Кабмин ударил соцнормативами по субсидиям и благосостоянию граждан

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины снизил социальные нормативы на газо- тепло- и электро снабжение. Новые нормативы начнут действовать уже с 1 мая 2017 года.

Новые нормативы начнут действовать с 1 мая 2017 года.

Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

Под ширмой МВФ

Как известно, социальные нормативы являются основой расчета предоставляемой гражданам субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Раз нормы уменьшили, соответственно и доля государства в покрытии расходов тоже уменьшается. Снижение социальных нормативов приведет к сокращению субсидий и росту расходов населения. На предприятия теплокоммунэнерго это особо не повлияет, но очень высока вероятность, что могут увеличиться неплатежи и теплокоммунэнерго будут и дальше испытывать дефицит средств, которых у них и так не много", - сказал РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАН Украины Валентин Землянский.

Как уверяют в правительстве, снижение социальных нормативов было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита. Эксперты же считают, что ссылка на МВФ не более, чем ширма, а сделано это лишь для того, чтобы олигархи получали столько же денег, сколько и раньше.

"Логика, почему это сделано, очень проста. Как только люди поставили счетчики, оказалось, что они платят намного меньше, чем раньше. А это означает, что совершенно фантастические цифры предоставленных услуг, которые раньше выставляли компании, оказались дутыми. И количество денег у этих компаний уменьшилось. А это означает, что Кабинет министров лоббирует интересы олигархов и повышает стоимость услуг путем снижения социальных норм. Из-за снижения социальных норм государство будет меньше денег тратить обеспечение системы субсидий, и большую часть денег будут платить граждане за превышение норм", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Карманные олигархи

По мнению эксперта вследствие снижения соцнормативов, количество получающих субсидию уменьшится, как сам размер субсидии.

"Хотя, если они опять что-нибудь изменят, количество субсидиантов может и увеличиться, потому что увеличится общая сумма платежки. Такой вариант тоже не исключен. Тогда будет еще веселее — сейчас получающих субсидии порядка 8 миллионов, а станет миллионов 12. А это практически все население, поскольку в Украине насчитывается 15 миллионов домохозяйств. Это означает, что все эти деньги будут проходить через бюджет, и соответственно тогда Кабинет министров может абсолютно спокойно диктовать свою волю любым олигархам, заплатив либо не заплатив", — прогнозирует Гаврилечко.

Дьявол в деталях

Теоретически социальные стандарты, которые в первую очередь важны для начисления субсидий, имеют право на существование, поскольку субсидии — это средства бюджета, считает экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

"Это не подарок Гройсмана и его политрука Ревы, это бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков. И понятно, что государство должно бережно обходиться с бюджетными деньгами, и тем самым оно как бы стимулирует людей. Государство говорит: да, я в рамках социальных норм помогаю нести бремя идиотских тарифов, а все, что свыше этих норм — ты уже за свои. Но дьявол, как обычно в деталях, а в Украине это не одна и не две детали, и в результате это все превращается в какой-то геноцид", — сказал Кучеренко РИА Новости Украина.

По его словам, сельские жители еще могут как-то снизить потребление газа, перейдя. Например, отопление дровами, то горожане поставлены в крайне сложные условия.

"Должны заработать механизмы стимулирования, чтобы каждый человек нашел себе свое доступное жилье. И на самом деле, в Польше это работает, это работает. Но это другая нация, у них другие зарплаты, и, самое главное — у поляков до 2% населения получают субсидии, а не 60%, как в Украине. В Эстонии и Латвии — до 5% населения получают субсидии. Члены правительства вроде нахватались правильных терминов. Субсидии — это нормально, но на 60%. Рыночные тарифы — нормально, но только если есть рынок. Рыночная цена на газ — нормально, но только давайте разберемся, какова себестоимость. И все это в Украине не работает, а зарубежники действуют по своим шаблонам", - считает экс-министр.

Он с сожалением констатировал, что после своего нахождения в составе Советского Союза Украина намного дальше от европейской интеграции, чем та же Румыния, Польша, Словакия, Чехия.

"И поэтому перенос той кальки на нас убийственен: он нас откинет наоборот не на Запад, а на Восток. Направление движения выбрано правильно, а траектория выбрана не верно. Я готов обсуждать любую реформу, субсидии — адресные, монетизированные, тарифы, но при условии, если не больше 10% украинцев будет получать субсидии", — заключил эксперт.

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