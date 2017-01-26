Как резолюция ПАСЕ повлияет на ситуацию в Украине. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Парламентская Ассамблея Совета Европы пока не будет требовать от Украины проведения выборов в Верховную Раду на неподконтрольных территориях. Поправку к украинской резолюции с таким требованием внес депутат из Германии Андрей Гунько.

Докладчик по Украине от Испании Хорди Шукла предложил утвердить ее, чтобы "проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей была решена как можно быстрее". Несмотря на эмоциональный протест украинской делегации, большинство Мониторингового комитета ПАСЕ эту норму поддержало.

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Уже во время рассмотрения данного вопроса в зале украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование. Поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если не менее 10 депутатов будут против нее.

Снят ли этот вопрос с повестки дня окончательно, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

Насколько резолюция ПАСЕ является обязательной?

– Резолюции ПАСЕ не обязательны для исполнения, они носят рекомендательный характер. Они отражают оценку парламентариев разных стран политической, правовой ситуации в отдельно взятой стране, по которой принята резолюция.

Как мы видим, была бурная дискуссия вокруг некоторых чувствительных для Украины пунктов. И поэтому в итоге был принят более компромиссный вариант, который как можно больше учитывал разные мнения европейских парламентариев, в то же время вариант этой принятой резолюции лишь минимально отделяет Украину от выполнения разных чувствительных обязательств, акцентирование внимания на которых может привести к дестабилизации страны.

В резолюции также был призыв прекратить преследование оппозиции, обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане, защиту прав нацменьшинств. Все эти моменты будут учтены со стороны Украины?

– Я думаю, что эти ремарки будут учтены некоторыми нашими политическими силами, которые будут использовать эту резолюцию ПАСЕ как инструмент политической борьбы. То есть у оппозиционных сил появится аргумент в их конкурентной борьбе за власть, чтобы всячески апеллировать, что со стороны правительства идет некое ослабление позиций, попытка их правомерно – и не совсем правомерно – отстранить от политической деятельности.

Но я не думаю, что резолюция ПАСЕ приведет к каким-то существенным политическим изменениям в Украине. Как правило, они имеют больше психологический характер, нежели политический.

Не является ли это определенным тревожным звоночком для Украины?

– Согласен. Тот факт, что мы видим голоса людей, которые требуют выполнить не самые приятные для нас положения, свидетельствует, что Европа входит в 2017 год. Этот год очень будет неприятный для Украины, связанный давлением многих внутренних обстоятельств, с выборами в некоторых странах, с тем, что будут ослабевать связи между Европой и США при Дональде Трампе.

Все сильнее и сильнее будут звучать голоса тех, кто будет выступать за нормализацию отношений между европейскими странами и Россией. И, как видим, есть высокая вероятность, что эту нормализацию будут продвигать за счет интересов Украины. И поэтому такая бурная полемика вокруг этих резолюций.

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Я бы сказал, это первый звоночек, что 2017 год будет создавать много неприятностей для украинской дипломатии – по сравнению с тем, как прошел 2016 год – по крайней мере, как он начинался.

Ранее политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.