Хроника 19 февраля: потасовки в центре Киева, дата разгона блокады Донбасса

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 19 февраля, сторонники торговой блокады Донбасса устроили вече на Майдане Независимости, которое позже переросло в потасовку с полицией у здания АП. В этот же день в центре Парижа произошли жесткие столкновения манифестантов с полицией. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Столкновения в центре Киева

В воскресенье, 19 февраля, в центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента, где состоялся митинг с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса. Позже сторонники торговой блокады Донбасса устроили потасовку с полицией, пытаясь пронести палатки к зданию АП. Во время стычек пострадали двое полицейских, а также около десяти митингующих, в том числе нардеп Егор Соболев. Помимо этого силовики задержали несколько участников акции, в том числе и руководителя ОУН Николая Коханивского, которых со временем отпустили.

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Разгон блокады на Донбассе начнется 23 февраля

Нардеп Семен Семенченко заявил, что власть не будет разгонять участников блокады, пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля). Но позже, по его словам, у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля. Семенченко сказал, что в таком случае активисты перекроют Администрацию президента.

Умер известный украинский режиссер Максим Паперник

Известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. Об этом пишет "Гордон". Издание сообщило, что о смерти Паперника рассказали его родственники. Подробностей пока нет. Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины. На странице режиссера в Facebook уже размещены десятки соболезнующих комментариев.

Украинец Долгополов стал победителем теннисного турнира в Буэнос-Айресе

Украинский теннисист Александр Долгополов победил на турнире в Буэнос-Айресе. Об этом сообщат Р-Спорт. Призовой фонд турнира превышает 546 тысяч долларов. Украинец обыграл первую ракетку турнира японца Кэя Нисикори. Счет — 7:6 (7:4), 6:4, матч продолжался 1 час 40 минут. В полуфинале Долгополов обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2.

Польша намерена усложнить трудоустройство украинцев — СМИ

Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предложило обновить закон "О содействии трудоустройству", и тем самым существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев. В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений, которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Изменения, которые предлагается внести в закон "О содействия трудоустройству", касаются системы заявлений.

Акции против налога "с тунеядцев" в Беларуси

В Белоруссии прошли уличные акции против так называемого налога "с тунеядцев". В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

Жесткие столкновения манифестантов с полицией в центре Парижа

Около 2,3 тысячи манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании. Аналогичные акции протеста прошли в таких французских городах, как Ренн, Дижон, Пуатье и Ницца. Демонстрации были организованы различными профсоюзами и правозащитными организациями.

В Украине началась неделя празднования Масленицы. Масленица — последняя неделя перед Великим постом — выпадает в 2017 году на 20-26 февраля. Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.