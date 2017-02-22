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    Аналитика и комментарии

    Klassekampen: мир на востоке Украины еще никогда не был таким хрупким

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (772)

    (обновлено: )16610
    Пока во всем мире царит полное смятение по поводу того, какой будет политика по отношению к Киеву при новом президенте США, на востоке Украины сохраняется весьма взрывоопасна ситуация, пишут мировые СМИ. Когда же прекратится это противостояние?
    Украинские военные на окраинах Авдеевки
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Начало года на востоке Украины выдалось кровавым. Бои возобновились в январе, а в начале февраля произошел настоящий взрыв: артиллерийские обстрелы с обеих сторон линии фронта. В последние недели украинские войска ведут ожесточенные бои с мятежниками в регионе Донбасса", — пишет Магнус Люсберг в статье для норвежского издания Klassekampen.

    "Для мирного населения в районах, страдающих от войны, вчерашнее перемирие стало долгожданным перерывом во всплеске насилия. Перемирие стало возможным после переговоров между российскими, немецкими, французскими и украинскими властями в конце прошлой недели, о нем было объявлено на пресс-конференции в Мюнхене в субботу. По соглашению, обе стороны должны отвести тяжелую военную технику от линии фронта, чтобы прекратились взаимные обстрелы с применением тяжелой артиллерии", — говорится в статье.

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    Целый ряд нарушений

    Несмотря на то, что соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в полночь, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала целый ряд нарушений, продолжает автор публикации. "С полуночи количество нарушений соглашения о прекращении огня сократилось. Мы зарегистрировали 140 нарушений в Донецком регионе и десять в Луганском, включая взрывы, ставшие следствием применения тяжелых вооружений", — написал заместитель руководителя группы наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг в электронном письме в Klassekampen.

    "Запрещенные вооружения по-прежнему находятся по обе стороны линии фронта, хотя по соглашению их не должно там быть, а позиции украинской армии и вооруженных формирований по другую сторону расположены слишком близко друг от друга, что может привести к новым столкновениям", — пишет Хуг.

    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН
    Мирный план по Донбассу должен быть у Порошенко и Кабмина - Павленко

    Спор по поводу удостоверений личности

    "В субботу, в тот же день, когда стало известно о перемирии, российские власти объявили, что выданные мятежникам в Донбассе документы, удостоверяющие личность, действительны и в России. Российские власти сейчас временно признают аттестаты и другие официальные документы самопровозглашенных республик в Донецке и Луганске", — напомнил Магнус Люсберг.

    "Это — последнее доказательство того, что республика стала государством", — заявил Игорь Плотницкий в беседе с Financial Times в воскресенье. Он — глава так называемой Луганской Народной Республики, в которой Россия признает бывшего советского офицера президентом, говорится в статье.
    "Глава Комиссии по международным делам российского парламента Константин Косачев со своей стороны заявил, что признание документов Донбасса носит чисто "гуманитарный" характер, и речь идет только о временной мере. Американские власти с Косачевым не согласны, посольство США в Киеве написало в воскресенье в Twitter, что признание донбасских документов, удостоверяющих личность, "вызывает тревогу и противоречит мирным соглашениям" 2015 года", — пишет журналист норвежского издания.

    Тайное предложение мира

    Пока американские дипломаты протестуют против российской инициативы, в Вашингтоне царит полное смятение по поводу того, какой будет политика по отношению к Украине при президенте Дональде Трампе, продолжает Магнус Люсберг. Газета New York Times написала в воскресенье, что у нескольких близких советников Трампа состоялись контакты с украинским оппозиционным политиком Андреем Артеменко, речь якобы шла о переговорах на тему новых предложений по заключению мирного договора.

    По информации этого издания, предложения сводятся к следующему: Россия прекращает военную поддержку мятежников, а на Украине проводится референдум об отказе от Крымского полуострова в пользу России. Однако политик-оппозиционер Артеменко утверждает, по словам New York Times, что российские власти поддерживают это секретное предложение, говорится в статье.

    "В числе тех советников, кто встречался с Артеменко в Нью-Йорке в конце января, якобы был и Майкл Коэн. Он привлекал к себе внимание СМИ и раньше, сыграв центральную роль в спекуляциях вокруг возможной связи между избирательной кампанией Трампа и российской разведкой", — продолжает автор публикации.

    Я не говорил об аренде Крыма. Комментарий Артеменко. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Я не говорил об аренде Крыма". Комментарий Артеменко

    Обе стороны вооружаются

    "Столкновения последних месяцев последовали за длительным наращиванием вооружений с украинской стороны границы. Сейчас украинская армия насчитывает 230 тысяч солдат и является второй по величине в Европе после армии России. В последнее время на украинской стороне все чаще говорят о возможности военного решения конфликта. Одновременно украинские вооруженные силы осуществили несколько наступательных операций против позиций мятежников в январе, по данным ОБСЕ", — пишет Магнус Люсберг.

    Однако еще 30 января Александр Хуг предостерег от эскалации конфликта. В интервью, данном радиостанции "Свободная Европа", он описывал, что обе стороны откровенно нарушают мирные соглашения, вводя танки, артиллерию и гранатометы в демилитаризованную зону.

    "В то время, как украинские власти до зубов вооружили страну за два года после подписания Минских соглашений, российские власти разместили очень крупные силы прямо по другую сторону границы", — отмечает автор статьи.

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