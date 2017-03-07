Встреча в верхах. О чем говорили омбудсмены Украины и РФ в Женеве

РИА Новости Украина

В Женеве в рамках проведения Ежегодной встречи Глобальной сети национальных институций по правам человека (GANHRI) в понедельник, 6 марта состоялась встреча Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе украинского омбудсмена.

Накануне встречи Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова обсудили повестку дня официальных переговоров.

"Во время встречи омбудсманов особое внимание уделялось вопросу реализации предыдущих договоренностей сторон, в частности, перемещения украинских граждан, отбывающих наказание на территории АР Крым, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что во время встречи в июне 2016 года омбудсмены Украины и РФ договорились о перемещении 18 заключенных из мест несвободы АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина и РФ договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Уполномоченный по правам в РФ человека Татьяна Москалькова не подтвердила эту информацию.

"Сегодня Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова во время встречи обсудили пути скорейшей технической реализации предыдущих договоренностей такого перемещения, рассмотрели выполнение процедуры перемещения соответствующими государственными органами обоих государств и тому подобное. Омбудсмены Украины и РФ сообщили, что указанное перемещение произойдет в самое ближайшее время", — говорится в сообщении.

Кроме того, подтверждено желание обеих сторон продолжать практику взаимных мониторинговых визитов в места несвободы с целью изучения состояния соблюдения прав граждан обеих стран в этих учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе, "Валерия Лутковская выразила желание посетить Андрея Захтея, Евгения Панова и других украинских граждан, которые сейчас находятся в СИЗО г. Симферополь, Романа Сущенко, который находится в СИЗО Москвы, а также других политзаключенных, которые уже отбывают наказание в разных исправительных учреждениях на территории Российской Федерации". Генеральна прокуратура Украины/Youtube Инспекция Луценко, Лутковской и Грицака в следственном изоляторе СБУ

Также омбудсманы обсудили проблемные вопросы, связанные с этапированием Станислава Клыха в Верхнеуральск.

В свою очередь, Валерия Лутковская заверила российскую коллегу в своей готовности содействовать проведению аналогичных визитов к гражданам РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины.

"Я высоко ценю те усилия и поддержку, которые оказывает Татьяна Николаевна относительно реализации наших договоренностей по поводу защиты прав граждан наших стран. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества на условиях взаимности и приоритетности прав человека", – подытожила результаты встречи Валерия Лутковская.

Стороны договорились осуществлять обмен опытом и открыть разделы на официальных сайтах Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с информацией о вопросах взаимодействия.

Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты референдума в Крыму и ввели против России санкции. Руководство РФ, в свою очередь, неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН "проголосовали за воссоединение с Россией". По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Ранее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что в России осуждены около тысячи граждан Украины, а на территории Украины отбывают наказание около 500 россиян.