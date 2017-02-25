Хроника 24 февраля: Савченко в Донецке, массовое увольнение журналистов радио "Вести"

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В пятницу 24 февраля в Донецке обострилась ситуация, из-за обстрелов остановлена фильтровальная станция и прекращено водоснабжение города. Спасенный от похитителей депутат Алексей Гончаренко рассказал, что на покупку дома одолжил 700 тысяч долларов у тестя, который работал водителем в "Газпроме". Минздрав Украины введет понятие "среднего пола" у человека. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина

Донецк опять под обстрелом

В Донецке несколько часов в пятницу были слышны исходящие залпы из тяжелого вооружения, сообщают жители города в социальных сетях.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в пятницу обстреливают Авдеевку на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

По сообщению штаба АТО, за минувшие сутки ополченцы 92 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, 16 военных пострадали.

Донецк и Авдеевка без водоснабжения

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) временно законсервирована по причине обстрелов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Ранее в пятницу Донецкое агентство новостей со ссылкой на гендиректора компании "Вода Донбасса" Олега Мокрого сообщило, что работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса, приостановлена из-за обстрелов, персонал станции будет эвакуирован.

ДФС находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил, что водоснабжение подконтрольной украинским силовикам Авдеевки в Донбассе будет осуществляться в аварийном режиме. Ранее он сказал, что водоснабжение Авдеевки в Донбассе прекращено из-за попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию.

Тесть Гончаренко заработал миллионы водителем в "Газпроме"

В 2010 году Алексей Гончаренко с супругой хотели приобрести дом, на который депутат, по его словам, сам заработал часть денег консультациями и консалтингом, а 700 тысяч долларов он одолжил у тестя.

По словам замглавы президентской фракции БПП, его тесть работал водителем в "Газпроме", что и позволило заработать такую сумму.

Тем временем прокуратура предъявила обвинения троим фигурантам по делу о похищении Гончаренко. Ранее

сообщалось, что заказчиком похищения нардепа был депутат Лиманского районного совета Одесской области Александр Кушнарев, сын которого был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Позитив ЧП от Насалика

Благодаря чрезвычайным мерам в энергетике властям удалось сократить потребление дефицитного антрацитового угля в три раза и таким образом избежать веерных отключений, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

По его словам, благодаря чрезвычайным мерам правительства удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля.

АЧС и протесты

Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней (АЧС).

В акции приняли участие предприниматели, торгующие на рынках Коммунарского района областного центра.

Важные банки

Национальный банк Украины оставил неизменным перечень системно важных для финансовой системы страны банков, в него вошли три государственных банка — ранее национализированный "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк", сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

Опять дорожает электричество

С 1 марта в Киеве тариф на электроэнергию повысится и составит 90 копеек — 1,68 гривны за киловатт. Это будет уже пятое подорожание, определено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) №220 от 26 февраля 2015 года.

Савченко в Донецке

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прибыла в Донецк, чтобы посетить пленных военных, заявил представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

Она сообщила, что встретилась в макеевской колонии с шестью пленными военнослужащими.

Находясь в Донецке, Савченко заявила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала.

Тем временем депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что "на этой неделе Савченко побывала на позициях Вооруженных сил Украины и подстрекала их покинуть свои позиции".

Фирташ опять свободен

Земельный суд Вены в пятницу отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда, судья Кристина Зальцборн.

Кабмин хочет еще повысить минимальную зарплату

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что правительство весной представит план по повышению минимальной заработной платы. Вице-премьер уточнил, что окончательные итоги "влияния существенного роста минимальной заработной платы на экономику" будут в апреле.

Трамп обещает американцам снизить налоги

Президент США Дональд Трамп пообещал существенное снижение налогов. Об этом он сказал, выступая на конференции консервативной политической деятельности (СРАС).

Новый пол человека

Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Кроме традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределенный". Об этом сообщает журналист Орест Сохар.

Журналисты уходят из "Радио "Вести"

Около 80% сотрудников "Радио Вести" увольняются с радиостанции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление ведущих.

Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции. Срок действия лицензии заканчился 25 февраля.

Похороны Виталия Чуркина

Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин в пятницу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии похорон присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Чуркина.

Шахматистка из Украины — в финале ЧМ

Украинка Анна Музычук нанесла поражение россиянке Александре Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране и вышла в финал турнира.

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В бразильском Рио-де-Жанейро стартовал традиционный пятидневный карнавал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Боярышник" до Киева доехал

Столичные правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры. Для этого были проведены обыски в гаражно-строительном кооперативе на территории Голосеевского района столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе Киевской области.

Аресты админов "групп смерти" в соцсетях

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Модераторы "групп смерти" ищут в соцсетях подростков, которые страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений. Их привлекают в группы на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков с целью доведения до суицида.