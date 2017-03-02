Ваш супермаркет это — базар. Почему покупатель ищет, где дешевле

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Инфляция 2015 года в 43% привела к сокращению на четверть товарооборота в тот период. Чтобы вернуться к положению хотя бы 2014 года покупатель должен немного разбогатеть. Если все останется по-прежнему "продавца" в лице ритейла ожидают изменения в виде слияний, поглощений или банального банкротства. Об шла речь на пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

Очищение ритейла

Ритейл считается качественной торговой площадкой, где потребитель и производитель встречаются в комфортных условиях. Однако, в период кризиса, требования к "комфорту" в виде больших торговых залов с приятной музыкой и прочих атрибутов сетевых супермаркетов смещаются в сторону цены товаров. Интересно, если дешевле, чем у конкурентов, иначе покупатель идет на крытые и открытые рынки.

Сетевые магазины в полной мере ощутили падение покупательной способности населения. Если в количестве посетителей изменений нет, то средства, которые покупатели тратили на покупки, стали меньше.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в ритейле происходит процедура очищения, как в банковской системе Украины.

"Наш ритейл уже очистился, но не до конца. Банковский сектор это сделал значительно раньше. Почему я говорю про очищение? Еще пару лет назад я говорил, что чем меньше будет торговых сетей, тем более здоровым будет рынок торговли… На протяжении 2016 года активно шли переговоры со всеми. Любой хотел продаться, потому что все прекрасно понимают, если в 2007 году Украина была страной №1 по привлекательности вложения денег в ритейл, то уже в 2008 году мы с первого места переместились на несколько десятков позиций, а на сегодняшний день находимся, скорее всего, в хвосте этого списка. Поэтому, все потенциальные продавцы, кто хотел продаться, уже продались", — сказал Дорошенко.

"На протяжении 2 месяцев мы увидим еще завершение определенных сделок по ритейлу и фактически все, кто хотел купить, они потратят деньги. Из этих покупателей только одна торговая сеть заводит деньги из-за рубежа — это "Ашан", достаточно большие инвестиции. Компания Metro сокращает свое присутствие и не планирует развиваться. У других торговых сетей нет потенциала для роста. Поэтому, можно сказать, что группа лидеров будет продолжать развиваться, остальные будут «умирать» сами по себе и не смогут продать свой бизнес, потому что продать реально нечего", — добавил эксперт.

В то же время, по его мнению, перераспределение между рынком и торговыми сетями будет продолжаться в сторону рынка.

"Я говорю про рынок как таковой, это уличная торговля, которая на сегодняшний день занимает основную массу по количеству торговых точек. Изменилось очень сильно поведение покупателя, он сейчас покупает не раз в неделю, как раньше, а из-за того, что стало меньше денег, покупает каждый день, это во-первых. И, во-вторых, мы хотим сейчас видеть хорошие свежие овощи и фрукты, соответственно, покупка идет в ближайших торговых точках, где хороший выбор товаров. Эта тенденция не сильно изменится в 2017 году, потому что при падении в 33% в предыдущие годы покупательской способности 3%, которые добавились в 2016 году (рост товарооборота), это все равно что 3 рубля в стоимости "мерседеса". Мы еще очень долго будем расти до той отметки, с которой мы упали", — сказал Дорошенко.

Рынок в плане базара будет расти. Вне зависимости от экономической ситуации наши потребители на открытых и закрытых рынках делают порядка 31% товарооборота в целом, прогнозирует экономист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук.

"По сравнению с 2015 годом, когда было ужасное падение товарооборота, оно составило 20%, и, особенно, с апрелем 2015 года, когда мы имели минус 25%… Мы можем говорить о том, что в ряде регионов рост товарооборота превышает 4%, это 8 областей плюс город Киев, а наилучший показатель у Львовской области – это 7,5% роста товарооборота. На сегодняшний день соотношение 60 на 40 not food – food (непродовольственные – продовольственные товары) оно сохраняется, хотя некоторое падение в непищевом секторе объясняется тем, что есть большая нагрузка на потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг", – отметил Гарбарук.

Почему растут цены

Инфляция и девальвация национальной валюты ведут к росту цен, в том числе и на продовольственные товары. Свою лепту вносит и подорожание коммунальных услуг — ведь производители их тоже потребляют, а значит — отражают затраты в отпускной цене товара, а дальше это делают сетевые магазины.

"Инфляция в 2015 году была на уровне 43%, в 2016 – 12,4%… Если мы посмотрим по индексу потребительских цен, что стало причиной роста цен, то это, безусловно, рост услуг ЖКХ, 47% в этом показателе, и, безусловно, рост акцизов привел к увеличению цен на алкоголь и табачные изделия… Мы видим, что по нарастающему итогу за десять лет мы получили 372% инфляции. Мы видим, что 200% мы сделали за последние три года… Поэтому нужно что-то делать, чтобы инфляционные процессы были ниже", – сказал Гарбарук.

Согласно опросам, украинцев сейчас больше всего беспокоит не война, а рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь) Виталий Брык.

"Рост тарифов уже не просто тревожит, а уже ужасает покупателей, и они об этом кричат. Впервые за последние 2,5 года война смещается на второй пункт, и снова возвращается (тревога по поводу роста) цены на продукты питания и состояния экономики. При девальвации национальной валюты, при инфляции априори не может быть обратной ситуации, все понимают, что цены будут расти", – подчеркнул Брык.

В свою очередь Алексей Дорошенко отметил, что цены будут продолжать расти при колебаниях курса доллара.

"Любой ритейлер закладывает риски в стоимость товара. Если мы видим, что курс был 28 грн за доллар, а потом поднялся до 29 грн, то эти риски будут закладываться в товар, и отпускать товар в торговые сети по 32 грн за доллар. Никто не знает, на какой отметке что остановится и какой будет политика НБУ. Торговые сети, естественно, переоценивают товарные остатки, но делают это не столь активно. Любой скачок курса доллара больше бьет по производителю и по импортеру, чем по торговой сети", — заявил Дорошенко.

Однако, по его мнению, минимальная зарплата в 3200 стимулирует рынок.

"Исходя из тех данных, которые я могу получить как депутат Киевского облсовета, подтверждается, что 3200 гривен выплачивается практически по всем отраслям, потому что даже по бюджетникам были большие сомнения, будет ли выплачиваться… В январе многих отправляли за свой счет и не оплачивали первые две недели, но мы все равно приходим, что 3200 — это минимальная зарплата, которая будет выплачиваться. Насколько это поднимет рынок? Может добавить 5% к покупательской способности или больше, мы это увидим к концу года", — добавил эксперт.

Читайте также: Все выше и выше. Январское подорожание продуктов

Потребитель всегда прав?

Сетевые магазины стараются приноровиться к обеднению значительной части покупателей. Например, в ритейле стали популярные длительные промо-акции и скидки на определенные категории товаров. Каждая торговая сеть по-разному заманивает потребителей, но делают это все. Достаточно ли этого? Не всегда.

В 2016 году Кабмин объявил о начале "эксперимента" — отмене в 2017 году госрегулирования цен на продукты питания. Эксперимент с ходу получился удачным: до этого исполнительная власть не отменяла действие законов Украины, а тут — получилось.

Правда, по словам Игоря Гарбарука в очень небедных странах — Швейцарии, США и Японии — существует контроль цен.

"Почему у нас такая логика: сначала до основания разрушим, а потом будем создавать. Арсений Петрович (Яценюк, на должности премьера — Авт.) разрушил всю ценовую инспекцию. Затем господа из Минэкономики на уровне замминистра, если мне не изменяет память, Нефедова, приняли постановление о фактической отмене законодательства. Мы не регулируем цены на сахар, мясо, соцпродукты… Швейцария, США и Япония — у них существуют государственные органы, которые четко отслеживают цены на социальные продукты. Почему в США из бюджета Министерства аграрной промышленности тратится 70 миллиардов на продуктовые талоны. Когда каждый штат определяет свой порог бедности и те, кто находятся ниже него, получают эти талоны. Но отоварить их можно только товарами, произведенными в этом штате", — отметил Гарбарук.

По его словам, государство должно контролировать ценовые процессы в условиях кризисного состояния экономики.

"Я считаю, что в той жуткой ситуации, в которой мы находимся, государство должно контролировать эти процессы. Нужно четко понимать разницу между деятельностью бизнес-структуры и государственной властью. Бизнес нацелен на получение прибыли здесь и сегодня, а государственная власть нацелена на другое — на поддержание системы, заботе о тех, кто не может о себе позаботиться. Если мы не будем заниматься по тому же хлебу или другими социальными товарами, то есть вероятность, что они просто исчезнут из ассортимента, потому что производителям будет невыгодно их производить", — подчеркнул эксперт.

В свою очередь Виталий Брык отметил, что каждый из производителей всегда будет бороться за своего покупателя, и вряд ли будет отдавать его на другую категорию.

"В конечном итоге все решает потребитель.. С точки зрения ритейла те же молочные категории — они трафикообразующие, важные. На них бизнес также будет обращать внимание и глупо от них отказываться, думая о каких-то минутных прибылях. Уже прошло определенное время, и каких-то резких скачков (в ценах на продукты) мы не видим, потому что рынок работает, и он следит за покупателем", — подчеркнул Брык.

Однако, по мнению Алексея Дорошенко, социальные продукты в Украине давно стоят как в Европе, а иногда — дороже.

"Мы с начала года по ряду продуктов питания сравнили цены восточноевропейских стран и Украины — куриные яйца, сахар, курятина. Я могу сказать, что если мы имеем по 90% продуктов питания цены такие же как в Восточной Европе, даже на социальные продукты питания, которые предназначены для самых бедных, для ежедневного потребления. Половину из этих продуктов мы покупаем по европейским ценам", — подчеркнул Дорошенко.

"У нас цены на социальные продукты питания выше, чем в европейских странах — Польше, Прибалтике, Венгрии, Румынии. Исходя из этого, мы не хотим, чтобы цена была ниже, чем в Европе. Мы хотим, чтобы она была на том же уровне. Польша для нас является примером. Они смогли при вхождении в ЕС смогли отстоять свои права и защитить свой внутренний рынок. А у нас цены выше, чем в Польше. Ценовое регулирование — это защита от фактически монопольной ситуации, картельного сговора, когда по многим позициям цены уже выше, чем в Европе", — добавил Дорошенко.

Рассуждать о том, что невидимая рука рынка урегулирует все спорные моменты можно в период стабильности и экономического роста. Тогда меньше заметны картельные сговоры, так как потребитель может выложить любые деньги за товар, который хочет купить.

А в периоды падения рынку требуется государство, которое, в отличие от бизнеса, нацелено не на получение сиюминутной прибыли, а на обеспечение развития всего общества.