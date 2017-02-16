Верят ли в соцсетях словам Гройсмана, что роста тарифов не будет?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцам не советуют торопиться и запоминать нынешние тарифы на газ. Вполне возможно они еще изменятся… кардинально и очень скоро. На днях коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что цены на газ для населения с 1 апреля могут вырасти на 40%. По его словам, размер тарифов зависит от решения Стокгольмского суда по спору с российским "Газпромом".

Успокоил соотечественников премьер-министр Владимир Гройсман, категорически отрицающий такую возможность: "Никакого роста цен на природный газ для населения не будет. Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны либо ответственно работать, или писать заявление на увольнение".

Вот только далеко не все украинцы верят своему премьеру, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в сетях: "В итоге повысят на 20-30% и все обрадуются. потому что это не АЖ на 30% повышение, а ВСЕГО. Могло быть и хуже. Ну или как минимум оставят текущие тарифы, но зато об их снижении никто и заикаться не будет". "А зачем повышать цены на газ? Объявим следующую зиму холоднее нынешней и по накатанной схеме через объемы потребляемого тепла добьемся нужных сумм", — есть в соцсетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook