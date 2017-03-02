Минский узел: о чем договорилась контактная группа

РИА Новости Украина

Речь, в частности, шла об отводе тяжелых вооружений и запрете на ведение боевых действий в районе Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой значительную часть региона.

Очередной отвод

Первым оптимистичным итогом переговоров стало намеченное на 7 марта разведение сил и средств в Станице Луганской.

"Обсуждены меры по отводу тяжелой техники от линии соприкосновения в места хранения. На 7 марта намечено разведение сил и средств в Станице Луганская. Обсуждены меры по обеспечению безопасности на Донецкой фильтровальной станции", — заявил в среду журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Эту информацию подтвердил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе Владислав Дейнего.

"Сегодня есть надежда, что это (отвод сил в этом районе — ред.) удастся завершить", — сказал представитель ЛНР.

"Надеюсь, что украинская сторона прекратит манипуляции и нам удастся развести силы и средства на этом участке", — подчеркнул он, добавив, что по другим проблемным вопросам безопасности продвинуться вперед в среду в Минске не удалось.

При этом Дейнего заявил, что переговоры об отводе тяжелых вооружений на линии соприкосновения в Донбассе зашли в тупик.

"Кроме того, обсуждался отвод тяжелого вооружения. Ситуация зашла в тупик", — сказал полпред.

По его словам, Киев продолжает манипуляции со списками тяжелого вооружения и утверждает, что уже осуществил его отвод. При этом Дейнего отметил, что, судя по обстрелам территории самопровозглашенных республик, можно говорить об использовании такого вооружения со стороны украинских силовиков.

Полпред ЛНР добавил, что самопровозглашенные республики "несколько смущает выжидательная позиция ОБСЕ".

"Странно наблюдать, когда пытаясь достичь некого идеала, добиться какой-то истины, ОБСЕ не настаивает на том, чтобы предпринять экстренные шаги по отводу вооружения, которое уже включено в списки для отвода, переданные в ОБСЕ", — отметил Дейнего.

При этом полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин на встрече в Минске подчеркнул необходимость отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения для деэскалации конфликта.

"Полпред ДНР Денис Пушилин настаивал на необходимости отведения от линии разграничения тяжелой техники", — написала его пресс-секретарь Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, Пушилин отметил, что именно присутствие тяжелого вооружения привело к эскалации конфликта.

"А значит, возвращение техники в места хранения поможет снизить градус напряжения на линии фронта, сохранить жизни наших граждан и наши города", — добавила Талакина.

Особое внимание к фильтровальной станции

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик, контактная группа уделила пристальное внимание вопросу работы Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой значительную часть территории Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

По словам представителя ОБСЕ, стороны договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции.

"Особое внимание сегодня было уделено вопросам работы и безопасности Донецкой фильтровальной станции. На основании предложения посла (главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула) Апакана стороны согласились не проводить обстрелов и наступлений на станцию, а также провести работы по разминированию в районе станции и на прилегающих территориях", — сказал он.

Сайдик добавил, что стороны договорились о гарантиях безопасности работникам станции, ремонтному персоналу и СММ ОБСЕ. Координировать процесс разминирования территории станции и подъездных дорог будет Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) за прекращением огня в Донбассе.

Экологическая угроза

Полпред ДНР Пушилин в свою очередь заявил журналистам о возникшей в Донбассе угрозе экологических и техногенных катастроф, что обуславливается отсутствием должного мониторинга на ряде опасных предприятий.

"Также сегодня коснулись темы угрозы экологической, техногенной катастрофы", — сказал Пушилин.

Он пояснил, что риск техногенной катастрофы в Донбассе может появиться, "если должным образом не мониторить опасные предприятия химической промышленности". Представитель ДНР также обратил внимание на необходимость контроля ситуации вокруг объектов критической инфраструктуры в Донбассе, в частности, по поставкам воды и электроэнергии. Пушилин привел в качестве примера Донецкую фильтровальную станцию, обстрелы которой негативно сказываются на населении региона.

"Мы просили ОБСЕ включиться в данный процесс и допустить наших специалистов, экспертов, представителей общественных организаций на подконтрольную Украине территорию для мониторинга за этими предприятиями", — сказал он.

Сайдик же со своей стороны сообщил, в Минске "обсуждался вопрос защиты окружающей среды, связанный с подтоплением угольных шахт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и вопрос подключения международной экспертной группы для решения этого вопроса".

Формула раздора

Что касается политической подгруппы по Донбассу, то она так и не смогла договориться по повестке дня своей работы. Как заявил Дейнего, камнем преткновения стала "формула Штайнмайера".

"Политическая подгруппа не смогла определиться по своей повестке дня, и это уже продолжается полгода. "Формула Штайнмайера", как и раньше, остается камнем преткновения", — сказал журналистам полпред ЛНР.

"В этой ситуации (позиция — ред.) ОБСЕ ставит нас в тупик. Я обратился к координатору в контактной группе господину Мартину Сайдику с тем, чтобы он довел до сведения "нормандской четверки" позицию Украины, которая отказывается категорически обсуждать "формулу Штайнмайера" в Минске, так как якобы не имеет прямого указания от "нормандской четверки", хотя такие решения "нормандской четверкой" принимались дважды… Мы услышали от Сайдика странные заявления, что он не имеет механизма выхода на уровень "нормандской четверки" для того, чтобы проинформировать ее о позиции украинской стороны", — сказал Дейнего.

По его словам, данную информацию придется довести до прессы, чтобы таким образом она дошла до "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" (бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Заграница поможет

Тем временем готовность способствовать в поиске нового формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе выразили Польша и Великобритания.

Главы МИД Польши и Великобритании Витольд Ващиковский и Борис Джонсон находятся с визитом в Украине.

"Нормандский и минский форматы привнесли хорошие изменения — они ослабили боевые действия, но эти форматы не дают достичь мира, поэтому мы готовы вместе с Борисом Джонсоном помочь в поиске более широкой формулы", — приводит слова Ващиковского украинское агентство УНН.

По его мнению, если посмотреть на войны ХХ века, то решение двух крупнейших конфликтов было найдено благодаря широким формулам.

"И этому конфликту необходима большая формула, и мы стараемся ее найти вместе", — сказал он.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев открыт для предложений по новым форматам урегулирования ситуации в Донбассе.

"Пока мы имеем "нормандский формат", но мы думаем и над другими идеями. Мы открыты для этого. Мы используем любую возможность, которая у нас будет, чтобы сконцентрироваться на наших усилиях в этом", — сказал Климкин.

Ранее Ващиковский выступал за привлечение США к переговорам по Украине в "нормандском формате". Сообщения о возможности расширения "нормандского формата" за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США, регулярно появляются в СМИ. В частности, о том, что "нормандский формат" необходимо выводить на новый "более высокий" уровень, с участием США, ранее заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.