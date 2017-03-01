О чем пишут в мире: вето по химоружию, борьба за мемуары Обамы

РИА Новости Украина

РФ и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН по химоружию, предусматривающую санкции против Сирии. Об этом пишет большинство мировых СМИ, среди них Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Guardian, Independent, Deutsche Welle, Monde и другие.

Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране. Документ поддержали 9 членов Совета. Против выступили Россия, Китай (постоянные члены) и Боливия. Еще три государства воздержались при голосовании — Казахстан, Египет, Эфиопия.

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Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета — Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Как отмечает газета Independent, Россия в седьмой раз проголосовала против резолюции по ситуации в Сирии. Carlos Barria/REUTERS Пресса США выжигает землю под ногами Трампа — спецкор

Документ предполагал введение санкций в отношении 21 представителя Сирии — отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Документ также предполагал запрет на продажу, поставки и передачу вертолетов и связанных материалов правительству и вооруженным силам Сирии.

Постпред США при ООН Никки Хейли по итогам голосования сделала вывод, что "правда в том, что Россия просто не хочет критиковать режим Асада". Как отмечает газета Washington Post, она также сказала, что это печальный день для Совета Безопасности.

Как сообщает газета Guardian, постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что неспособность совета принять меры "несет послание о безнаказанности". По данным издания NYT, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что резолюция имеет политическую предвзятость.

"Речь идет об очень серьезной ответственности по отношению к сирийскому народу и ко всему остальному человечеству", – приводит газета Monde заявление министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро.

Борьба за мемуары Барака и Мишель Обамы. Издательство Penguin Random House получило права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель, сообщают газеты New York Times, USA Today, Hill, Politico, Guardian и другие.

"Мы в восторге от того, что можем продолжить наше сотрудничество с (бывшим — ред.) президентом и его супругой. Каждым словом и своим руководством они изменили мир, мы стремимся делать то же самое с помощью книг, которые мы публикуем в Penguin Random House", – приводят СМИ слова главы издательства Маркуса Доула.

"Мы с нетерпением ждем возможности поработать с (Бараком Обамой и его супругой — ред.), чтобы сделать каждую их книгу глобальным событием беспрецедентного масштаба и значимости в издательском мире", – говорится в заявлении. Канал euronews на Youtube Обама снова появился на публике под аплодисменты толпы

Сообщается, что за права на издание мемуаров знаменитой четы боролось множество издательств. Условия, на которых Penguin Random House получило права на издательство книг, не сообщаются. Как ранее сообщила газета Financial Times, права на издание мемуаров Барака и Мишель Обамы могут быть проданы более чем за 60 миллионов долларов. Если такая информация подтвердится, то цена на права книги Обамы станет рекордной за всю историю публикаций мемуаров экс-президентов США.

Администрация Трампа будет игнорировать решения ВТО, противоречащие интересам страны. Администрация президента США Дональда Трампа планирует не принимать во внимание какие-либо постановления Всемирной торговой организации (ВТО), которые она рассматривает как вызов суверенитету США, пишет газета Financial Times.

В распоряжение издания попал документ, который в среду должен быть направлен в Конгресс США. Это первый раз, когда новая администрация США изложила свои планы в торговых вопросах в письменном виде. Отмечается, что администрация обещает "встряхнуть" торговую политику США.

"С тех пор как США завоевали свою независимость, основным принципом нашей страны было — что граждане США подчиняются только законам и положениям, созданным правительством США, а не постановлениям, сделанным иностранными правительствами или международными организациями", – приводит газета отрывок из отчета.

"Соответственно, администрация Трампа будет настойчиво защищать суверенитет США в отношении вопросов торговой политики", – также говорится в отчете.

"Президент Трамп призвал к новому подходу, и администрация Трампа выполнит это обещание. Пришло время для более агрессивного подхода", – отмечается в отчете. Канал на Youtube Голос Америки Обращение Дональда Трампа к конгрессу (русский перевод)

Администрация заявила, что планирует использовать все возможное влияние, чтобы открыть иностранные рынки для товаров и компаний США. Как отмечает газета Wall Street Journal, в распоряжение которой также попал документ, новая политика по этим вопросам представляет собой серьезное отступление от позиции администрации Барака Обамы, которая уделяла особое внимание международным экономическим правилам и подчеркивала авторитет ВТО. Представители администрации Трампа пока не прокомментировали эту информацию.

ФБР собиралось заплатить автору скандального доклада о Трампе. Федеральное бюро расследований США собиралось заплатить автору скандального доклада с компрометирующей президента США Дональда Трампа информацией, сообщила во вторник американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, ФБР за несколько недель до выборов достигло соглашения с экс-сотрудником британской разведслужбы MI-6 Кристофером Стилом об оплате его услуг. Первоначально Стил работал на фирму, действовавшую в интересах кандидата-демократа Хиллари Клинтон и собиравшей компромат на Трампа, а затем оказался не у дел, и ФБР рассматривало возможности простимулировать Стила для дальнейшей работы. Это совпало по времени с заключением американских спецслужб о якобы "российском влиянии" на выборы в США.

По данным газеты, в конечном итоге ФБР не заплатило Стилу, и общение между американской спецслужбой и экс-шпионом прекратилось после того, как доклад, составленный Стилом, просочился в СМИ. Сколько американские контрразведчики хотели заплатить британцу, не сообщается. При этом Стил уже был известен ФБР, поскольку американская спецслужба раньше пользовалась его услугами при расследовании в отношении Международной футбольной федерации ФИФА. Ранее Стил работал над темами, связанными с Россией, уточняет издание.

Палата лордов начнет "вставлять палки в колеса" законопроекту по запуску Brexit. Палата лордов (верхняя палата) британского парламента в среду проведет голосование о статусе живущих в Великобритании европейских граждан и, как ожидается, потребует от правительства немедленных гарантий их прав, что затормозит Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в верхней палате.

Премьер-министр страны Тереза Мэй не раз говорила, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Великобритании только при условии ответных мер со стороны ЕС в отношении британцев, живущих в континентальной Европе. В то время как большинство в палате общин (нижняя палата) – члены правящей Консервативной партии, и внесенный правительством законопроект о запуске Brexit не встретил там особого сопротивления, в палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. Канал Euronews на Youtube В Хевроне палестинцы закидали портрет Трампа ботинками

Как ожидается, палата лордов на голосовании в среду днем выскажется за то, чтобы права европейцев были гарантированы немедленно. Если это действительно произойдет, палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта и, соответственно, может помешать правительству запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта.

Как отмечает газета Guardian, глава МВД Британии Эмбер Радд направила членам палаты лордов письмо в попытке убедить пэров не голосовать против правительства. Она подчеркнула, что к гражданам ЕС будут относиться лишь с величайшим уважением и их статус будет одним из главных приоритетов в ходе переговоров.

"Голосование в Палате лордов на стадии рассмотрения законопроекта в комитете столь же редко, как и белый носорог", – сказал газете источник в палате лордов, тем не менее, он отметил, что это неизбежно.