиями, сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций. Метеорологическая дымка развеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

Украинку задержали в Дубае за внебрачную связь с гражданином ЮАР

Власти ОАЭ задержали гражданку Украины и выходца из ЮАР за внебрачную связь, после того, как выяснилось, что девушка беременна. Молодая пара отдыхала в Дубае, когда 27-летней украинке Ирине Нохай стало плохо. Жених девушки из ЮАР сопроводил ее в больницу, где выяснилось, что девушка находится на раннем сроке беременности. Медперсонал был вынужден проинформировать власти — в соответствии с местным законом, внебрачная половая связь является уголовным преступлением.

Траур в Гватемале: при пожаре в центре реабилитации погиб 21 ребенок

Три дня национального траура объявлены в Гватемале в связи с пожаром в центре реабилитации жертв семейного насилия, унесшим, по последним данным, жизни 21 несовершеннолетнего. Генеральный прокурор Тельма Алдана сообщила, что ее ведомство уже начало расследование причин трагедии. Причиной возгорания мог стать поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, но пламя перекинулось на все здание.

Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет

Министерство обороны США обвинило Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times о якобы нарушении Москвой договора о РСМД: в публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля".

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.