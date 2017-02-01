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    Аналитика и комментарии

    "Черные" нотариусы. Как Минюст сдал бизнес и имущество граждан рейдерам

    (обновлено: )18410
    Уже год в Украине работает электронный реестр имущественных прав. За это время, благодаря его существованию, несколько тысяч граждан потеряли свой бизнес или недвижимость, но министерство юстиции это устраивает.
    Министерство юстиции Украины
    Сергей Тышковец

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    С 1 января 2016 года в Украине с подачи Минюста заработала электронная регистрация имущества граждан на всей территории Украины. Но, как оказалось, он сыграл на руку рейдерам, мошенникам и "черным" риелторам. Тысячи украинцев уже лишились своего имущества, многие еще даже об этом не знают. В Минюсте не видят или не хотят замечать проблему.

    Было ваше — стало наше

    Если до 2016 года незаконный отъем имущества с помощью нотариусов был единичным, то с 2016 года, благодаря стараниям постреволюционного состава Минюста, отменившего бумажную версию регистрации права на имущество, он стал массовым. "Черные" нотариусы, а также ряд лиц, имеющих доступ к электронному реестру, зарабатывают огромные деньги, перерегистрируя имущество одного человека на другого. При этом все им сходит с рук. 

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    Пока самый нашумевший скандал — отъем бизнес-центра Horizon Park у его собственника — UniCredit Bankс помощью одного нотариуса из Обуховского района. Нотариус переоформил его на компанию "Проект А", которая ранее пыталась зарегистрировать за собой часть офисного центра, находившегося в ипотеке у банка на основании решения суда в пользу банка, а не компании "Проект А". За это нотариуса наказали — на три месяца забрали у него ключ-доступ к реестру. Но как только вернули, он тут же проделал аналогичную операцию. И ничего за это ему не было, он до сих пор работает.

    Квартиру фронтовой медсестры из Днепропетровской области Людмилы Калининой, пока она была в АТО и спасала раненых, по документам отобрал адвокат, который к ее семье никакого отношения не имеет. Сейчас идут судебные тяжбы.

    Воин АТО, Ростислав Тихонов, приехав с фронта, остался бездомным. Пока суды разбирались, квартиру переоформили с легкой руки нотариуса, дважды меняли владельцев в государственном реестре. 

    Мошенники охотятся на имущество лиц, которые не могут своевременно установить факт отчуждения и остановить сделку. Жертвами, как правило, становятся лица, которые постоянно не проживают в квартире.   

    Никто ни за что не в ответе

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    Сегодня доступ к реестрам есть не только у нотариусов, но и у регистраторов, исполнительных комитетов сельских, поселковых и городских советов да и у всех тех, кому закон дал право доступа. В том числе и у создателей этих реестров, которые их обслуживают. К тому же, кроме вышеперечисленных лиц, любой хакер в состоянии взломать реестр и от имени нотариуса внести необходимые данные. По мнению юристов нет 100% гарантии, что реестры надежно защищены.

    "Если быть справедливым, "черные" нотариусы работали всегда. Но если раньше их были единицы и им было непросто заниматься незаконными делами, то сейчас их стало больше, а также выросло число незаконных сделок. Это связано с бездумными изменениями в законодательстве со стороны Минюста, которые упростили проведение регистрационных действий, что вызвало волну рейдерства и перерегистраций. А неоднозначностью в регистрационных действиях  воспользовались "черные" нотариусы. Они чувствуют свою безнаказанность. Даже в том случае, если комиссия Минюста или суд их решения отменяет, уголовная ответственность им не грозит. Они продолжают работать и заниматься регистрационной деятельностью — переоформлять имущество, вносить соответствующие изменения в реестры, менять собственников и так далее", — объясняет старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    Как отмечает адвокат, Минюст замалчивает еще и тот факт, что активизировались и киберпреступники, которые вносят неправомерные изменения в электронный реестр от имени нотариуса или другого лица, имеющего доступ к реестру. Вместо того чтобы заняться защитой данных, Минюст ничего не предпринимает. О чем на днях даже заявил глава НАБУ, хотя это не в компетенции ведомства. А недостатки в электронной системе видны невооруженным глазом.

    "Известно о тысячах случаев незаконных сделок, из которых сотни уже отменены комиссией при Минюсте. Но те, кто этим занимался, не наказаны и продолжают делать то же самое. На мой взгляд, электронный реестр имеет право на жизнь, только надо сделать невозможным постороннее вмешательство и ужесточить ответственность за несанкционированный доступ и за незаконные действия", — считает Ростислав Кравец. 

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    Обещать, не значит делать

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    Впрочем, в Минюсте успокаивают, дескать, если вдруг личная собственность украинцев уже переоформлена, можно жаловаться в комиссию Минюста. Такие жалобы они рассмотрят в течении 30 дней и, если удастся доказать правоту, внесут изменения в реестр. В суде этот вопрос затянется на годы. В то же время в Минюсте признали, что электронный реестр помогает рейдерам и мошенникам.

    "Закон создал определенную почву для незаконного вмешательства и посягательства на имущество наших соотечественников и бизнеса. Он позволяет зарегистрировать кому угодно и что угодно — и рейдеры этим активно пользуются", — признался прародитель электронного реестра, замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

    Заместитель министра заверил, что министерство готовит законопроект, которым усилит ответственность государственных регистраторов и нотариусов за внесение в реестр собственности неправдивых данных. Предполагается также внести изменения в Уголовный кодекс, предполагающие уголовную ответственность государственных регистраторов и нотариусов за внесение ложных данных в реестры, а заодно и инициатора внесения в реестр собственности ложной информации. 

    Вот только никто не спешит решать эту проблему. Уж больно вовремя Минюст запустил этот несовершенный реестр, из-за которого одни граждане Украины теряют имущество, в то время как другие становятся его хозяевами.

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