Восточная Европа "вымывает" из Украины трудовые ресурсы - эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Глобальные миграционные процессы создали ситуацию трудового "вакуума" в странах Восточной Европы, его замещают работники из бывших союзных республик, в том числе из Украины, теряющей трудовой потенциал. Удержать специалистов от эмиграции может изменение подходов к решению экономических, образовательных и других проблем внутри страны. В частности, Украине необходим индустриальный переход, строительство сети перерабатывающих предприятий. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина председатель Комитета по вопросам промышленной модернизации при Торгово-промышленной палате Украины, СЕО компании "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

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"Мы смотрим на проблему трудовых ресурсов с точки зрения экономики. Государство — связанный механизм, если не решается один вопрос, он тянет за собою другие проблемы. И сейчас мы подошли к такой точке напряженной, когда видим, что не решено много вопросов в образовании, в трудовой миграции, в уровне жизни — все это создает такой вот фон, на котором люди действуют и определяют свои планы — будут они уезжать или останутся в стране", — сказал Власюк.

Пока этот фон не очень радует. Эксперт продемонстрировал основанные на данных Мирового банка графики, отображающие рост ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) Украины и нескольких стран-соседей. Согласно этим данным, с 1990 года Польша и Турция более чем в два раза увеличили ВВП, тогда как ВВП Украины сегодня составляет около 59% (по другим данным — около 65%) от уровня 1991 года.

"Мы выпадаем из общего контекста, когда соседние страны набрали, Украина уменьшила ВВП. Мы понимаем, что долго такая ситуация продолжаться не может… Это создает напряжение в разных сферах жизни, влияет на выбор людей, в том числе, (обуславливает — Ред.) эмигрантские настроения", — сказал Власюк.

По его словам, вопрос трудовой миграции надо рассматривать в международном контексте: "например, сейчас говорят о рисках серьезного упадка в странах Восточной Европы, являющихся частью Евросоюза, из-за того, что оттуда выезжают квалифицированная рабочая сила дальше на Запад".

Высококвалифицированные специалисты едут из Польши и стран Прибалтики в Германию в Великобританию, в США. В странах Восточной Европы "создается вакуум, который заполняют работники разных квалификаций уже из стран бывшего Советского Союза, в частности, из Украины", подчеркнул Власюк.

Эксперт отметил, что при рассмотрении проблемы необходимо помнить о свободе перемещения и о праве выбора — люди могут выбирать, где лучше условия для их самореализации. Но, с другой стороны, есть опасность, что специалистов не будет внутри страны — поэтому "должна быть какая-то контрполитика".

По словам Власюка, в 2013 году численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет составляла 20,8 миллиона человек, в 2016 году — уже около 18 миллионов.

"Сокращение трудового ресурса очевидно. За счет чего это произошло? Прежде всего, за счет сокращения количества штатных работников с 10,2 миллиона до 8,2 миллиона", — отметил эксперт, добавив, что это — результат падения перерабатывающей промышленности.

При этом количество украинцев, выехавших на работу за границу, увеличилось на 1,2 миллиона человек и на сегодня составляет более 25% экономически активного населения. По официальным данным, в 2013 году таких было 3,2 миллиона, в 2016-м — уже 4,6 миллиона человек.

"Украина теряет такой важный фактор экономического роста, как наличие квалифицированной недорогой рабочей силы", — констатировал Власюк.

По словам эксперта, для того, чтобы остановить этот процесс, нужно проводить политику создания рабочих мест внутри страны, прежде всего — для квалифицированных работников. Но пока в стране наблюдается деиндустриализация, Украина все больше вывозит сырьевых продуктов (металл, руда, зерно…). Понятно, что такая структурная деградация экономики ведет к трудовой миграции.

"Поэтому Украине нужен индустриальный переход, необходимо создание многих перерабатывающих предприятий, которые дадут рабочие места…", — сказал эксперт, добавив, что нельзя забывать и о системе образования. Если же такой "контрполитики" не будет, то, по словам Власюка, Украине и в дальнейшем "грозит выезд трудового капитала и сокращение населения".

"Мне трудно представить себе, как Украина может существовать в таком сложном геополитическом пространстве с населением не 42,5 миллиона, как сейчас, а 30 миллионов, и как страна сельскохозяйственная, сырьевая… Мне кажется, такая модель невозможна для Украины, при такой модели наше общество существовать не может. В Украине должно проживать минимум 50 миллионов человек для того, чтобы страна могла решать свои социальные и другие проблемы, включая проблему безопасности", — заявил эксперт.

Власюк отметил, что для этого должно быть создано более 25 миллионов рабочих мест, уровень оплаты труда должен быть не ниже, чем в соседних странах.

Эксперт привел пример соседней Турции, где население составляет около 77 миллионов человек, из них около 45% — люди до 25 лет: "то есть, это молодой народ".

"В Турции есть два приоритета: оплата учителям, начиная от 700 долларов, и медикам. Там в обществе все стоит на ногах, не как у нас, где все на голову поставлено… Приоритеты у нас нужно изменить", — отметил он.

Напомним, социологи говорят о росте эмигрантских настроений среди украинцев. Так, по результатам соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года, треть жителей Украины (34%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на постоянное место жительства, не готовы к такому шагу более половины респондентов (55%). С февраля 2015 года по декабрь 2016 года число граждан, готовых навсегда уехать из страны, увеличилось на 6%, и настолько же уменьшилось число тех, кто не готов покинуть Украину.