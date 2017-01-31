Упор лежа. Самые яркие и неожиданные участники флешмоба в Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина продолжает отжиматься: участниками флешмоба #22PushupChallenge, который в январе 2017 года пришел в страну, становятся все больше украинцев. Среди них – высшие государственные власти, политики, силовики и курсанты. Более того, развернулась борьба за "флешмобные" рекорды.

Кличко, герб и якорь

Мы уже писали об отжимавшихся министре культуры Евгение Нищуке, советнике главы МВД Зоряне Шкиряке, главе Ивано-Франковской областной Рады Александре Сыче.

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Также отжимались патрульные полицейские, военнослужащие Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного и даже генерал армии, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

26 января во флешмобе поучаствовал мэр Киева Виталий Кличко – он отжался прямо на центральной улице столицы, Крещатике. Затем Кличко передал эстафету брату – Владимиру.

"Я считаю, что мы должны задействовать как можно больше людей, чтобы поддержать нашу Украину и наших воинов", – сказал градоначальник.

Позднее отжались 200 будущих и действующих офицеров ВМС вместе с вице-адмиралом Игорем Воронченком: военные сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата Гетман Сагайдачный. К акции присоединились руководство и курсанты Института ВМС Нацуниверситета Одесская морская академия.

Первые лица "давят землю"

В пятницу, 27 января, участием во флешмобе отметился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Я надеюсь, что все мужчины в Украине, которые готовы защищать свою страну, смогут отжаться и 22, и 25 раз – сколько надо", – сказал секретарь СНБО и отжался 25 раз: "на всякий случай с запасом".

Поучавствовал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Принял вызов от движения Общественное движение "Честно" и принял участие во флешмобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими воинами-участниками войны на Донбассе. Передаю эстафету воинам и ветеранам батальона имени генерала Кульчицкого", – написал он.

А народный депутат Алексей Гончаренко отжался 22 раза в здании Совета Европы в Страсбурге. Он отметил, что участвует во флешмобе, в первую очередь, для поддержки украинских ветеранов и воинов АТО.

Харьковский "самолет" и Нацгвардия в упоре лежа

В Харькове курсанты и преподаватели Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба (ХНУПС) во время отжиманий образовали фигуру самолета.

"Всего в акции приняли участие 2017 курсантов и преподавателей университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. Во время флешмоба армейцы разместились так, что создали форму самолета, в хвостовой части которого были буквы "ХНУПС", – отметил Чалый.

По его словам, кроме мужчин, к мероприятию охотно присоединились и девушки-курсанты. При этом не уточнили, сколько времени потратили курсанты на подготовку синхронного выполнения спортивного упражнения.

30 января флешмоб поддержала Национальная гвардия: отдельный отряд специального назначения Западного территориального управления принял эстафету от своих коллег с Востока Украины и передал ее отдельном отряда специального назначения Центрального территориального управления Нацгвардии.

США и Украина: большая разница

Напомним, в Украине по предложению автогонщика и общественного активиста Алексея Мочанова запустили усложненную версию американского флешмоба – не просто отжаться 22 раза, а 22 дня по 22 раза.

Само же движение 22PushupChallenge зародилось в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, возвращающихся после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 появилась неслучайно: согласно статистике департамента США, в 2014 году ежедневно оканчивали жизнь самоубийством 22 ветерана. Позже цифру уточнили и снизили до 20 (в 2014 году 7403 ветерана америкаснкой армии покончили жизнь самоубийством).

Но число 22 запомнилось, и для предупреждения самоубийств среди ветеранов войн появилось движение #22Kill – на сайте можно пожертвовать деньги в помощь ветеранам, тут же есть счетчик отжиманий.

Суть флешмоба – сделать 22 отжимания и передать эстафету дальше. Конечная цель – 22 миллиона отжиманий, то есть 1 миллион участников.

Впрочем, в США флешмоб запустили в том числе для сбора средств в пользу ветеранов, а в Украине – только отжимания.