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    Аналитика и комментарии

    Кабмин ударил соцнормативами по субсидиям и благосостоянию граждан

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    Повышение соцстандартов или пыль в глаза (202)

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    Правительство Украины понизило соцнормативы на тепло, электричество и газ. Это означает, государство перекладывает тяжесть баснословных тарифов на плечи граждан, поскольку размер начисляемых субсидий уменьшится.
    Здание Кабинета министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины снизил социальные нормативы на газо- тепло- и электро снабжение. Новые нормативы начнут действовать уже с 1 мая 2017 года.

    Новые нормативы начнут действовать с 1 мая 2017 года.

    Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

    Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

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    Под ширмой МВФ

    Как известно, социальные нормативы являются основой расчета предоставляемой гражданам субсидии на оплату коммунальных услуг.

    "Раз нормы уменьшили, соответственно и доля государства в покрытии расходов тоже уменьшается. Снижение социальных нормативов приведет к сокращению  субсидий и росту расходов населения. На предприятия теплокоммунэнерго это особо не повлияет, но очень высока вероятность, что могут увеличиться неплатежи и теплокоммунэнерго будут и дальше испытывать дефицит средств, которых у них и так не много", - сказал РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАН Украины Валентин Землянский.

    Как уверяют в правительстве, снижение социальных нормативов  было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита. Эксперты же считают, что ссылка на МВФ не более, чем ширма, а сделано это лишь для того, чтобы олигархи получали столько же денег, сколько и раньше.

    "Логика, почему это сделано, очень проста. Как только люди поставили счетчики, оказалось, что они платят намного меньше, чем раньше. А это означает, что совершенно фантастические цифры предоставленных услуг, которые раньше выставляли компании, оказались дутыми. И количество денег у этих компаний уменьшилось. А это означает, что Кабинет министров лоббирует интересы олигархов и повышает стоимость услуг путем снижения социальных норм. Из-за снижения социальных норм государство будет меньше денег тратить обеспечение системы субсидий, и большую часть денег будут платить граждане за превышение норм", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

    Карманные олигархи

    По мнению эксперта вследствие снижения соцнормативов, количество получающих субсидию уменьшится, как сам размер субсидии.

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    "Хотя, если они опять что-нибудь изменят, количество субсидиантов может и увеличиться, потому что увеличится общая сумма платежки. Такой вариант тоже не исключен. Тогда будет еще веселее — сейчас получающих субсидии порядка 8 миллионов, а станет миллионов 12. А это практически все население, поскольку в Украине насчитывается 15 миллионов домохозяйств. Это означает, что все эти деньги будут проходить через бюджет, и соответственно тогда Кабинет министров может абсолютно спокойно диктовать свою волю любым олигархам, заплатив либо не заплатив", — прогнозирует Гаврилечко.

    Дьявол в деталях

    Теоретически социальные стандарты, которые в первую очередь важны для начисления субсидий, имеют право на существование, поскольку субсидии — это средства бюджета, считает экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

    "Это не подарок Гройсмана и его политрука Ревы, это бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков. И понятно, что государство должно бережно обходиться с бюджетными деньгами, и тем самым оно как бы стимулирует людей. Государство говорит: да, я в рамках социальных норм помогаю нести бремя идиотских тарифов, а все, что свыше этих норм — ты уже за свои. Но дьявол, как обычно в деталях, а в Украине это не одна и не две детали, и в результате это все превращается в какой-то геноцид", — сказал Кучеренко РИА Новости Украина.

    По его словам, сельские жители еще могут как-то снизить потребление газа, перейдя. Например, отопление дровами, то горожане поставлены в крайне сложные условия.

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    УНИАН
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    "Должны заработать механизмы стимулирования, чтобы каждый человек нашел себе свое доступное жилье. И на самом деле, в Польше это работает, это работает. Но это другая нация, у них другие зарплаты, и, самое главное — у поляков до 2% населения получают субсидии, а не 60%, как в Украине. В Эстонии и Латвии — до 5% населения получают субсидии. Члены правительства вроде нахватались правильных терминов. Субсидии — это нормально, но на 60%. Рыночные тарифы — нормально, но только если есть рынок. Рыночная цена на газ — нормально, но только давайте разберемся, какова себестоимость. И все это в Украине не работает, а зарубежники действуют по своим шаблонам", - считает экс-министр.

    Он с сожалением констатировал, что после своего нахождения в составе Советского Союза Украина намного дальше от европейской интеграции, чем та же Румыния, Польша, Словакия, Чехия.

    "И поэтому перенос той кальки на нас  убийственен: он нас откинет наоборот не на Запад, а на Восток. Направление движения выбрано правильно, а траектория выбрана не верно. Я готов обсуждать любую реформу, субсидии — адресные, монетизированные, тарифы, но при условии, если  не больше 10% украинцев будет получать субсидии", — заключил эксперт.

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