Соцсети о Насирове: "Так, это... с днем рождения, Рома"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ночь на пятницу, 3 марта, детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение в рамках расследования "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. И сама процедура и предшествовавшие ей обыски в центральном офисе Госфискальной службы изрядно подкосили здоровье Насирова — по словам медиков, у него диагностировали инфаркт. Позже появилась информация о срочной операции главы ГФС.

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Примечательно, что адвокаты Насирова утверждают следующее: сотрудники НАБУ вручили подозрение главе ГФС, когда он уже был без сознания, и, стало быть, это незаконно. Как бы там ни было, но Насирова подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 2 млрд грн. Глава САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) Назар Холодницкий утверждает, что Насиров планировал покинуть пределы Украины, поэтому САП начала активные следственные действия.

В украинском сегменте соцсетей дело Насирова вызвало небывалый ажиотаж и массу версий: "Кстати, буквально за день до Насирова. "Британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал Украину провести показательные суды над высокопоставленными коррупционерами" Так что возможно на Насирова просто жребий упал… ". "Возможно, Насиров сбежит в Вену или Лондон. Возможно, окажется, что в документах НАБУ есть какие-то недочеты. Возможно, его отмажут жирные адвокаты. И тем не менее ребята из НАБУ замахнулись на самого. И уже только за это им большой респект и уважуха", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook