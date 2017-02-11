Языковые "патриоты" погубят Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вы не устали от раздоров? Или жизнь скучновата? Может быть, кому-то кажется, что в терзаемой гражданским конфликтом стране стало слишком спокойно и… надо бы подбросить дровишек в костер? Что ж, "дровишки" уже несут: в Верховной Раде зарегистрированы несколько языковых законопроектов, в том числе законопроект "О государственном языке", предусматривающий почти полную украинизацию двуязычной (по факту) страны.

Проект вызвал волну критики, некоторые несознательные граждане заподозрили власть в очередной попытке отвлечь внимание общества от реальных проблем. Как отметил один из пользователей сетей, "Если мусор угрожает Львову, выручит закон про мову"…

Даже на западе Украины не слышно аплодисментов. Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк на своей странице в Facebook заявил, что стремление принять закон об исключительности украинского языка — "путь к конфронтации и противостоянию". И даже пообещал стену "в стиле Трампа", которой можно будет отделится от киевской власти, "если Киев будет и дальше продвигать такие законы".

Но разработчики спокойны: по их заверениям, вся критика — это происки России, Путина, "пятой колонны".

Полезен ли такой "патриотизм"

Уместно вспомнить, что и гражданский конфликт на востоке страны, и потеря Украиной Крыма во многом стали следствием действий "патриотов" в языковой сфере: сразу после победы "евромайдана" Рада отменила закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Кивалова-Колесниченко"). Почти тут же одумались, но… народ уже сделал выводы.

Теперь, похоже, языковым "патриотам" снова дали отмашку. Почему слово "патриоты" в кавычках? Да потому, что такой "патриотизм" отнюдь не "сшивает" расколотую страну, а только углубляет пропасть, именно такие "патриоты" губят Украину.

Об этом говорят уже открыто. Так, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил: "совершенно очевидно, что принятие данного закона не будет способствовать единению нации и сохранению территориальной целостности, а только усилит раскол в обществе по национальным и языковым признакам".

"Такие действия законодателей иначе как "государственным сепаратизмом" не назовешь", — констатировал политик.

Русский? Запретить!

Наблюдатели отмечают: языковой вопрос снова возник не стихийно, просматривается определенная логика. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в среду внезапно начал отключать микрофоны депутатам, которые говорили на русском языке.

Парубий также зарегистрировал законопроект, в котором предлагает обязать нардепов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы, в том числе на пленарных заседаниях.

Лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в связи с этим отметил, что спикер нарушает закон об основах государственной языковой политики и регламент Верховной Рады. По его словам, "Оппозиционный блок" подготовил обращение в правоохранительные органы — "такие действия Парубия должны получить соответствующую оценку".

Кроме того, в политсиле намерены обратиться к международному сообществу — "чтобы продемонстрировать реальную картину происходящего в Верховной Раде".

Впрочем, языковые споры — уже не только в Верховной Раде. Хотя спорами это назвать довольно трудно: радикалы просто диктуют свою волю (словно спикер своими отключениями микрофонов дал им сигнал). Единство нации, естественно, этим укрепляется — доходит до рукопашной.

На сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков выступал на русском языке.

"Этот человек тут выступать не будет, потому что он выступает на русском", — заявил представитель местной организации партии "Свобода". Ему указали: "Тут тысячи людей выступают на русском…". Но "свободовец" был принципиален: "на русском языке с этой трибуны выступать никто не будет!".

Хороший путь к "единству"… Но, может быть, радикалам нужно не единство, а что-то совсем другое.

В поисках "пятой колонны"

Кто против закона? Да только "пятая колонна" и "украинофобы", незначительное меньшинство — но российская пропаганда представляет дело так, будто бы недовольных много. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве правовед-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель рабочей группы по разработке законопроекта "О государственном языке" Владимир Василенко.

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Представитель движения "Вiдсiч" Сергей Оснач, один из соавторов законопроекта, считает, что "много критики от тех, кто не читали проект". Между тем проект "не вмешивается в частное общение".

А вот "телевизор станет преимущественно украиноязычным", украинского языка будет больше (90%) в медиа, в том числе в печатных СМИ (обязательной станет украинская версия сайта), непременно украиноязычными будут и вывески на улицах…

Напомним, недавно Нацсовет по телерадиовещанию по результатам внеплановых проверок оштрафовал ряд украинских телекомпаний и радиостанций из-за языковых квот, общая сумма штрафных санкций составила более 500 тысяч гривен.

Оснач отметил, что протесты "нескольких процентов граждан" против законопроекта используют в гибридной войне против Украины.

Он сообщил также, что чиновники будут обязаны доносить информацию до граждан только на украинском языке, в кино будет 90% фильмов на украинском.

"Наш закон охватывает много сфер", — отметил активист.

Он добавил, что подумали и о контроле: будет языковый уполномоченный и языковые инспекторы — "специально обученные специалисты".

Будет создан центр украинского языка, который, например, будет проверять знание мовы у чиновников (будут сдавать экзамен) и у желающих получить украинское гражданство — "украинский язык станет языком украинского гражданства".

Отметим, что проектом предусмотрена ответственность за неиспользование государственного языка. Так, заседания местной власти или рабочее общение в ВСУ на русском языке может повлечь за собой штраф от 3 400 грн. до 6 800 грн., а за проведение русскоязычного научного мероприятия или публикацию рекламы — от 3 400 грн. до 5 100 грн.

"Языковая колонизация Украины"

Сокоординатор движения добровольцев "Пространство свободы" Тарас Шамайда заявил, что украинский язык в опасности. По его словам, вопреки тому, что произошла "революции достоинства", в отдельных сферах (ТВ, реклама) наблюдается регресс, украинского языка становится меньше. Виноват в этом, по мнению активиста, "закон Кивалова-Колесниченко", который "обеспечивает языковую колонизацию Украины".

Если этот закон не отменить, отметил Шамайда, то "это будет угрожать единству и безопасности страны": сначала русификация, а потом и агрессия.

Особенно активистов тревожит тот факт, что "закон Кивалова-Колесниченко" действует в то время, как "идет война"l. Почему, собственно, эта война началась? Об этом активисты не задумываются, предпочитая повторять лозунги о "российской агрессии"…

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Шамайда заявил, что создатели проекта решили более не обращать внимание на то, что там подумает "пятая колонна". По его словам, проект 5670 поддерживают некоторые министерства, поддерживают более 70 общественных организаций и — большинство украинцев.

"Эта инициатива — на благо Украины", — высказал активист спорный тезис.

Он выразил уверенность в том, что несмотря на "определенный отпор, в том числе в парламенте", поддержка законопроекта будет только нарастать.

Но можно предположить, что нарастать будет и "определенный отпор". И оказывать его будут вовсе не представители "пятой колонны", а обычные граждане Украины, которые не хотят, чтобы государство диктовало им, на каком языке им говорить и думать.