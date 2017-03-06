Законопроект об оккупированных территориях несет обострение

Анна Балева, обозреватель

22 февраля состоялся митинг представителей "Национального корпуса", ВО"Свобода" и "Правого сектора". Участники марша требовали прекращения торговли с оккупированными территориями, побороть коррупцию и провести реформы. Среди прочего также звучали требования принять закон о временно оккупированной территории Украины, авторами которого являются, в том числе столь неоднозначные личности, как Семен Семенченко и Егор Соболев.

Законопроект этот подан достаточно давно, но до сих пор вокруг него не утихают прения. Проанализируем подробнее сам текст документа. Стоит прочесть первый раздел"Общие положения", глава 1 "Временная оккупация", как уже глаз цепляется за некорректную формулировку терминов. Статья 1 гласит "Временно оккупированная территория Украины (далее – временно оккупированная территория) – территория Украины, захваченная Вооруженными Силами Российской Федерации и/или незаконными военизированными или вооруженными формированиями, созданными, финансируемыми или контролируемыми Российской Федерацией, и фактически контролируемая Российской Федерацией с помощью органов оккупационной администрации". Словарь Ожегова определяет термин "оккупация" следующим образом: временное отторжение, захват чужой территории военной силой; период такого захвата и пребывания гражданского населения на захваченной территории (разг.). Есть и иное определение оккупации. В международном праве – это временное занятие вооруженными силами территории противника. Порождает определенные последствия для участников вооруженного конфликта. Режим оккупации закреплен в Гаагских (1899 и 1907) и Женевских (1949) конвенциях о законах и обычаях войны. Женевская конвенция 1949 "О защите гражданского населения" предусматривает, в частности, право населения оккупированной территории сохранять верность своему государству, запрещает коллективные наказания и угон населения и т.д. Международное право считает оккупацию видом временного пребывания войск одного государства на территории другого в условиях состояния войны между ними.

Исходя из вышесказанного, возникает закономерный вопрос: как рассматривать аналогичные действия иных государств в отношении Украины? Расценивают ли авторы законопроекта такие действия со стороны других государств как оккупацию? Или у них есть иное определение для подобных действий со стороны других государств?

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Нельзя не обратить внимание на ряд противоречий в тексте законопроекта. В частности, часть 2 статьи 1 определяет исчерпывающий перечень временно оккупированных территорий: сухопутная территория АР Крым и города Севастополя, внутренние воды этих территорий; внутренние морские воды и территориальное море Украины вокруг Крымского полуострова; воздушное пространство над территории, указанными в пунктах 1 и 2 этой части; территория отдельных районов и административно-территориальных единиц Донецкой и Луганской областей, определенных в соответствии части 4 статьи 2 этого закона; внутренние морские воды и территориальное море Украины вдоль побережья оккупированной территории Донецкой области; воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 4 и 5 этой части.

В то же время часть 2 статьи 3 гласит: "После включения административно-территориальной единицы, которая является административным центром области или района, в перечень территорий и административно-территориальных единиц Украины, которые являются временно-оккупированными, Кабинет Министров Украины может принять решение об изменении места расположения (эвакуацию) соответствующей местной государственной администрации за пределы временно оккупированной территории для исполнения функций государства за пределами временно оккупированной части такой области или района".

Таким образом, получается, что Кабинет Министров своим решением может вносить изменения в вышеуказанный закон, в случае, если он будет принят. Известно ли авторам законопроекта, что согласно Конституции, высший орган исполнительной власти, коим является Кабинет Министров Украины, не обладает правом вносить какие-либо дополнения или изменения в законы, принимаемые Верховной Радой? Или, быть может, авторы законопроекта не обратили внимание на столь явное логическое противоречие в тексте документа? Хотя следует отметить, что документ уже отправлялся на доработку.

Часть 3 статьи 6 и вовсе изложена таким образом, что оставляет большое поле для двусмысленностей и различных толкований. "Государство обеспечивает защиту прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории через государство-покровителя, которое действует в пределах полномочий определенных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Украиной Российской Федерацией". Если речь идет о войне между двумя государствами, то могут ли они заключать двусторонние договора или соглашения? Ведь в таком случае между такими государствами полностью разрываются дипломатические отношения. Следует ли, что права и обязанности государства-покровителя определяются не только Женевской конвенцией, но и дополнительными нормативными актами, в частности двусторонними договорами между Россией и Украиной?

Еще очень интересен момент вступления в права собственности на временно оккупированных территориях. Статья 9 часть 3 гласит: "вступление в права собственности и иные имущественные права на недвижимое имущество на временно оккупированной территории разрешено исключительно в порядке наследования". Известно ли авторам законопроекта, что Гражданский Кодекс предусматривает и иные способы вступления в права владения недвижимым имуществом? Известно ли авторам законопроекта, что эта норма вступает в прямое противоречие с соответствующим разделом Гражданского Кодекса? И также вопрос: намерены ли авторы законопроекта устранять это противоречие? Или они полагают, что на жителей временно оккупированных территорий действие Гражданского Кодекса Украины в полной мере не распространяется? Если полагают, то осознают ли они, что таким образом они нарушают Конституцию, ограничивая права и свободы части граждан Украины?

Политолог Михаил Павлив в комментарии"РИА Новости Украина" указывает и на иные опасности, связанные с этим законопроектом."Это, безусловно, подрыв минского процесса… По большому счету, принятие такого закона — это выход из минских соглашений. Причем, выход односторонний, однозначный. Мне кажется, что нашему государству, в нынешнем-то положении — с глубочайшим кризисом в экономике, в социальной, в гуманитарной сферах — это просто противопоказано. Я надеюсь на здравый смысл депутатов, надеюсь, что они просто не проголосуют", — полагает эксперт.

Остается только понадеяться на то, что этот законопроект не будет принят. Кроме международных и экономических последствий, этот законопроект опасен тем, что фактически узаконивает дискриминацию отдельных категорий граждан Украины. А в текущей сложной политической ситуации это вполне может стать поводом для обострения противостояния между Украиной и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.