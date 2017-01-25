Самая пьющая нация Европы. Исследование СМИ

Александр Шишло — Брюссель, РИА Новости Украина

Среди стран Западной Европы самый высокий показатель потребления алкогольных напитков отмечен в Бельгии – 12,6 литра в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, сообщила во вторник электронная версия газеты Derniere heure cо ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Бельгиец самый большой потребитель алкоголя в (Западной) Европе. Для 10% (населения – ред.) это является настоящей проблемой", — пишет издание. Согласно "рейтингу" ОЭСР, по объему потребления спиртных напитков за бельгийцами следуют австрийцы (12,3 литра) и французы (11,5 литра).

"Не потреблять алкогольные напитки – это в нашей стране (Бельгии) иногда воспринимается отрицательно", — приводит Derniere heure слова представителя фонда по борьбе с раковыми заболеваниями Стевена Де Бондта.

Согласно данным статистики, бельгийские женщины в среднем ежедневно выпивают более двух бокалов алкогольных напитков, мужчины – более трех. При этом каждый третий представитель сильного пола в возрасте более 55 лет потребляет алкоголь каждый день и в избыточных дозах. Чрезмерное потребление спиртных напитков является причиной ежегодной преждевременной смертности 6% жителей Бельгии, пишет Derniere heure.

По его данным, власти королевства в целях предотвращения роста алкоголизма среди населения планируют представить в марте этого года общенациональный план борьбы с излишним употреблением алкоголя, сообщают РИА Новости.

Лидеры политических фракций парламента Бельгии на прошлой неделе отвергли предложение лишить депутатов возможности бесплатного потребления пива и вина в ассамблее.

Как сообщала брюссельская интернет-газета EUobserver, "бесплатный алкоголь для депутатов был введен в конце 1990-х годов, чтобы предотвратить походы парламентариев в бары во время дебатов".

По данным издания, после некой стычки между депутатами, имевшей место из-за потребления горячительных напитков, председатель ассамблеи поручил независимой экспертной группе изучить вопрос и представить свои предложения. Ее члены рекомендовали лишить парламентариев привилегии бесплатного потребления пива и вина в ассамблее.

Работодатели в Бельгии не воспрещают трудящимся выпить немного пива или вина за обедом, но это приводит к тому, что алкоголь в избыточном количестве на рабочих местах потребляют около 14% экономически активных граждан, отмечает Derniere heure.

Ранее газета Libre Belgique сообщала, руководители 70% бельгийских предприятий утверждают, что хотя бы раз кто-нибудь из их сотрудников приходил на работу в состоянии опьянения. Еще 40% работодателей сообщили, что сталкивались с пьяными на рабочих местах. По данным специалистов, не менее 10% жителей Бельгии, население которой составляет 11,3 миллиона человек, потребляют алкоголь в избыточном количестве. При этом лишь 12% жителей королевства, испытывающих проблемы с алкоголем, обращаются к врачам и получают надлежащую медицинскую помощь.

По данным Европейской ассоциации борьбы с алкоголизмом, порядка 23 миллионов граждан Евросоюза — около 5% населения — страдают алкогольной зависимостью.

Европарламент в 2014 году принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию разработать новую стратегию борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя на 2016-2022 годы. Предыдущая алкогольная стратегия высшего органа исполнительной власти ЕС, реализация которой завершилась в 2013 году, не смогла устранить в европейском обществе проблемы, связанные с алкоголем.

По данным европейских СМИ, в ЕС от злоупотребления алкоголем ежегодно умирают до 200 тысяч человек. Одна из четырех смертей среди мужчин 15-29 лет и одна из десяти среди женщин этого же возраста происходит по причине чрезмерного потребления алкогольных напитков. Среди стран ЕС самая высокая смертность по этому показателю регистрировалась в Эстонии.