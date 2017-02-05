Родить и… убить. В Украине зашкаливает статистика детоубийства

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украина идет на антирекорд. В стране участились случаи убийства новорожденных теми, кто их выносил и родил. Деток выбрасывают, словно ненужную вещь, и прогнозы на ближайшее будущее самые неутешительные.

Ненужные младенцы

Данные об убийстве новорожденных сразу после появления на свет шокируют. Только в декабре прошлого года было убито 14 деток. В ноябре от рук так называемых матерей погибли 12 новорожденных, в октябре было найдено 14 мертвых младенцев. А сколько не смогли обнаружить, одному Богу известно.

На днях в Бродовское отделение полиции Львовской области позвонил 30-летний сотрудник железной дороги, который сообщил, что во время разгрузки вагона с щебнем он обнаружил полиэтиленовый пакет с телом новорожденного мальчика. Правоохранители установили, что вагон прибыл в Броды из Ровенской области.

В последних числах января в Казатине Винницкой области 14-летняя девочка ночью в своей комнате родила ребенка и выкинула младенца из окна квартиры на пятом этаже. Она рассчитывала на то, что о ее беременности не узнают родители и не накажут. Но в ту же ночь ее с кровотечение доставили в больницу, и тайна раскрылась. Рожденный здоровым мальчик разбился насмерть.

В Хмельнике Винницкой области 34-летняя продавщица родила в туалете магазина ребенка и, завернув его в полиэтиленовый пакет, выбросила в помойку. У роженицы это был уже третий, нежеланный ребенок. Беременность она тщательно скрывала, даже от мужа, а когда родила живого и здорового мальчика – задушила его.

В Хмельницкой области 22-летняя жительница одного из сел Изяславского района, родив девочку в туалете на улице, забросила кроху на сеновал и ушла домой. Когда ее везли в больницу с кровотечением, врачи выяснили, что она недавно рожала. Когда бросились искать ребенка, нашли еле живую девочку с большой гематомой на голове и переохлаждением, ребенок долго пролежал на морозе, закутанный в тряпку. Несмотря на старания врачей, малышка умерла.

На Буковине 21-летняя женщина родила дома дочку, перерезала пуповину и набила ее рот туалетной бумагой, чтобы не кричала. Под Львовом на свалке возле Старого Самбора рабочий обнаружил трупик новорожденного мальчика.

Гуманный суд

Подобных ужасных случаев предостаточно. При этом не часто удается установить, кто же та, что выносила, родила и убила. Не многие были наказаны за совершенное преступление.

20-летняя жительница Кривого Рога, будучи на 8-м месяце беременности, узнала в интернете о медицинском препарате, который реализуется в ветеринарных аптеках и может вызвать преждевременные роды, и воспользовалась им. Женщина родила здоровую девочку дома. Сразу после родов девушка вынесла ребенка во двор дома и бросила его в холодный колодец канализации глубиной почти 3 м. Смерть новорожденной, согласно заключению эксперта, наступила от переохлаждения.

Приговором Октябрьского районного суда Кривого Рога злоумышленница признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Указанный приговор суда был обжалован прокуратурой Днепропетровской области из-за его мягкости, добавляют в пресс-службе ведомства. Женщина проведет за решеткой три года.

Большинство современных психологов склонны считать, что причиной совершения женщинами убийства новорожденных, вероятнее всего, является не послеродовая депрессия, а наличие психических отклонений.

А в 2011 году в Никополе 38-летнюю женщину, которая на протяжении 10 лет родила и убила четверых своих новорожденных детей, тела которых хранила дома на балконе, приговорили к четырем годам лишения свободы. Как оказалось, о четырех ее беременностях каждый раз от другого мужчины — в 94-м, 2007-м, 2008-м и 2010-м годах — не знал почти никто. Даже собственная мать, с которой женщина жила в одной квартире и рожала дома. Трем сожителям объясняла — ребенок родился мертвым. Те — верили. Отцу четвертого ребенка рассказала, что оставила младенца в детдоме соседнего города. Он то и поднял шум, когда не нашел младенца, которого хотел усыновить. При этом, как оказалось, у женщины есть 7-летняя дочь. Правоохранителям женщина пояснила, что оставила девочку жить, потому что она, в отличие от всех других ее детей, была от любимого мужчины.

Проблему некому решать

При расследовании этих преступлений свои поступки женщины-детоубийцы чаще всего объясняют сложным материальным положением, семейными проблемами, неустроенностью быта, боязнью общественного порицания, а также нежеланием воспитывать ребенка по тем или иным причинам. В то же время, как отмечают психологи, в том, что участились случаи убийств новорожденных, львиная доля вины лежит на чиновниках.

"По сути, у нас нет никаких программ поддержки будущим матерям, матерям-одиночкам. Пособия на ребенка копеечные, а цены огромные. Поднять ребенка одной женщине, без помощи, нереально. При этом во многих семьях, а также школах отсутствует элементарное половое воспитание. Многие не считают необходимым пользоваться противозачаточными средствами. Программа "Окно жизни" у нас так и не прижилась, а идея замечательна, приносить и оставлять в специализированном учреждении ребенка. Но при этом не все роженицы решаются на убийство новорожденных, к счастью, есть те, кто не убивает младенцев, а подбрасывает их в подъезды домов или в оставляет в медучреждениях. Одно очевидно, что экономические и социальные катаклизмы, происходящие в Украине, не предвещают ничего хорошего. Государство не заботится о нашем будущем, социальные пособия на детей мизерны, на которых нереально прокормить малыша, поэтому остается только констатировать, что убийства младенцев не прекратятся. Ведь многих женщин, по их признанию, толкает на этот шаг именно безденежье", — констатирует психиатр Сергей Будко.

По большому счету, социально здоровое общество должно пересмотреть свое отношение к женщинам. Главное – вовремя заметить рядом с собой тех, кто нуждается в нашем участии. Иначе мы останемся без подрастающего поколения.