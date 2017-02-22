Корнейчук: мемориальные таблички на школах - это "промывание мозгов"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла постановление о чествовании Героев Украины и информировании украинцев о подвигах военных.

"Рекомендовать общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности обустроить и систематически обновлять… информационно-мемориальные стенды о Героях Украины и их подвиги в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в постановлении.

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В то же время органам местного самоуправления необходимо обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о Героях – выходцах из этих территорий путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, а также путем переименования улиц и наименования учебных заведений в населенных пунктах, в которых проживали/проживают Герои Украины в их честь, установление мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания.

"Хотя наши депутаты в поте лица занимаются декоммунизацией, но сами они остались с тем же советским мышлением и коммунистическими методами пропаганды, которые гласят: народу необходимы идейные герои для беспрекословного подражания. Причем культ героев должен настолько войти в сознание людей, что они не должны даже задаваться вопросами об особенностях биографий этих героев или правильно ли они поступали. Кстати, именно поэтому большевики в свое время успешно провели героизацию участников Гражданской войны, а потом – Великой Отечественной", — сказал политический эксперт Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, на лицо — обычная технология пропаганды, направленной на милитаризацию общества.

"Такой себе аналог церковному отпущению грехов. Убивать или умирать – в этом нет ничего страшного. Наоборот, это почетно. И не задавайте вопросов "зачем?". Нечто подобное сейчас пытается внедрить наша власть, задача которой постоянно поддерживать в обществе настроения на продолжение войны. Ведь большинство украинцев до сих пор не понимает, в чем суть войны на Донбассе. С кем мы там воюем? С некими россиянами или с такими же украинцами? Почему чьи-то дети должны умирать на фронте? И вот власть дает ответы. Воевать — это почетно. За это вашим именем назовут улицу в родном городе или поставят мемориальную табличку на доме. Кто же в нашей нищей стране, где большинство людей остаются "никем", откажется от славы? И сразу как-то отпадают вопросы о причинах войны. Люди сами себе найдут оправдание", — пояснил эксперт.

Кроме того, подчеркнул Корнейчук, власть надеется, подняв престиж участников АТО, пополнить состав армии, где наблюдается определенная текучка.

"Хотя мы понимаем, что в армию сейчас идут совершенно по другой причине: в стране огромная безработица, а там хоть стабильно платят", — констатирует политэксперт.

Эксперт обратил внимание на еще один элемент "гибридной" задумки власти – это сочетание чествования героев АТО с информационной пропагандой.

"Не все украинцы доверяют телевидению. Не все часто смотрят новости. Однако на местном уровне, в тех же школах или госучреждениях, сталкиваясь с информационными стендами о смертях солдат, воевавших против "российской агрессии", народ все больше будет укрепляться в мысли, что мира быть не может. А это и надо власти, которая уже официально похоронила "минские" соглашения и сейчас активно ищет для этого оправдание", — считает Корнейчук.

Поэтому, отмечает Корнейчук, к большому сожалению, мы имеем дело не с желанием депутатов отдать должное погибшим военным, а с банальным "промыванием мозгов" украинцев.

"Проще говоря, не имея возможности дать народу хлеба, ему дают зрелища. И ответ на вопрос: кто же виноват в том, что мы все стали нищими?" — сказал политэксперт.

Он подчеркнул, что пока внедрение "героизации АТО" спускается из Киева (недаром принято именно постановление парламента), то местные органы будут послушно эти указания выполнять.

"Мы это уже видели с декоммунизацией. Улицы будут называть именами героев, в школах и разных госадминистрациях проводить соответствующие предписанные мероприятия. И никто особо протестовать из руководителей тех же школ не станет. Кому в нищей стране охота потерять работу?" — сказал Корнейчук.

Отвечая на вопрос, как воспримут украинцы "героизацию АТО", политэксперт отметил, что наше общество всегда живет в параллельной реальности с властью.

"Киев что-то навязывает, люди внешне с этим согласны, но думают совершенно иное. И соцопросы — не показатель. Кто-то только укрепится в своем мнении о важности войны. Кто-то – к этому мнению склонится. Кто-то останется противником войны. Однако все украинцы одновременно с этим заняты более глобальным вопросом – как выжить в тотальной бедности", — резюмировал Корнейчук.