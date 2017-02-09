Самый лучший мэр Киева в мире. О Кличко и его речевом аппарате

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Умеет удивлять

Зимняя непогода в Киеве как обычно наступила для городской власти неожиданно. А в последний месяц зимы киевская мэрия решила бороться со снегом путем строительства снегоплавильных станций.

По мнению мэра Виталия Кличко, это позволит экономить средства на вывозе снега. Хотя, по оценкам экспертов, снегоплавильная станция будет стоить Киеву от 0,5 млн долларов.

"Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", - заверил Кличко.

При этом мэр пожаловался, что уборке снега в столице мешают машины, припаркованные на обочинах. "Есть много критики, но могу сказать, что транспортного коллапса не было. Хотя из-за интенсивных осадков движение на дорогах было значительно затруднено. Очистка от снега продолжается на ключевых транспортных артериях города. Больше всего мешают уборке машины, припаркованные на обочинах, которые не дают возможности спецтехнике качественно убирать снег с проезжей части", — отметил Кличко.

Читайте также: Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

Инициативу киевских властей по поводу строительства снегоплавильных станций прокомментировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов. "Идея снегоплавильной станции — она достаточно экзотична, потому что у нас, с нашей погодой, снег бывает выпадает очень сильно, но не такая интенсивность, это обычно на Севере — в России, в Норвегии, там это более эффективно. Потому что потратить на эту станцию полмиллиона долларов — это самая такая средненькая. Имеет смысл приобретать большую стационарную снегоплавильную станцию, тогда это стоит от полмиллиона долларов", — заявил эксперт.

"Нежданный" снегопад

Обрушившийся с 5 на 6 февраля снегопад парализовал движение в столице, пробки на дорогах достигали 10 баллов. И хотя снегопад начался с вечера, реакция властей последовала лишь утром.

Что бы чистить дороги было легче, мэр Виталий Кличко записал обращение, в котором призвал киевлян не садиться за руль без крайней необходимости и правильно парковаться. "Но если все же выехали в город, то паркуйтесь только в предусмотренных для этого местах, иначе снегоуборочная техника не сможет нормально расчистить улицы", — заявил мэр.

Соцсети в ответ взорвались фотожабами на снег и его "уборку" в Киеве. Несмотря на все невзгоды, украинцы не забывали шутить: "А Кличко сегодня на велосипеде? Переживаю…".

Читайте также: И снова неожиданно выпал снег: лучшие фотожабы на непогоду в Киеве

Спустя сутки, 7 февраля, Кличко заявил, что столичные коммунальщики справились с расчисткой города от снега. "Мы вообще справились с последствиями снегопада. Есть много критики, но могу сказать, что транспортного коллапса не было. Хотя, из-за интенсивных осадков, движение на дорогах было значительно затруднено..В общем, мы отработали на твердую четверку по пятибалльной шкале. Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды", – сказал Кличко.

По словам первого замдиректора "Киевавтодора" Юрия Баранова, за сутки в столице работали 250 единиц техники, а вывезли более 3700 тонн снега.

Однако аналитик Вячеслав Коновалов считает, что Кличко преувеличил количество машин, которые выходили на улицы столицы для уборки снега. Большинство техники даже не вышло с базы. "У нас есть несколько полигонов, куда вывозят снег, другой вопрос — как у нас работают коммунальные службы. Я посмотрел по специальной системе электронной GPS-навигаторов по поводу снегоуборочных наших машин. Кличко заявляет, что у нас чуть ли не 300 единиц техники каждый день выходит на линию, а если внимательно посчитать по этой системе, то если есть полторы сотни — хорошо. Более того, они даже не додумываются отключать GPS-навигатор, и можно видеть, что большинство техники просто стоит у них на базе", — заявил он.

Ненависть к снегу, увлечение гитарой

Впрочем, вот что не отнять у киевского мэра, так это умение удивлять жителей столицы.

Так, в прошлом году Кличко поздравил киевлян с новогодними праздниками, проехавшись по Днепру на вейкборде в костюме Деда Мороза.

А с наступающим 2017 годом Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса. "Новогодняя сказка и Рождественское чудо… Их ожидают все — и дети, и взрослые. Но чудеса мы создаем сами — надо верить в это! Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас — волшебник", — заявил в видеообращении Кличко.

Также Кличко известен как любитель зимнего отдыха. В январе прошлого года он с братом Владимиром отправился в горы кататься на лыжах. Кличко-младший выложил в Инстаграме соответствующее фото, которое вызвало довольно нелестные отзывы, мол, Киев завален снегом, киевляне от неудобств страдают, а мэр снова в Австрии отдыхает.

Новый 2017 год Виталий и Владимир Кличко также встретили в семейном кругу в Австрии.

В то же время еще в ноябре 2016 года во время интервью в эфире телеканала NewsOne Кличко признавался, что стал ненавидить снег. "Вообще, пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро", — говорил Виталий Кличко.

Время от времени расслабиться представители власти уходят в творчество.

Так, в частности, набирает популярности появившийся в сети ролик, где Кличко на канале NewsOne сыграл на гитаре — по его словам, впервые за последние 20 лет.

Когда ведущий попросил Кличко исполнить любимую мелодию на гитаре, киевский мэр сперва отреагировал отказом. "Подождите, ну мы так не договаривались… Будет шуток опять огромное количество. У нас уже был поющий мэр", - отшутился чиновник.

Но из-за настойчивости ведущего Кличко все же взял в руки гитару и начал петь "Ваше благородие, Госпожа Удача", исполняя мотив из культового советского фильма "Белое солнце пустыни".

Перед этим, как писали СМИ, еще в 2010 году Виталий вместе с женой принял участие в одном из самых популярных шоу на немецком ТВ – "Wetten, dass…?". Тогда его жена спела "Мохнатого шмеля" из кинофильма "Жестокий романс", а Виталий ей аккомпанировал на гитаре.

По материалам из открытых источников интернет