Буйство в соцсетях: да будет свет! И он будет... вдвое дороже

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не скоро еще украинцы привыкнут к стабильным ценам. В том числе и за коммуналку. На днях в НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) заявили, что население платит за электричество почти на 60% меньше, чем положено. Сейчас комиссия рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню.

В украинском сегменте соцсетей такие планы не вызвали многочисленных одобрительных комментариев, скорее наоборот: "Вам понравились платежки за декабрь-январь? Готовьтесь, дальше будет веселее. Украина бодро и весело идет в темное прошлое: к отоплению дровами, освещению свечами и подачей воды из колодцев. Я так понимаю, это и есть то самое "светлое европейское будущее". Некоторые рискнули предположить, что "себестоимость электроэнергии в Украине обладает свойствами расширяющейся вселенной".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook