Политиков похищали, убивали, травили, но они почему-то остаются живы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Оживил политическую жизнь последних дней народный депутат от БПП Алексей Гончаренко, пропавший в Одессе и вскоре обнаруженный живым и невредимым. Из заявлений СБУ и прокуратуры следовало, что исчез Гончаренко в целях самосохранения, так как на него готовилось покушение, чтобы лишить зрения и возможности передвигаться (раздробить коленные чашечки). Данное преступление якобы готовилось с целью мести отцом одного из погибших в мае в Доме профсоюзов в Одессе. А силовое ведомство проявило верх оперативности и предупредило готовящееся покушение. Заказчик задержан. Жертва цела.

Говорить о том, что никто изначально не поверил в похищение Гончаренко неизвестными в Одессе, не сказать ничего. Его коллеги по ВР, сотрудники силовых структур, политологи и, конечно же, простые граждане отнеслись к данному факту с иронией. А многие даже не верят, что подобная история не была выдумана, так как за всю историю независимости Украины, наши политики так часто прибегали к технологии "мнимой жертвы", что уже никто не верит в реальность покушений и похищений.

Беспроигрышный пиар и антипиар

Истории с покушением на жизнь украинских политиков или же их похищения уже истерты до дыр. Да, именно таким нечестным способом многие поднимали себе рейтинги.

Больше всех покушений на свою жизнь пережила Юлия Тимошенко. А началось это в начале 2002 года с ДТП в Киеве — бронированный "Мерседес", в котором ехала Тимошенко, столкнулся с "Жигулями". Оппозиция попыталась представить это как покушение, организованное Кучмой, и инцидент приобрел немалый резонанс. Позже оказалось, что виноват в ДТП был водитель Тимошенко. После этого в течение нескольких лет Тимошенко заявляла о поступающих в ее адрес угрозах, которые получала по почте. Потом было заявление, что в Кировограде ее якобы собирались взорвать. Она же в 2007 году попала в список политиков, на которых, по данным начальника охраны Гелетея, готовилось покушение. Все это в том числе помогало Юлии Тимошенко удержаться на плаву.

А вот возможное покушение на кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году помогло ему стать президентом. При том, что до сих пор не известна причина его интоксикации: то ли толчком послужили инъекции ботокса, то ли суши, съеденные на даче у замглавы СБУ Владимира Сацюка.

Можно вспомнить "яичную атаку" на премьер-министра Виктора Януковича в том же 2004 году в Ивано-Франковске. Ни у кого не возникло сомнения, что это ничто иное, как имитация покушения, которая должна была повысить популярность Януковича, но сыграла против него. Так как студент с яйцом выступил не по сценарию.

Какая страна, такие и покушения

Кому-то из политиков, заявлявших о том, что их жизнь в опасности, верили, кому-то нет. При том, что украинцы за это время научились не верить на слово ни известным жертвам, ни нашим спецслужбам, все равно политики и чиновники время от времени прибегают к этому заезженному способу.

В ноябре 2015 года, когда под генпрокурором Виктором Шокиным зашаталось кресло, на него якобы было совершено покушение. Стреляли по окнам кабинета во время совещания. Спасли от пуль генпрокурора бронированные стекла и плотные шторы, но от увольнения не уберегли.

В Киеве возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату в сторону народных депутатов, среди которых был Андрей Парубий. Пострадали автомобили, оставленные у входа, и два сотрудника милиции, бросившиеся за убегавшим гранатометателем — в их сторону тоже полетела граната. Позже СБУ обвинила в покушении на Парубия бывшего главу Внутренних войск, уже уехавшего из страны.

Неизвестный пытался гранатой убить и народного депутата Владимира Парасюка, но промахнулся. Пострадал только автомобиль, при том, чужой.

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Экс-руководителю департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, кандидату в народные депутаты Илье Киве прошлым летом пришлось даже отстреливаться от неизвестных нападавших, как в боевике.

Но это покушение не только не подняло его рейтинг, но и не помогло выиграть на выборах в ВР. В расписанную историю не поверили. Как не поверили и в заявление о покушении на нардепа, друга Кивы и советника Авакова Антона Геращенко, которое недавно озвучила СБУ. По их информации, жизнь нардепа висела на волоске, его хотели взорвать. Но вовремя вмешалась Служба безопасности и задержала двух ранее неоднократно судимых украинцев, которые якобы были завербованы в РФ и отправлены в Украину с заданием подорвать Геращенко. В итоге пострадал только авторитет народного депутата.

Какая страна, такие и теракты

Кроме этих персон, заявлял о покушении на свою жизнь экс-комбат Сергей Мельничук, на депутата Юрия Шухевича, после того, как во двор дома прилетела бутылка с зажигательной смесью, пожаловалась на покушение нардеп Виктория Войцицкая.

Удивительно то, что несмотря на страшные угрозы и громкие заявления, потенциальные жертвы остаются живы и невредимы.

"Если бы кого-то запланировали убить или похитить, то это бы сделали. Сейчас легко найти исполнителей. Очень много нищих людей, готовых задушить за копейки. Поэтому никто не исключает инсинуаций на тему готовящихся покушений. Ни в одной стране мира не происходит столько покушений на политиков. Пока мы будем с политической точки зрения расследовать дела и сами потерпевшие будут рассказывать, что и как происходило, подобное будет повторяться, хотя эти заявления сложно воспринимать объективно", — отмечает экс-начальник Главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

Как отмечает народный депутат 6-го созыва Кирилл Куликов, за последнее время в Украине произошло очень много несостоявшихся покушений, и это не к добру.

"То у нас стреляют в генпрокурора с помощью тепловизора, то гранаты бросают мимо, то кого-то пытаются похитить или взорвать, и есть опасение, что как в театре: если на сцене висит ружье, то оно до окончания спектакля обязательно должно выстрелить. И мне кажется, что после этих инсценировок может произойти что-то нехорошее. И служба, которая перепутала название с министерством культуры, служба безопасности, должна очень серьезно заняться работой. Я не уверен, что это коснется политиков первого эшелона, но политиков второго это может коснуться, и выберут в качестве жертв красноречивых или эпатажных", — отметил Куликов.

Так как уже мало кто верит постановкам, которые уже не добавляют рейтинга и популярности, политики должны придумать что-то новое. Но, к сожалению, у них может не хватить креатива.