Горячий февраль: памятник "Вруну", призывы к стрельбе, парад компромата

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нынешний украинский февраль начался с морозов, но может оказаться очень горячим в политическом смысле. Сторонники и активисты "Евромайдана" внезапно "прозрели": три года прошло, а в стране "ничего не изменилось", все те же коррупционеры у власти! Об этом, в частности, заявляли выступавшие на митинге за новый избирательный закон, состоявшемся во вторник, 7 февраля, у стен Верховной Рады. И грозили президенту власти: вот "вернутся люди из АТО"…

В это же время у президентской администрации активисты-"антикоррупционеры" (как они сами себя называют) установили символический памятник "Вруну" — в ответ на невыполненные обещания Порошенко снять неприкосновенность с судей. Как утверждают активисты, президент "всех обманул".

Как заявил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, "законодательная норма о возможности задержания и ареста судьи, которая была внесена в Конституцию летом, не работает". По его словам, пойманных "на горячем" судей-взяточников отпускают из зала суда, поскольку для их ареста необходимо согласие Высшего совета правосудия.

"Президент обдурил парламент и всех украинцев, поскольку вместо отмены касты неприкасаемых, судьи получили еще одного покровителя — Высший совет правосудия, который трактует президентские нормы в пользу взяточников в мантиях", — заявил Шабунин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента

Активисты потребовали от Порошенко "практическими действиями подтвердить свое намерение отменить привилегированный статус судей в Украине".

В этот же день в Киеве группа радикалов, представившихся как "патриоты Украины", "ветераны войны на восточном фронте", "интеллигенция" и "революционные силы", заявили, что они в ближайшее время начинают массовые акции протеста. По их словам, "органы власти демонстрируют полную бездеятельность в противодействии сепаратизму, оккупантам, полную бездеятельность в защите национальных интересов".

Они выступили в поддержку "гражданских активистов", которые заблокировали железнодорожное сообщение между подконтрольными Киеву территориями и непризнанными республиками Донбасса.

По мнению "ветеранов войны на восточном фронте", нынешняя власть снова использует "титушек" и прибегает к "кровавым провокациям" против "патриотов", заблокировавших пути на Донбассе.

"Объявляем о создании второго фронта противодействия коллаборантам. Призываем всех патриотов Украины присоединиться к массовым акциям, что состоятся тут, в центре Киева. Следите за нашими новостями!" — заявил представитель радикалов.

Напомним, ранее бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник участники торговой блокады заявили о стычках с полицией в районе Бахмута.

Нардеп Владимир Парасюк на своей странице в соцсети обратился к участникам блокады: "у вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни".

Он также призвал регулярные части ВСУ и добровольческие батальоны "поддержать побратимов". По словам Парасюка, "если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца… шоколодано-олигархической империи".

По информации издания "Вести", ряд общественных организаций (в том числе УНА-УНСО) намерены провести акции протеста 20 февраля.

Ранее ходили слухи о возможности нового "февральского" Майдана, в котором могут принять участие вооруженные группы радикалов, находящиеся в настоящее время под Киевом…

Впрочем, опасность для президента исходит не только от "ветеранов АТО". Беглый нардеп Александр Онищенко снова напомнил об имеющемся у него компромате и пообещал его обнародовать.

"Записи Порошенко есть и достаточно скоро мне придется их публиковать", — сообщил он на своей странице в Facebook.

Что касается конфликта на востоке страны, то Онищенко обвинил Киев в обострении ситуации.

"Авдеевка. Не надо быть глубоким стратегом, чтобы собрать все факты воедино и увидеть, что военное обострение на Донбассе было спровоцировано украинской властью. Ради достижения сиюминутных преференций, власть может легко пожертвовать жизнями десятков украинских бойцов. Так было уже не раз, так произошло и под Авдеевкой. Печально, противно, но это факт", — заявил нардеп.

Aleksey FILIPPOV/AFP Напряженная ситуация в Авдеевке

Стоит отметить, что в последние дни в Киеве снова заговорили о возможности введения военного положения в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе. В частности, об этом говорила замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко.

Что ж, такие заявления вряд ли случайны. Власть, скорее всего, опасается "обострения" уже не столько в Донбассе, сколько на внутреннем "фронте"…