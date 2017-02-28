О чем пишут в мире: рост военных расходов США, лунные туристы

РИА Новости Украина

Трамп хочет увеличить военные расходы США на $54 млрд. Американские издания, в частности Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, Politico, Financial Times и другие, на первых полосах пишут о намерении администрации президента США Дональда Трампа предложить в проекте бюджета страны повысить оборонные расходы на 54 миллиарда долларов и сократить другие расходы бюджета на ту же сумму.

"Мы будем делать больше с меньшими затратами и сделаем правительство ориентированным на людей и ответственным перед ними", – приводит слова Трампа газета Washington Post.

Как пишет Financial Times, если предложение Трампа будет одобрено, это будет крупнейшее увеличение оборонного бюджета со времен администрации Джорджа Буша-младшего. В 2008 году он увеличил оборонный бюджет на 10%, а в 2007 году – на 12%, когда он отдал приказ об увеличении численности американских войск в Ираке.

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Человеческий фактор на "Оскарах". Председатель американского подразделения аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), которая следит за итогами голосования, определяющего обладателей кинопремии "Оскар", Тим Райан рассказал в интервью изданию USA Today, кого следует винить в конфузе на вручении награды.

"Случилось следующее: наш партнер, который находился с левой стороны сцены, Брайан Каллинан вручил неверный конверт Уоррену Битти", – заявил Райан.

При этом он назвал случившееся "ошибкой, вызванной человеческим фактором". Райан добавил, что они поспешили сообщить об ошибке сразу же, как поняли, что она произошла.

"Было немного хаотично, и прошло некоторое время, прежде чем мы попали на сцену и сообщили людям об ошибке. К сожалению, прошло достаточно времени, и уже были произнесены две с половиной благодарственных речи", – рассказал Райан газете.

SpaceX запустит космических туристов вокруг Луны. Международные СМИ (Guardian, Los Angeles Times, New York Daily News, Deutsche Welle, Telegraph, Time) пишут, что американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году.

Двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года и внесли предоплату. Взлет космических туристов запланирован с мыса Канаверал во Флориде.

"Илон Маск говорит, что частное путешествие займет около недели, в него не будет включена высадка на Луну", – пишет Guardian.

Расстояние до естественного спутника Земли — Луны — составляет в среднем 384 тысяч 467 километров. До нынешнего момента единственной программой, в рамках которой люди преодолевали земное притяжение и покидали низкую околоземную орбиту, остается американская программа "Аполлон". В 1969-1972 годах американские астронавты шесть раз успешно высаживались на поверхность Луны и возвращались на Землю.

Очередная волна угроз в еврейских центрах США. По меньшей мере 16 еврейских центров на территории США в понедельник получили сообщения с угрозами взрыва, сообщают газеты Washington Post, New York Post, Huffington Post, Guardian.

Отмечается, что это уже пятая волна подобных угроз. На этот раз она затронула еврейские центры и дневные школы в штатах Северная Каролина, Алабама, Флорида, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр и Индиана. Посетители и ученики учреждений были эвакуированы.

Как пишет Guardian, глава министерства юстиции США генеральный прокурор Джефф Сешнс осудил эти угрозы, назвав их неприемлемыми.

Мировые СМИ (Diario de Hoy, Figaro, Guardian) освещают печальную новость об убийстве единственного в Сальвадоре бегемота, жившего в национальном зоопарке столицы. Guardian сообщает, что животное по кличке Густавито подверглось нападению преступников еще в минувший вторник. Ему были нанесены удары тяжелыми и колющими предметами.

Причины такой агрессии по отношению к животному не установлены. Шестнадцатилетний бегемот был единственным, проживавшим на территории Сальвадора. Как пишет издание Parisien, он пользовался огромной любовью среди посетителей зоопарка города Сан-Сальвадор и печальное известие получило широкую огласку среди интернет-пользователей.

Ради его спасения после ранений даже был временно закрыт зоопарк, однако усилия ветеринаров не принесли плодов – животное скончалось в ночь понедельник.