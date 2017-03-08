Fortune: Международный женский день в разных частях мира

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду мир будет прославлять женщин, — напоминает журналист Линда Кинстлер в статье для Fortune. "Хотя Международный женский день — всемирный праздник, его отмечают по-разному в разных частях мира. В некоторых странах он примечательно похож на День святого Валентина: женщины получают цветы и подарки от мужчин. В других странах женщины выйдут на улицы, чтобы потребовать подлинных изменений в политике, — особенно в государствах, где права женщин находятся под угрозой", — продолжает автор публикации.

"В США женщины выйдут на забастовку, которую назвали "День без женщины", — говорится в статье. — Этот день назначен днем протеста и защиты гендерного равенства. Его организовали активисты, стоявшие за Женским маршем на Вашингтон, который прошел 21 января. Протест перекликается с первым женским днем, когда в 1908 году женщины вышли на улицы с требованием улучшения условий труда".

"Ирландские женщины отметят этот день забастовкой в знак протеста против запрещающей аборты 8-й поправки в конституцию Ирландии, — продолжает Кинстлер. — Лондон провел более мирный женский марш в воскресенье. В нем принял участие мэр города Садик Хан. В среду в честь женского дня британки наденут красное. Запланированы демонстрации перед парламентом и Национальной галереей — против гендерных предрассудков в мире искусства. В Шотландии в среду премьер-министр Никола Стерджен примет 400 женщин со всей страны в шотландском парламенте".

В Италии женщины смогут бесплатно посетить музеи и достопримечательности страны, в которых пройдут выставки, "прославляющие женский мир", говорится в статье.

"В России, где Женский день — праздник со столетними традициями, который намного важнее Дня святого Валентина, мужчины напрягутся, чтобы устроить празднество — порой экстравагантное — для самых значимых в их жизни женщин", — пишет Кинстлер.

И о подарках для женщин. Накануне Международного женского дня российско-итальянский бренд Caviar выпустил в России "первый в истории женский патриотический iPhone 7 Atlante Russia Bianco". По словам разработчиков, на его создание их вдохновила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Среди наших патриотичных дизайнов просто не было такого, который отвечал бы требованиям женщины, наконец-то мы создали его (…) Мы думали о Наталье Поклонской, ее красота и женственность вкупе с самоотверженностью, профессионализмом и человеческим достоинством вдохновляли нас. Мы считаем, что этот телефон очень подошел бы ей", — цитирует RT представителей бренда.

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Корпус создан из белой кожи анаконды в сочетании с желтым золотом 999-ой пробы, нанесенным методом двойного покрытия. В нижней части телефона располагается табличка с надписью "Любовь начинается с России". Стоимость телефона составляет 199 000 рублей (более 3,4 тысячи долларов) при объеме памяти в 32 Гб.