Klassekampen: мир на востоке Украины еще никогда не был таким хрупким

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Начало года на востоке Украины выдалось кровавым. Бои возобновились в январе, а в начале февраля произошел настоящий взрыв: артиллерийские обстрелы с обеих сторон линии фронта. В последние недели украинские войска ведут ожесточенные бои с мятежниками в регионе Донбасса", — пишет Магнус Люсберг в статье для норвежского издания Klassekampen.

"Для мирного населения в районах, страдающих от войны, вчерашнее перемирие стало долгожданным перерывом во всплеске насилия. Перемирие стало возможным после переговоров между российскими, немецкими, французскими и украинскими властями в конце прошлой недели, о нем было объявлено на пресс-конференции в Мюнхене в субботу. По соглашению, обе стороны должны отвести тяжелую военную технику от линии фронта, чтобы прекратились взаимные обстрелы с применением тяжелой артиллерии", — говорится в статье.

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Целый ряд нарушений

Несмотря на то, что соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в полночь, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала целый ряд нарушений, продолжает автор публикации. "С полуночи количество нарушений соглашения о прекращении огня сократилось. Мы зарегистрировали 140 нарушений в Донецком регионе и десять в Луганском, включая взрывы, ставшие следствием применения тяжелых вооружений", — написал заместитель руководителя группы наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг в электронном письме в Klassekampen.

"Запрещенные вооружения по-прежнему находятся по обе стороны линии фронта, хотя по соглашению их не должно там быть, а позиции украинской армии и вооруженных формирований по другую сторону расположены слишком близко друг от друга, что может привести к новым столкновениям", — пишет Хуг.

Спор по поводу удостоверений личности

"В субботу, в тот же день, когда стало известно о перемирии, российские власти объявили, что выданные мятежникам в Донбассе документы, удостоверяющие личность, действительны и в России. Российские власти сейчас временно признают аттестаты и другие официальные документы самопровозглашенных республик в Донецке и Луганске", — напомнил Магнус Люсберг.

"Это — последнее доказательство того, что республика стала государством", — заявил Игорь Плотницкий в беседе с Financial Times в воскресенье. Он — глава так называемой Луганской Народной Республики, в которой Россия признает бывшего советского офицера президентом, говорится в статье.

"Глава Комиссии по международным делам российского парламента Константин Косачев со своей стороны заявил, что признание документов Донбасса носит чисто "гуманитарный" характер, и речь идет только о временной мере. Американские власти с Косачевым не согласны, посольство США в Киеве написало в воскресенье в Twitter, что признание донбасских документов, удостоверяющих личность, "вызывает тревогу и противоречит мирным соглашениям" 2015 года", — пишет журналист норвежского издания.

Тайное предложение мира

Пока американские дипломаты протестуют против российской инициативы, в Вашингтоне царит полное смятение по поводу того, какой будет политика по отношению к Украине при президенте Дональде Трампе, продолжает Магнус Люсберг. Газета New York Times написала в воскресенье, что у нескольких близких советников Трампа состоялись контакты с украинским оппозиционным политиком Андреем Артеменко, речь якобы шла о переговорах на тему новых предложений по заключению мирного договора.

По информации этого издания, предложения сводятся к следующему: Россия прекращает военную поддержку мятежников, а на Украине проводится референдум об отказе от Крымского полуострова в пользу России. Однако политик-оппозиционер Артеменко утверждает, по словам New York Times, что российские власти поддерживают это секретное предложение, говорится в статье.

"В числе тех советников, кто встречался с Артеменко в Нью-Йорке в конце января, якобы был и Майкл Коэн. Он привлекал к себе внимание СМИ и раньше, сыграв центральную роль в спекуляциях вокруг возможной связи между избирательной кампанией Трампа и российской разведкой", — продолжает автор публикации.

Обе стороны вооружаются

"Столкновения последних месяцев последовали за длительным наращиванием вооружений с украинской стороны границы. Сейчас украинская армия насчитывает 230 тысяч солдат и является второй по величине в Европе после армии России. В последнее время на украинской стороне все чаще говорят о возможности военного решения конфликта. Одновременно украинские вооруженные силы осуществили несколько наступательных операций против позиций мятежников в январе, по данным ОБСЕ", — пишет Магнус Люсберг.

Однако еще 30 января Александр Хуг предостерег от эскалации конфликта. В интервью, данном радиостанции "Свободная Европа", он описывал, что обе стороны откровенно нарушают мирные соглашения, вводя танки, артиллерию и гранатометы в демилитаризованную зону.

"В то время, как украинские власти до зубов вооружили страну за два года после подписания Минских соглашений, российские власти разместили очень крупные силы прямо по другую сторону границы", — отмечает автор статьи.