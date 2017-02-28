Власти ЛДНР возьмут украинские предприятия, но работать не смогут - Тука

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Власти непризнанных республик Донбасса действительно могут взять под контроль предприятия, находящиеся на неподконтрольной Киеву территории, но работающие до сих пор под украинской юрисдикцией, однако это приведет к уничтожению предприятий в будущем. Об этом сказал журналистам во время заседания «круглого стола» в Киеве во вторник заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Кроме того, был поставлен ультиматум: если до 00.00 1 марта торговую блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

Власти ЛНР объявили во вторник, что назначают временную администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рината Ахметова в Донбассе. В перечень предприятий и учреждений — нерезидентов, на которых назначается временная администрация (в лице ЗАО "Вшнешторгсервис") вошли ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", принадлежащие Ахметову.

По сообщениям СМИ, депутаты Народного Совета ДНР на экстренном заседании также приняли закон о фактической национализации украинских промышленных предприятий, работающих на территории республики.

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"Они (власти республик — Ред.) фактически могут взять под контроль эти предприятия, хотя это будет противоречить абсолютно минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке страны", — сказала Тука, добавив, что "они абсолютно не способны использовать эти предприятия как самостоятельные", не задействованные в вертикальной цепочке заказов.

По его словам, "это абсолютный блеф, когда говорят, что завтра или послезавтра переориентируем (эти предприятия — Ред.) на российский рынок".

"Российский рынок не пустой и никто там не ждет (конкурентов — Ред.)… Если эти угрозы реализуются, то предприятия будут… полностью в будущем уничтожены", — сделал прогноз Тука. О также отметил, что хочет обратиться к руководителям этих предприятий, "чтобы они не забывали: в случае согласования и осуществления таких действий (национализации — Ред.), персонально руководители этих предприятий будут подлежать привлечению к уголовной ответственности за финансирование террористов".

Отрицательно к идее национализации отнеслись и в "Оппозиционном блоке", где считают, что "революционная практика национализации предприятий недопустима".

"Такие шаги только усугубят конфликт. "Национализация" не решит проблему предприятий: они останутся без легальных контрактов, а их сотрудники – без работы и средств к существованию", — говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник.

В республиках не смотрят на будущее национализируемых предприятий столь пессимистично. Как заявил депутат парламента ДНР, председатель общественного движения "Свободный Донбасс" Евгений Орлов, схемы поставок сырья продуманы, "сбыт продукции найден, рабочие места будут сохранены".

В конце января группа бывший бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.