наверх
08.02.201709:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Горячий февраль: памятник "Вруну", призывы к стрельбе, парад компромата

    (обновлено: )271
    Радикалы обвинили власть в "кровавых провокациях", объявили о создании "второго фронта противодействия коллаборантам" и призвали "всех патриотов Украины" присоединиться к массовым акциям, которые скоро состоятся в Киеве.
    Активисты Центра противодействия коррупции и Всеукраинского объединения Автомайдан протестуют под Администрацией президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Нынешний украинский февраль начался с морозов, но может оказаться очень горячим в политическом смысле. Сторонники и активисты "Евромайдана" внезапно "прозрели": три года прошло, а в стране "ничего не изменилось", все те же коррупционеры у власти! Об этом, в частности, заявляли выступавшие на митинге за новый избирательный закон, состоявшемся во вторник, 7 февраля, у стен Верховной Рады. И грозили президенту власти: вот "вернутся люди из АТО"…

    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы
    Расстрелы на Майдане, расследование и вера в справедливость

    В это же время у президентской администрации активисты-"антикоррупционеры" (как они сами себя называют) установили символический памятник "Вруну" — в ответ на невыполненные обещания Порошенко снять неприкосновенность с судей. Как утверждают активисты, президент "всех обманул".

    Как заявил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, "законодательная норма о возможности задержания и ареста судьи, которая была внесена в Конституцию летом, не работает". По его словам, пойманных "на горячем" судей-взяточников отпускают из зала суда, поскольку для их ареста необходимо согласие Высшего совета правосудия.

    "Президент обдурил парламент и всех украинцев, поскольку вместо отмены касты неприкасаемых, судьи получили еще одного покровителя — Высший совет правосудия, который трактует президентские нормы в пользу взяточников в мантиях", — заявил Шабунин.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Активисты "Центра противодействия коррупции" и Всеукраинского объединения "Автомайдан" протестуют под Администрацией президента

    Активисты потребовали от Порошенко "практическими действиями подтвердить свое намерение отменить привилегированный статус судей в Украине".

    В этот же день в Киеве группа радикалов, представившихся как "патриоты Украины", "ветераны войны на восточном фронте", "интеллигенция" и "революционные силы", заявили, что они в ближайшее время начинают массовые акции протеста. По их словам, "органы власти демонстрируют полную бездеятельность в противодействии сепаратизму, оккупантам, полную бездеятельность в защите национальных интересов".

    Пощечина Аброськину от участника блокады Донбасса. Видео
    Facebook Юрия Зубара
    Пощечина Аброськину от участника блокады Донбасса

    Они выступили в поддержку "гражданских активистов", которые заблокировали железнодорожное сообщение между подконтрольными Киеву территориями и непризнанными республиками Донбасса. 

    По мнению "ветеранов войны на восточном фронте", нынешняя власть снова использует "титушек" и прибегает к "кровавым провокациям" против "патриотов", заблокировавших пути на Донбассе.

    "Объявляем о создании второго фронта противодействия коллаборантам. Призываем всех патриотов Украины присоединиться к массовым акциям, что состоятся тут, в центре Киева. Следите за нашими новостями!" — заявил представитель радикалов.

    Напомним, ранее бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

    Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник участники торговой блокады заявили о стычках с полицией в районе Бахмута.

    Нардеп Владимир Парасюк на своей странице в соцсети обратился к участникам блокады: "у вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни".

    Он также призвал регулярные части ВСУ и добровольческие батальоны "поддержать побратимов". По словам Парасюка, "если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца… шоколодано-олигархической империи".

    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Веерные отключения? Парасюк и Семенченко гарантируют!

    По информации издания "Вести", ряд общественных организаций (в том числе УНА-УНСО) намерены провести акции протеста 20 февраля.

    Ранее ходили слухи о возможности нового "февральского" Майдана, в котором могут принять участие вооруженные группы радикалов, находящиеся в настоящее время под Киевом…

    Впрочем, опасность для президента исходит не только от "ветеранов АТО". Беглый нардеп Александр Онищенко снова напомнил об имеющемся у него компромате и пообещал его обнародовать.

    "Записи Порошенко есть и достаточно скоро мне придется их публиковать", — сообщил он на своей странице в Facebook.

    Что касается конфликта на востоке страны, то Онищенко обвинил Киев в обострении ситуации.

    "Авдеевка. Не надо быть глубоким стратегом, чтобы собрать все факты воедино и увидеть, что военное обострение на Донбассе было спровоцировано украинской властью. Ради достижения сиюминутных преференций, власть может легко пожертвовать жизнями десятков украинских бойцов. Так было уже не раз, так произошло и под Авдеевкой. Печально, противно, но это факт", — заявил нардеп.

    Aleksey FILIPPOV/AFP
    Напряженная ситуация в Авдеевке

    Стоит отметить, что в последние дни в Киеве снова заговорили о возможности введения военного положения в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе. В частности, об этом говорила замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Ирина Луценко.

    Что ж, такие заявления вряд ли случайны. Власть, скорее всего, опасается "обострения" уже не столько в Донбассе, сколько на внутреннем "фронте"… 

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Памятник Бандере
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Зима в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Ситуация в Авдеевке. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?