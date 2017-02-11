Хроника 10 февраля. Похороны "Гиви", переименование "Петровки", старт "Берлинале"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Фракция "Батькивщины" инициировала подготовку материалов для отставки главы Кабмина Владимира Гройсмана, в Донецке простились с ополченцем "Гиви",, в Харькове умер знаменитый волейболист Юрий Поярков. Об этих и других новостях пятницы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Раде начали готовить документы об отставке Гройсмана

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде готовит материалы для отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщил первый заместитель главы фракции Сергей Соболев.

"Мы сейчас готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственная преграда – то, что этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения", — сказал Соболев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом он не исключил, что вопрос об отставке премьер-министра может быть поднят до 14 апреля.

В Донецке простились с ополченцем "Гиви"

Более 10 тысяч человек приняли участие в церемонии прощания с погибшим командиром батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаилом Толстых, известным как "Гиви".

Закрытый гроб с телом Толстых был вынесен из здания оперного театра, где проходило прощание, и установлен на артиллерийское орудие, прицепленное к тягачу. На малой скорости под аплодисменты тягач двигался по центральной улице Донецка, за ним следовала очередь из людей.

"По предварительным данным, исходя из того, сколько сейчас здесь человек, их может быть больше 10 тысяч", — сказал РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР.

Толстых был похоронен на одном из кладбищ на юге Донецка, рядом с Арсеном Павловым с позывным "Моторола"

Порошенко посетил Ивано-Франковскую область

В рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, президент Петр Порошенко принял участие в открытии новой поликлиники Коломыйской центральной районной больницы.

"Мне приятно, что не надо будет никуда ездить. Квалификация врачей не вызывает сомнений", — подчеркнул Глава государства и добавил, что приехал на открытие не с пустыми руками и передаст поликлинике аппарат ультразвуковой диагностики.

Кроме того, глава державы принял участие в открытии нового корпуса Галицкой центральной районной больницы в городе Галич Ивано-Франковской области.

"Галицкая центральная больница начала строиться в 1978 году. Каждый Президент обещал ее достроить, и только сейчас, когда страна находится в очень непростых условиях, когда мы защищаем украинскую землю от российской агрессии, когда мы последнее отдаем на создание наших славных ВСУ, удалось достроить", — отметил президент.

Также во время визита в Ивано-Франковскую область глава государства вручил сертификаты и ключи от четырех пожарных автомобилей руководителям подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Киевсовет одобрил переименование станции метро "Петровка"

Комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро "Петровка" в "Почайну", сообщила на своей странице в Facebook член комиссии Анабелла Морина.

"Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!", — написала Морина.

Вместе с тем глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно.

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По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения. "После общественных слушаний снова на Комиссию и затем в Киевсовет. Такова процедура", — отметил Резников.

Стартовал 67-й кинофестиваль "Берлинале"

Международный берлинский кинофестиваль стартовал в 67-й раз фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен. Смотрите также: Владимир Высоцкий в театре, кино и жизни В этом году в конкурсе будут участвовать картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии и Чехии. В общей сложности в рамках фестиваля будет показано 400 фильмов.

В Анголе в давке на футбольном стадионе погибли 17 человек

В Анголе из-за давки на футбольном стадионе погибли по меньшей мере 17 человек, еще десятки получили травмы, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AP.

Давка произошла на стадионе в городе Уиге на севере страны, когда сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды "Санта Рита" и "Рекреативо" из Либоло. Сообщается, что погибли также дети.

В связи со случившимся президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш поручил оказать помощь раненым и начать расследование трагедии.

Умер двукратный олимпийский чемпион Юрий Поярков

Легендарный волейболист Юрий Поярков умер в Харькове в день своего 80-летия, сообщает пресс-служба городского совета.

"Юрий Михайлович стал легендой еще при жизни. Величайший волейболист ХХ века, герой трех Олимпиад, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, "человек-катапульта" с неберущейся подачей, совершившей революцию в волейболе, – таким он запомнится миллионам поклонников этого вида спорта во всем мире", — говорится в сообщении.

Украинка Олеся Повх стала победительницей турнира Indoor ISTAF

Украинка Олеся Повх выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований. Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии — 7.24 секунды.