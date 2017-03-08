Международный женский день 8 марта – родом из США

РИА Новости Украина

8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Впервые идея проведения Международного женского дня возникла в начале ХХ века.

Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать этот день в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.

В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.

Впервые Международный женский день отмечался 19 марта 1911 года в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте.

Женщины Российской империи отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а в 1914 году 8 марта в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами.

В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 число по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 8 марта.

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После отречения царя от престола, Временное правительство предоставило женщинам право голоса.

В Советском Союзе день 8 марта, так или иначе, отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим.

СССР долго оставался единственной европейской страной, где день 8 марта был государственным праздником.

С 1975 года, объявленного Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день.

Международный женский день отмечают не только в ООН, но и во многих странах, в некоторых этот день является праздничным выходным днем.

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Украине, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года — женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул в Туркмению праздник 8 марта.

В Грузии отмечают и Международный женский день – 8 марта и День матери – 3 марта. День матери был учрежден в 1991 году и должен был заменить 8 марта, но до сих пор отмечаются оба праздника.

В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным.

Международный женский день 8 марта является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее.

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Редакция РИА Новости Украина искренне поздравляет всех наших читательниц с праздником весны, с днем, который никто и никогда не отнимет – с 8 Марта, дорогие и любимые женщины!