Новый директор ЦРУ: с РФ – жестче, Китай создает напряжение в мире

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Для конгресса – старый знакомый

Американские конгрессмены знают с политической точки зрения 53-летнего Помпео лучше, чем кто бы то ни было. В последние шесть лет он был их коллегой, хотя работал не в сенате, который теперь утвердил его в новой должности, а в палате представителей.

В качестве конгрессмена Помпео представлял штат Канзас. Всякий раз он выигрывал выборы за явным преимуществом, набирая более 60% голосов.

В палате представителей нынешний директор ЦРУ работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. В частности он заседал в подкомитете, который непосредственно занимается делами ЦРУ. Кроме того Помпео был членом спецкомитета по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство террористы убили посла США в Ливии Кристофера Стивенса.

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Военная служба и бизнес

В юности Помпео поступил в военную академию в Уэст-Пойнт, которую окончил в 1986 году. Затем он, согласно его биографии, служил, в частности, в пехоте и участвовал в войне в Персидском заливе.

Впрочем, на этом военный опыт нового директора ЦРУ завершился. Позднее он ушел в бизнес. Сначала создал компанию Thayer Aerospace and Private Security, однако в 2006 году продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, став президентом компании Sentry International по производству оборудования для месторождений.

Планы нового директора ЦРУ

О планах Помпео на новой должности пока можно судить лишь по его высказываниям на слушаниях в сенате, где обсуждалась его кандидатура.

Как и другие претенденты на посты в новой администрации, Помпео продемонстрировал жесткую риторику по отношению к России. В частности он считает, что Москва ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Он полагает, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России". Помпео также уверен, что ЦРУ должно предоставлять властям США полноценный анализ, связанный с деятельностью РФ.

В то же время он назвал "голословными заявлениями, которые ничем не подтверждены" утечки информации о контактах представителей президента США Дональда Трампа с Россией. При этом Помпео обещал "следовать за фактами, куда бы они ни привели".

Касаясь темы Китая, Помпео заявил, что эта страна создает достаточно напряженную ситуацию "расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве".

Заключение ядерной сделки с Ираном, по мнению нового директора ЦРУ, стало ошибкой США.