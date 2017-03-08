8 марта в Украине будет пока... будут женщины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В этом году 8 марта вполне мог и не стать праздником — украинцев периодически, на протяжении минувшего года, будоражили новости о возможной "декоммунизации" Международного женского дня.

На острие процесса традиционно выступал Институт национальной памяти со своим руководителем Владимиром Вятровичем: они озвучили предложение не вносить 8 марта в список государственных праздников, а вместо него обозначить новую традицию — сделать выходным 9 марта, отмечая его как Шевченковский день.

В ИНП даже подготовили и подали в Верховную Раду соответствующий законопроект — "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях". Но ВР документ не приняла, благодаря чему 8 марта остается выходным для украинцев и праздником на государственном уровне.

Цветы, подарки и новый образ "Ждуна"

Составить для себя впечатление, как украинцы относятся к предстоящему празднику, несложно: достаточно посмотреть на количество продаваемых в ларьках и просто у метро цветов, полистать ленту соцсетей и даже посмотреть подготовленные "праздничные" соцопросы.

Цветов — множество, торговля идет бойко, а результаты закупок потом можно видеть в Facebook — поздравляют офисы, сотрудниц, начальниц/подчиненных и просто знакомых. Отдельный жанр — фотогалерея "Как нас поздравили наши мужчины".

Не обошлось и без уже традиционного любимца — "Ждуна", который на этот раз сменил пол, облачился в платья и бантики и ждет, что же ему подарят на 8 марта.

Высказываются, конечно, и противники праздника, называющие этот день пережитком коммунистического режима. Среди аргументов — "чтобы подарить женщине цветы, не обязательно ждать целый год» и «с ситуацией в экономике страны могли бы, и убрать еще один выходной".

Языком цифр

А международный кадровый портал hh.ua провел исследование с целью выяснить отношение мужчин и женщин к возможной отмене 8 марта как выходного дня. Выяснилось, что отношение — разное: более 70% женщин категорически против, треть мужчин — "за" отмену выходного, еще столько же относятся нейтрально. При этом всего лишь 7% женщин не хотят отдыхать 8 Марта.

Спрашивали авторы исследования и о том, с чем у украинцев ассоциируется международный женский день: более половины респондентов ассоциируют 8 Марта с началом весны, женственностью и красотой, каждый третий отметил, что для него 8 марта — это дополнительный выходной и свободное от работы время.

Что характерно, только каждый девятый опрошенный сказал, что ассоциирует 8 марта с пережитком советского прошлого. А днем борьбы женщин за свои права международный женский день назвал каждый шестой украинец.

А согласно социсследованию Киевского международного института социологии (КМИС), международный женский день входит в четверку наиболее популярных официальных праздников в Украине. Любимым праздником его назвали 49% респондентов.

Среди ТОП-6 подарков, которые женщины хотели бы получить на 8 марта, — цветы, забота и внимание, ювелирное украшение, романтическое путешествие, туалетная вода или духи и косметика и деньги.

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Немного истории

Напомним, возникновением праздника 8 марта мир обязан деятельнице немецкого и международного рабочего движения Кларе Цеткин. На международной конференции женщин в 1910-м в Дании она предложила выбрать определенный день в году, когда женщины будут привлекать внимание общества к своим проблемам. Цеткин предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата.

Сейчас Международный женский день ежегодно отмечают в РФ, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане (здесь — как День матери), Туркменистане, Украине, Беларуси.

Также 8 марта отмечают в Китае, Анголе, Буркина-Фасо, Кении, Мадагаскаре, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее, Уганде.