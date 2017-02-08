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    "Дас ист Зраден!": соцсети о заявлении немецкого посла

    (обновлено: )26620
    Скандальное заявление немецкого посла Райхеля относительно выборов на Донбассе натворило немало шума и в украинском парламенте, и в отечественных СМИ, и даже в соцсетях. Что же думают по этому поводу простые украинцы и весьма именитые политики?
    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    radiosvoboda.org

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вторые сутки украинская общественность не может забыть скандальные слова чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, заявившего, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам". По словам посла, не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". 

    В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в ГДР, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск. Однако к этим аргументам остались глухи многие отечественные нардепы, возмущенно заявившие, что такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против слов посла даже разрисовал фрагмент Берлинской стены у немецкого посольства. Сам Райхель объяснил свои слова тем, что имел в виду прежде всего создание необходимых условий для проведения выборов на Донбассе.

    В украинском сегменте слова немецкого посла продолжают будоражить умы и проецировать неисчислимое количество комментариев. "Бойкот не работает в современном мире. Он не состоялся, и не мог состояться — Германия является одним из мировых лидеров, а также главной опорой Украины в нестабильной Европе", — пишут в соцсетях. "Не существует объективных препятствий для проведения выборов на Донбассе, есть нежелание реализовывать "Минские соглашения" у большей части украинских парламентариев и у Президента Порошенко", — полагают некоторые соотечественники. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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