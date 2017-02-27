"Народный фронт" - ястребы запретов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Заняв место под куполом Верховной Рады, каждая из представленных в парламенте политсил выбрала себе идеологию, которую успешно эксплуатирует по сей день. В БПП пытаются приноровиться к идее единой Украины, "Самопомич" отчаянно борется с коррупцией, "Батькивщина" и "Радикальная партия" по очереди пользуются темой тарифов, а в "Оппозиционном блоке" выступают "за мир во всем мире".

Запрет на полеты?

Фишкой же "Народного фронта" стала политика запретов, которые по большей степени связаны с темой "агрессоров" из РФ. Когда нужно напомнить о себе, НФ инициирует всевозможные ограничения, рядом с которыми, как правило, стоят слова "Россия", "Москва", "Кремль".

Не исключено, что предложением об очередном запрете закончится и пост в Facebook одной из лидеров политсилы Виктории Сюмар. Депутат, преуспевшая в деле борьбы с ветряными мельницами, опубликовала список парламентариев, которые в течении последний двух лет летали в Минск.

"Здесь списки тех, кто за два прошлых года — годы войны с Россией — летали в Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины. Они совсем не на переговоры в минском формате летали. Скорее — это "московский формат" псевдоукраинской политики", — написала Сюмар, отметив, что соответствующую информацию получила в Госпогранслужбе в ответ на запрос.

Зная, по какому сценарию обычно, работают в политсиле Арсения Яценюка, не сложно предположить, что в ближайшее время на сайте ВР появится какой-нибудь законопроект о запрете народным депутатам под каким-либо предлогам бывать в Белокаменной, да и вообще на территории государства-агрессора.

РИА Новости Украина предлагает вспомнить самые громкие и нелепые запретные инициативы "Народного фронта" и его представителей.

Языковой вопрос

Одним из таких совсем не давно стало предложение вышедшего из колыбели НФ спикера парламента Андрея Парубия запретить нардепам говорить на русском. И это вопреки тому, что действующем законе есть норма, в которой прописано, что заседание Рады ведется на украинском, а выступающий может выступать на "другом языке". Парубий, в свою очередь, предлагает изложить норму в иной редакции, лишив парламентариев права выступать на других языках, в том числе русском. Сам председатель Рады уже подготовил соответствующий законопроект, так что ему ничего не мешает вынести его на рассмотрение парламента.

Стоит отметить, что и к нашумевшему законопроекту "О государственном языке", который предлагает существенно расширить сферы использования украинского языка приложили руку депутаты из "Народного фронта".

Визовый режим

К слову, еще раньше Парубий и его политсила были инициаторами еще одной нашумевшей запретной инициативы. Речь об отмене безвизового режима между Украиной и Российской Федерацией. Еще в начале 2016 года глава парламента внес в ВР проект постановления относительно прекращения действия соглашения между правительством Украины и правительством России о безвизовых поездках граждан. Позже Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса..

"Возможно, есть смысл поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией", — предложил позже спикер ВР.

Книги и культура

Именно из "Народного фронта" исходило в свое время предложение о запрете ввоза в Украину книг, напечатанных в России. Запретить ввоз книжной продукции предложил тогда еще депутат, ныне министр экологии Остап Семерак.

"Речь идет об ответе агрессору-РФ на военное вторжение и пропаганду и об установлении справедливых и патриотичных правил игры для украинских книгоиздателей", — писал в своем Facebook депутат, сопроводив пост фото письма от Арсения Яценюка, поручившего министрам экономики, образования и культуры рассмотреть это предложение.

Из громких запретных инициатив, которые в свое время предлагали и воплотили в жизнь деятели из "Народного фронта" можно вспомнить и "черный список" деятелей культуры из РФ. Первым о возможном объявлении артистов персонами нон-грата тогда объявлял нардеп Антон Геращенко.

"Деятелям культуры, а их 511 человек, которые поддержали присоединение Крыма к России, могут запретить въезд в Украину. Список фамилий МВД сейчас готовит", - рапортовал Геращенко в августе 2014-го.

Со странностями

Борьба с "агрессором" посредством законодательных инициатив от "Народного фронта" этим не ограничилась. Например, в Леонид Емец и Андрей Тетерук вносили в Раду законопроект, запрещающий гражданам России получать паспорта Украины. А Наталья Кацер-Бучковская предлагала лишать лицензии те теле-радиоорганизаций, в уставном капитале которых участвуют резиденты государства-агрессора. Отличился в свое время и нардеп Игорь Лапин, который предлагал наказывать людей за использование названий "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Хотя, порой, в своих запретных инициативах в "Народном фронте" доходят до комичного. Так, нардеп Геннадий Кривошея предлагают запретить реализацию сигарет со вкусовыми добавками и ароматизаторами, а Олег Кришин — сдавать использованные стекляные бутылки.

Попытка реанимации

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, в "Народном фронте" и дальше будут активно эксплуатировать тему запретов.

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"Сегодня "Народный фронт" находится в достаточно сложной ситуации", — говорит эксперт. "Рейтинг политсилы крайне низок, поэтому в этой ситуации политсила пытается разыгрывать карту всевозможных запретов. В НФ хотят представить себя в качестве самой праворадикальной силы, это игра на избирателя, который ждет и не видит авторитарных решений власти. В настоящее время "Народный фронт" находится в поиске — если осенью партия была готова рассыпаться, то сейчас она пытается найти утраченного избирателя на фоне просчетов власти. Запреты — это простой ответ избирателю, которому должно казаться, что проблема решена. В НФ понимают, что сегодня "Блок Петра Порошенко" получает существенные имиджевые удары, весь негатив сосредотачивается на команде президента".