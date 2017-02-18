Хроника 17 февраля: Порошенко в Мюнхене, последствия блокады Донбасса, акции на Майдане

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Петр Порошенко заявил, что решение конфликта в Донбассе без участия Украины невозможно. Бывшие участники АТО продолжают экономическую блокаду в Донецкой и Луганской областях. В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс" и движения "Восточный корпус". Массовые акции по случаю третьей годовщины Майдана начинаются в Киеве. Экс-премьер Яценюк изменил имидж. Подробнее о событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко: решение конфликта в Донбассе без участия Украины невозможно

Решение конфликта в Донбассе без участия Киева невозможно, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции, которую транслировал "112 Украина".

"Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", — сказал Порошенко.

Сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе — Порошенко

Все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при участии Киева, заявил президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В связи с этим украинский президент в очередной раз призвал страны Запада не снимать и не ослаблять санкции в отношении РФ.

Климкин обсудит в Мюнхене "дорожную карту" по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается на переговорах глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене обсудить "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, информирует УНИАН.

По его словам, прорыва от встречи он не ждет.

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Сенатор Маккейн в Мюнхене: россияне убивают украинцев ежедневно

Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержал выступление президента Украины Петра Порошенко, передает "Укринформ".

"Россияне убивают украинцев ежедневно. Они убивают их", — подчеркнул Маккейн, обращаясь к международной аудитории в зале, во время выступления на совместной тематической панели.

Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом

Полиция в Донецкой области усилила контроль над автодорогами у линии разграничения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Бахмут, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм. Правоохранители опровергли данное заявление.

В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс"

В Харькове на территории жилого массива Алексеевка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" произошла перестрелка, сообщает "Громадське Харків" со ссылкой на лидера гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева.

"По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальона "Донбасс" в активистов "Восточного корпуса", причина стрельбы — конфликт по поводу блокады", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Захарченко: блокада Донбасса дала нам право на военные действия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что надеется на мирное решение вопроса с подконтрольными Киеву территориями Донбасса, но добавил, что решение может быть и военным.

ВСУ отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения — Муженко

Вооруженные силы Украины придерживаются договоренностей об очередном перемирии и отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, не дождавшись таких же действий со стороны ополченцев, заявил в пятницу начальник генерального штаба — главнокомандующий вооруженными силами страны Виктор Муженко.

Число погибших с начала АТО военных приблизилось к 2200 — Генштаб

Более 2 тысяч военнослужащих погибли, около 8 тысяч были ранены с начала военного конфликта в Донбассе, заявил начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко на встрече с военными атташе иностранных государств.

"Боевые потери вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 человек погибшими и около восьми тысяч ранеными", – приводит в пятницу слова Муженко сайт "Радио Свобода".

Массовые акции по случаю третьей годовщины Майдана начинаются в Киеве

Массовые акции, приуроченные к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства 2014 года, начинаются в субботу в Киеве, в них намерены принять участие более 200 тысяч человек.

По информации городских властей, в субботу в центральной части столицы запланированы не менее шести массовых акций при участии более 25 тысяч человек. Народное вече, а также шествие с возложением цветов у мемориала Героев Небесной сотни, проведут участники тех событий, а также ветераны спецоперации в Донбассе.

В Киеве резко возросло число заявок на акции в годовщину Майдана

Тридцать заявок поступили в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году; в акциях намерены принять участие 196 тысяч человек, сообщили в пятницу РИА Новости в столичной мэрии.

Ранее в четверг начальник полиции города Андрей Крищенко заявил, что поступило уже не менее 13 заявок.

В центре Киева перекроют дороги к годовщине Майдана

С 18 по 22 февраля в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Ограничение будет действовать с 7 утра и до окончания мероприятий.

"Майдан" в Минске

Около тысячи человек собрались на Октябрьской площади в Минске. Они приняли резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал один из организаторов акции — кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы", передает корреспондент РИА Новости.

Яценюк отрастил усы и бороду

Бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сменил имидж, последовав тренду последних месяцев, и отпустил усы и бороду.

Новый имидж политик продемонстрировал на премьере документального фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине", которую он посетил вместе с супругой.