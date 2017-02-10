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    Аналитика и комментарии

    Буйство в соцсетях: да будет свет! И он будет... вдвое дороже

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (447)

    (обновлено: )75
    В соцсетях негодуют: НКРЭ рассматривает повышение тарифов на электроэнергию, которая отпускается населению, еще на 60%! Почему сложилась такая ситуация и что об этом думают простые украинцы, а также популярные эксперты?
    Лампы
    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не скоро еще украинцы привыкнут к стабильным ценам. В том числе и за коммуналку. На днях в НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг) заявили, что население платит за электричество почти на 60% меньше, чем положено. Сейчас комиссия рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню.

    В украинском сегменте соцсетей такие планы не вызвали многочисленных одобрительных комментариев, скорее наоборот: "Вам понравились платежки за декабрь-январь? Готовьтесь, дальше будет веселее. Украина бодро и весело идет в темное прошлое: к отоплению дровами, освещению свечами и подачей воды из колодцев. Я так понимаю, это и есть то самое "светлое европейское будущее". Некоторые рискнули предположить, что "себестоимость электроэнергии в Украине обладает свойствами расширяющейся вселенной".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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