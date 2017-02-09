Хроника 8 февраля: нарушение Венской конвенции о дипотношениях, новый глава Нацполиции

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 8 февраля, нардеп Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, протестуя из-за посла ФРГ, после чего в посольстве ФРГ заявили о нарушении Венской конвенции о дипотношениях в Киеве. В этот же день полиция завела дело из-за надписи на заборе консульства Польши во Львове, а институт нацпамяти начал кампанию в память о деятельности УПА. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Посольство ФРГ заявило о нарушении Венской конвенции о дипотношениях в Киеве

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в знак протеста после высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве у немецкого посольства. Официальный представитель МИЛ Германии Мартин Шефер назвал неподобающими действия Гончаренко. Также в посольстве ФРГ заявили, что "имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях".

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Полиция завела дело из-за надписи на заборе консульства Польши во Львове

Полиция Львовской области открыла уголовное дело по статье "хулиганство" из-за надписи на заборе генконсульства Польши во Львове. "Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сделал надпись на заборе консульства", — говорится в сообщении полиции. Ранее сообщалось, что вандалы облили краской консульство Польши во Львове и написали на заборе здания "Наша земля".

Парубий заставил депутатов говорить на украинском

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект, который обязывает всех народных депутатов выступать на украинском языке. Парубий на заседании Рады в среду призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод. Партия "Оппозиционный блок" считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

Подробности убийства "Гиви"

Утром в среду, 8 февраля, погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в его кабинете. По предварительным данным "Гиви" был убит в результате выстрела из огнемета "Шмель", сообщили в минобороны самопровозглашенной ДНР. Ранее в минобороны заявляли, что "Гиви" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".

Гражданина РФ приговорили к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Суд в Донецкой области приговорил гражданина РФ к 11 годам лишения свободы за участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры. Однако в сообщении ведомства не приводятся фамилия и имя осужденного. При этом в ГПУ утверждают, что этот гражданин с января 2015 года по сентябрь 2016 года участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев ДНР.

Институт нацпамяти начал кампанию в память о деятельности УПА

Информационная кампания к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии стартовала в среду, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. В частности, как сообщили в институте, опубликован 61 документ, в которых утверждается, что УПА противостояли немецким войскам в годы Второй мировой войны. По словам Вятровича, в последние годы поддержка УПА в Украине возросла, в особенности на западе страны.

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Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева. Князев был отобран на пост главы Нацполиции на основании конкурса, который провело МВД, всего в конкурсе принимали участие 64 человека. Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков. Ранее Князев работал главой департамента уголовного розыска Нацполиции, общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет 28 лет. В этот же день правительство назначило Вадима Трояна заместителем главы МВД.

Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Евроюстом

Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст), что позволит усилить сотрудничество в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности, терроризмом. Как отмечается в документе, ратификация соглашения создаст правовую основу для использования нашим государством возможностей этой организации относительно быстрого обмена информацией.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Одесской области, пишут местные СМИ. Эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра. При этом из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

Нацполиция озвучила официальную причину смерти Павла Шеремета

Причина смерти журналиста Павла Шеремета – травматический шок и значительная кровопотеря, заявил на брифинге в среду заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. "Смерть наступила буквально в течение десяти минут после самого взрыва", — сказал Вакуленко. Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Причиной взрыва стало заложенное в машину взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Российского оппозиционера Навального приговорили к 5 годам лишения свободы

Ленинский суд Кирова назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес". Таким образом, в рамках повторного процесса оппозиционер получил тот же срок, что и в 2013 году. В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей ($8 446). Второму фигуранту дела Петру Офицерову суд также назначил условный срок — 4 года и штраф 500 тысяч рублей.

Именно 8 февраля 1672 года Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета. В этот же день в 1879 году на заседании Канадского королевского института сэр Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени. В 1929 году 8 февраля Николай Камов называет изобретённый им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".