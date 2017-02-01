"Черные" нотариусы. Как Минюст сдал бизнес и имущество граждан рейдерам

Сергей Тышковец

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

С 1 января 2016 года в Украине с подачи Минюста заработала электронная регистрация имущества граждан на всей территории Украины. Но, как оказалось, он сыграл на руку рейдерам, мошенникам и "черным" риелторам. Тысячи украинцев уже лишились своего имущества, многие еще даже об этом не знают. В Минюсте не видят или не хотят замечать проблему.

Было ваше — стало наше

Если до 2016 года незаконный отъем имущества с помощью нотариусов был единичным, то с 2016 года, благодаря стараниям постреволюционного состава Минюста, отменившего бумажную версию регистрации права на имущество, он стал массовым. "Черные" нотариусы, а также ряд лиц, имеющих доступ к электронному реестру, зарабатывают огромные деньги, перерегистрируя имущество одного человека на другого. При этом все им сходит с рук.

Пока самый нашумевший скандал — отъем бизнес-центра Horizon Park у его собственника — UniCredit Bankс помощью одного нотариуса из Обуховского района. Нотариус переоформил его на компанию "Проект А", которая ранее пыталась зарегистрировать за собой часть офисного центра, находившегося в ипотеке у банка на основании решения суда в пользу банка, а не компании "Проект А". За это нотариуса наказали — на три месяца забрали у него ключ-доступ к реестру. Но как только вернули, он тут же проделал аналогичную операцию. И ничего за это ему не было, он до сих пор работает.

Квартиру фронтовой медсестры из Днепропетровской области Людмилы Калининой, пока она была в АТО и спасала раненых, по документам отобрал адвокат, который к ее семье никакого отношения не имеет. Сейчас идут судебные тяжбы.

Воин АТО, Ростислав Тихонов, приехав с фронта, остался бездомным. Пока суды разбирались, квартиру переоформили с легкой руки нотариуса, дважды меняли владельцев в государственном реестре.

Мошенники охотятся на имущество лиц, которые не могут своевременно установить факт отчуждения и остановить сделку. Жертвами, как правило, становятся лица, которые постоянно не проживают в квартире.

Никто ни за что не в ответе

Сегодня доступ к реестрам есть не только у нотариусов, но и у регистраторов, исполнительных комитетов сельских, поселковых и городских советов да и у всех тех, кому закон дал право доступа. В том числе и у создателей этих реестров, которые их обслуживают. К тому же, кроме вышеперечисленных лиц, любой хакер в состоянии взломать реестр и от имени нотариуса внести необходимые данные. По мнению юристов нет 100% гарантии, что реестры надежно защищены.

"Если быть справедливым, "черные" нотариусы работали всегда. Но если раньше их были единицы и им было непросто заниматься незаконными делами, то сейчас их стало больше, а также выросло число незаконных сделок. Это связано с бездумными изменениями в законодательстве со стороны Минюста, которые упростили проведение регистрационных действий, что вызвало волну рейдерства и перерегистраций. А неоднозначностью в регистрационных действиях воспользовались "черные" нотариусы. Они чувствуют свою безнаказанность. Даже в том случае, если комиссия Минюста или суд их решения отменяет, уголовная ответственность им не грозит. Они продолжают работать и заниматься регистрационной деятельностью — переоформлять имущество, вносить соответствующие изменения в реестры, менять собственников и так далее", — объясняет старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как отмечает адвокат, Минюст замалчивает еще и тот факт, что активизировались и киберпреступники, которые вносят неправомерные изменения в электронный реестр от имени нотариуса или другого лица, имеющего доступ к реестру. Вместо того чтобы заняться защитой данных, Минюст ничего не предпринимает. О чем на днях даже заявил глава НАБУ, хотя это не в компетенции ведомства. А недостатки в электронной системе видны невооруженным глазом.

"Известно о тысячах случаев незаконных сделок, из которых сотни уже отменены комиссией при Минюсте. Но те, кто этим занимался, не наказаны и продолжают делать то же самое. На мой взгляд, электронный реестр имеет право на жизнь, только надо сделать невозможным постороннее вмешательство и ужесточить ответственность за несанкционированный доступ и за незаконные действия", — считает Ростислав Кравец.

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Обещать, не значит делать

Впрочем, в Минюсте успокаивают, дескать, если вдруг личная собственность украинцев уже переоформлена, можно жаловаться в комиссию Минюста. Такие жалобы они рассмотрят в течении 30 дней и, если удастся доказать правоту, внесут изменения в реестр. В суде этот вопрос затянется на годы. В то же время в Минюсте признали, что электронный реестр помогает рейдерам и мошенникам.

"Закон создал определенную почву для незаконного вмешательства и посягательства на имущество наших соотечественников и бизнеса. Он позволяет зарегистрировать кому угодно и что угодно — и рейдеры этим активно пользуются", — признался прародитель электронного реестра, замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

Заместитель министра заверил, что министерство готовит законопроект, которым усилит ответственность государственных регистраторов и нотариусов за внесение в реестр собственности неправдивых данных. Предполагается также внести изменения в Уголовный кодекс, предполагающие уголовную ответственность государственных регистраторов и нотариусов за внесение ложных данных в реестры, а заодно и инициатора внесения в реестр собственности ложной информации.

Вот только никто не спешит решать эту проблему. Уж больно вовремя Минюст запустил этот несовершенный реестр, из-за которого одни граждане Украины теряют имущество, в то время как другие становятся его хозяевами.