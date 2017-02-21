О чем пишут в мире: смерть Чуркина, новый советник нацбезопасности США

РИА Новости Украина

Кончина постпреда РФ при ООН Чуркина. Мировые СМИ на первых полосах сообщают весть из Нью-Йорка: неожиданно из жизни ушел 64-летний постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Washington Post пишет со ссылкой на заместителя Чуркина Владимира Сафронкова, что дипломату стало плохо прямо на работе.

По данным New York Post, Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9.30 по местному времени (16.30 по Киеву). Российский дипломат находился без сознания, ему требовались меры сердечно-лёгочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, отмечает издание.

Предварительной причиной смерти Чуркина называют сердечную недостаточность. New York Times называет Чуркина "легендой в дипломатических кругах", а также отмечает, что он занимал пост постпреда РФ при ООН дольше, чем кто-либо из его коллег: с 8 апреля 2006 года. Французское издание Figaro, в свою очередь, вспоминает, что ранее Чуркин был послом РФ в Канаде и Бельгии, а также спецпредставителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии.

"Рука Москвы" в Эстонии. Глава департамента информации Эстонии Микк Марран допускает драки в пабах прибывших в страну британских военных НАТО с местным населением, но видит в этом "руку Москву", сообщает газета Times.

По мнению Маррана, Россия может использовать методы "медовой ловушки" – когда разведывательные службы подсылают женщину для вербовки, завязывания драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов, а также устраивать провокации, чтобы заполучить доступ к их аккаунтам в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.

"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное", – заявил Марран в интервью британской газете.

По данным издания, власти Эстонии и Британии на протяжении нескольких месяцев обсуждали угрозу того, что британских солдат могут вовлечь в "шпионские игры холодной войны".

Новый советник президента США по нацбезопасности. Американские СМИ (Washington Post, New York Times) пишут о назначении генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по национальной безопасности.

"Советником станет военный стратег Макмастер", – пишет Washington Post.



"Трамп выбрал армейского стратега на пост советника", – повторяет New York Times.

"В отличие от господина Флинна, который был советником кампании Трампа в прошлом году, у генерала Макмастера нет связей с Трампом", – пишет газета.

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии. В 1980 году закончил военную академию Вэлли-Фордж, а спустя четыре года – академию в Вест-Пойнте, высшее учебное заведение сухопутных войск США. Служил в группе американских войск в Германии, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке, за что был награжден Серебряной звездой. Позднее служил на Ближнем Востоке и в 2000-е снова принимал участие в операциях в Ираке, а также в Афганистане.

Позднее отвечал за вопросы подготовки, развития и координации в командовании сухопутных сил США. С 2014 года возглавлял Центр интеграционных возможностей сухопутных войск США.

Убитый Ким Чен Нам несколько лет страдал паранойей. Близкий друг убитого Ким Чен Нама – сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына – рассказал в интервью британской газете Guardian, что последние несколько лет тот страдал паранойей и скрывался от северокорейских властей.

Энтони Сахакиан почти каждый день встречался с Ким Чен Намом, когда тот приезжал в Швейцарию, где в детстве они вместе посещали одну школу.

"Мы действительно обсуждали режим его сводного брата, говорили о том, что там происходит. Одно могу сказать: он никогда не был заинтересован во власти", – заявил Сахакиан.

По его словам, Ким Чен Нам был со своей родиной "на расстоянии вытянутой руки".

"Он был очень опечален ситуацией в его стране. Он действительно переживал за свой народ. Это усиливало давление на него, так как он не мог ничего с этим сделать", - рассказал Сахакиан.

Друг убитого также рассказал, что Ким Чен Нам страдал паранойей, так как был "политически важной фигурой".

Читайте также: Новый Майдан, демоверсия: соцсети о столкновениях в Киеве

Крушение под Мельбурном: самолет упал на ТЦ. Многие зарубежные СМИ (Guardian, Telegraph, Deutsche Welle, Independent, Huffington Post, Daily Mail) пишут про крушение легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна в Австралии.

Пятиместный самолет врезался в торговый центр сразу же после взлета. Несколько человек погибли. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт. Газета Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что погибли пять человек. Также газета сообщает о "катастрофической остановке двигателя" сразу же после взлета самолета.