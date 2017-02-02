Донбасс: что изменилось в регионе за несколько дней жестоких боев

РИА Новости Украина

Вооруженное противостояние в Донбассе, обострившееся в воскресенье, к вечеру среды несколько стихло. По заявлению представителя министерства обороны ДНР, его итогом стало лишь то, что украинским военным удалось прервать прямое автомобильное сообщение между Донецком и Горловкой.

Кроме того, обстрелы привели к большому количеству разрушений и жертв, точное количество которых еще устанавливается.

Однако никаких изменений на линии фронта не произошло: после нескольких дней атак с обеих сторон и ополченцы, и силовики остались на прежних позициях, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны ДНР.

Стороны конфликта с воскресенья обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что украинские военные ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Ясиноватая

Расклад сил к северу от Донецка не менялся уже два года – с заключения так называемых "Минска-1" и "Минска-2". Согласно им, райцентр Ясиноватая к северу от Донецка и Макеевки оставался под контролем ДНР. В январе 2016 года его мэром власти ДНР назначили Павла Губарева, бывшего "народного губернатора" Донбасса. После конфликта с жителями, требовавшими назначить кого-то из местных, указ был отменен.

Также под контролем ополченцев находится около десятка сел и поселков бывшего Ясиноватского района. Всего в районе было 47 населенных пунктов – остальные, соответственно, находятся под контролем силовиков.

Ясиноватая известна своим машиностроительным заводом, крупной узловой железнодорожной станцией и депо. Интересно также, что именно через Ясиноватую и Авдеевку происходило грузовое железнодорожное сообщение между ДНР и Украиной – с территории самопровозглашенной республики уходил уголь. Сейчас перевозки, естественно, прерваны. Стоит отметить, что именно с обрыва железнодорожного сообщения между Ясиноватой и Авдеевкой началось нынешнее противостояние.

"Отдельно должен отметить начавшуюся 25 января блокаду железнодорожного сообщения на территории, в полной мере контролируемой правоохранительными органами и вооружёнными силами Украины. В ряде случаев можно спорить, кто первым открыл огонь в той или иной точке линии соприкосновения. Но ни у кого нет сомнений, кто перерезал рельсы на линии Попасная — Луганск, фактически проведя террористический акт. Подчёркиваю, на полностью подконтрольной Украине территории. Круг участников этих действий хорошо всем известен, поскольку эти люди просто бравируют своими поступками", — отметил по этому поводу полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Авдеевка

В свою очередь, достаточно крупный город Авдеевка (город к северу от Донецка и западу от Ясиноватой) и соседние деревни, в том числе административно относящиеся к Ясиноватскому району, еще с осени 2014 года находятся под контролем ВСУ и добровольческих батальонов. Здесь расположен Авдеевский коксохимический завод – крупнейшее в Европе предприятие этого профиля. До конца января завод получал уголь с территории ДНР.

Завод входит в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. С этого же комбината осуществляется отопление самой Авдеевки.

Сейчас тепло в Авдеевку подается, но света частично нет из-за повреждения ЛЭП. Также в городе развернуты пункты обогрева. Сам комбинат переведен в режим "горячей консервации". По заявлению администрации завода, его полная остановка грозит катастрофическими последствиями как для самого завода, так и для города.

Однако в южных и восточных окрестностях Авдеевки (но не в городской черте) также были позиции ДНР — так называемые опорные пункты "Алмаз-1" и "Алмаз-2". Это обеспечивало непризнанной республике контроль над трассой между Донецком и Горловкой. Здесь же находится печально знаменитый Ясиноватский пост ДПС, который несколько раз становился "горячей точкой" в противостоянии ополченцев и силовиков. К началу февраля его также контролировала ДНР.

Сейчас трасса закрыта, однако связь между Донецком и Горловкой не остановлена – машины едут восточнее, в тылу ДНР.

Немаловажно и то, что именно в этом месте, чуть севернее Ясиноватского блокпоста, находится Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой как Донецк, так и Авдеевку. Сама станция находится под контролем ДНР, однако вода с нее продолжала поступать и на территорию силовиков.

Сейчас из-за обстрелов работа станции остановлена, водоснабжение соседних городов (как ДНР, так и Украины) прервано.

Что это было? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасский дневник. Из жизни фронтового города Донецка

Одновременно с атаками в районе Авдеевки ВСУ попробовали "прощупать" оборону ДНР южнее — в районе Докучаевска и Коминтерново, но получили отпор, сообщил РИА Новости представитель Минобороны самопровозглашенной республики.

Свою оценку произошедших событий дали многие комментаторы, в том числе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, по-прежнему тесно связанный с ополчением ДНР и следящий за ситуацией на Донбассе. Он полагает, что "ВСУ проводят массированную "разведку боем".

Если реакция окажется жесткой, то всё дело ограничится "артиллерийским террором" с попыткой продемонстрировать "дорогими западными партнерами" якобы "агрессию" ополченцев. Если же реакция будет более или менее "устричная" — возможен решительный удар украинских военных непосредственно по Донецку, Горловке и Дебальцево, написал Стрелков в соцсетях.

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Как бы то ни было, столкновения и артиллерийские дуэли привели к большому количеству новых разрушений и жертв среди силовиков, ополченцев и мирного населения, точное количество которых еще устанавливается.