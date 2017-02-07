Хроника 6 февраля: стычки под Бахмутом, Киев опять замело

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 6 февраля, между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт, СБУ решила не запрещать въезд в Украину Марин Ле Пен, а главного налоговика Украины наказали за поездку на инаугурацию Трампа. Помимо этого суд признал Вячеслава Химикуса, которого ранил нардеп Сергей Пашинский, потерпевшим. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Стычки между полицией и участниками блокады Донбасса

Между участниками торговой блокады Донбасса и полицией произошел конфликт: первые говорят о задержании "автобуса с титушками, которые двигались в сопровождении полиции в сторону редута на Бахмуте", в полиции обвинили их в блокировании автобуса с сотрудниками ТЭС. Накануне руководство профсоюза горняков и металлургов обратилось с письмом к президенту и премьеру, в котором говорится, что блокирование, в первую очередь, негативно скажется на экономике Украины.

Парасюк прокомментировал конфликт с полицейским под Бахмутом

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что не бил полицейского в Донецкой области, подобные сообщения он считает провокациями, направленными на дискредитацию блокады Донбасса. По словам нардепа, между сторонами произошла словесная перепалка, но не более того. Напомним, 4 февраля, в Бахмуте произошел конфликт: сотрудники полиции остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружили карабин. По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из нардепов начал конфликтовать и препятствовать проверке.

Главы МИД ЕС одобрили план реинтеграции Донбасса

План властей Украины по реинтеграции неподконтрольных районов Донбасса одобрен на уровне глав МИД стран-членов ЕС, сообщил представитель Франции в комитете ЕС по политике и безопасности Николя Сюран. Он также сообщил, что министры "единогласно поддержали усилия Франции и Германии в "нормандском формате" и имплементацию минских (договоренностей)". Ранее замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что в случае продолжения обострения ситуации на Донбассе, в регионе могут ввести режим военного положения.

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Авдеевский коксохим в режиме консервации

Авдеевский коксохимический завод еще находится в режиме консервации из-за обострения конфликта в Донбассе, запуск второй части завода пока невозможен, сообщил в понедельник директор предприятия Муса Магомедов. Предприятие, расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе, было обесточено из-за обстрелов и сократило объем производства более чем в два раза. В понедельник украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что электроснабжение завода уже восстановлено.

"Азовцы" с балалайками пикетировали "Сбербанк России" в Ивано-Франковске

"Национальный корпус", созданный на базе батальона "Азов", в понедельник пикетировал отделение "Сбербанка России" в центре Ивано-Франковска, в акции протеста принимали участие несколько десятков человек. Участники протеста призывали прохожих "бойкотировать российские банки", наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью "Внимание, это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". В руках они держали балалайки.

Стрельба Пашинского: суд признал Химикуса потерпевшим

Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, которого ранил народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, потерпевшим, сообщила адвокат раненого Марина Паринова. В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

Непогода в столице: пробки, ДТП и спецрежим для общественного транспорта

С самого утра понедельника, 6 февраля, уровень пробок в Киеве составил 10 баллов. Из-за сложных погодных условий произошли десятки ДТП. Снегопад стал причиной того, что общественный транспорт Киева перевели на спецрежим, а в саму столицу временно перестали пускать крупногабаритный транспорт. По словам синоптиков снегопад в Киеве продлится три дня, до конца недели будет холодно, а 9 и 10 февраля температура опустится до 20-градусной отметки.

Главного налоговика Украины наказали за поездку на инаугурацию Трампа

Министр финансов Александр Данилюк намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) по поводу поездки главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в США на инаугурацию президента Дональда Трампа. По информации Данилюка, участие в мероприятиях в США, которые посещал Насиров, стоит 250 тысяч долларов. Он считает необходимым проверить, является ли эта сумма задекларированной.

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СБУ решила не запрещать въезд в Украину Марин Ле Пен

Служба безопасности Украины (СБУ) решила не запрещать въезд в страну лидеру французской правой партии "Национальный фронт" и кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен. Ранее она заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. В СБУ не исключили, что Ле Пен могут запретить въезд в Украину. После этого Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом о целесообразности введения запрета на въезд в страну для Ле Пен сроком на пять лет.

Тяжелая техника армии США прибыла в Эстонию

Тяжелая техника пехотной роты первого батальона бронетанкового полка армии США в понедельник прибыла в Эстонию, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны. Военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, прибывшую в Эстонию в порядке ротации в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск поводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve — эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Международный день бармена — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно — именно 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.