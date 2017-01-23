О чем говорит страна: а было ли покушение на Геращенко?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

СБУ не только предотвратила готовящееся убийство народного депутата, но и задержала двоих его горе-исполнителей — граждан Украины, которые, согласно данным СБУ, действовали по указанию ФСБ. И только благодаря работе украинских спецслужб нардеп отделался легким испугом. Но силовики считают, что СБУ темнит, что политики в этом деле не больше, чем в любом бытовом преступлении. СБУ и народный депутат опять мутят воду.

Прибыла в столицу банда из Крыма

В субботу с сенсационным заявлением выступил глава СБУ Василий Грицак, который отметил, что исполнителей покушения на народного депутата двое. Оба граждане Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, но досрочно освободились.

Один 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, другой 1978 г. р., уроженец АР Крым. Один был трижды судим за кражи, другой — дважды за разбой. Свои действия они координировали с руководителем, которым оказался бывший гражданин Украины, воевавший на стороне ЛНР Андрей Тихонов, проживающий в настоящий момент в Белгороде (Россия). Грицак отметил, что, по данным СБУ, операция по ликвидации народного депутата планировалась и контролировалась к выполнению сотрудниками ФСБ.

По словам Грицака, для подготовки убийства исполнители прибыли из РФ в Украину 14 декабря. Сначала в Харьков, где находились 5 суток, после чего приехали в Киев и в течение недели проводили разведку, в частности изучали маршруты передвижения депутата, его автомобилей, следили за местами работы, проживания, местами его вероятного появления.

"Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем", - отметил Грицак.

По словам Грицака, злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство. Предусматривалось два варианта. Первый вариант – закладка взрывного устройства под автомобиль народного депутата. И второй вариант – подрыв самодельного взрывного устройства по пути следования народного депутата. Согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства подозреваемые были задержаны. Следователи проводят экспертизу изъятого взрывного устройства, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности к покушению на журналиста Павла Шеремета.

Нардеп под прицелом

Несмотря на то что глава СБУ не называл имя нардепа, которого планировали взорвать очередные "агенты Кремля", в тот же день стало известно, что речь шла о скандально известном соратнике министра МВД Арсена Авакова, рупоре МВД, нардепе из "Народного фронта" Антоне Геращенко. Как писали его сотоварищи, главный мотив покушения на Геращенко – попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", медийной фигуры, известной своими антироссийскими взглядами.

Сам Геращенко молчал недолго. В соцсетях прокомментировал покушение, назвав его "вторым днем рождения".

"Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём и ночью работал для того, чтобы задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева. Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины, – правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет", - написал Геращенко на своей странице.

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Он уверял, что это не инсценировка покушения на него, потому что подозреваемые задержаны на два месяца.

Несмотря на убедительность доводов, у профессионалов тем не менее возникает масса вопросов по поводу проведенной блистательной спецоперации СБУ. Во-первых, почему ФСБ РФ не наняла профессионалов-киллеров, которых сегодня благодаря боевым действиям на Востоке развелось хоть пруд пруди. Во-вторых, зачем ФСБ с серьезной миссией по ликвидации подсылать ранее судимых за кражи и грабежи, которые ни разу никого не убивали. А главное, которые со своей справкой из мест не столь отдаленных засветились сразу на границе и автоматически попали в поле зрения. В-третьих, взрывчатка не самый лучший вариант расправы при наличии на руках у населения неучтенного и более действенного оружия, начиная от автоматов и заканчивая гранатами, которые продаются за копейки. Возиться со взрывчаткой будет самый последний олух.

И это только то, что первое бросается в глаза оперативникам со стажем.

Политические мотивы под вопросом

Как отмечает бывший начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк, его коллеги поторопились с задержанием подозреваемых. Судя по имеющимся данным, "киллеры" даже не определились, как и где будут действовать. По сути, они могли отказаться от совершения преступления, то есть его могло и не быть.

"Всем хорошо известно, что есть стадии подготовки к совершению преступления. На стадии подготовки к покушению никто не задерживает исполнителей и тем более никто не снимает и не показывает видео с подозреваемыми. Плохо, что их не задержали с поличным.

У меня есть сомнения в отношении политических мотивов этого покушения. Не будет ФСБ России отстреливать тех, кто их критикует. Их критикуют многие, в том числе и я. Не уверен, что подтвердится заказ ФСБ на убийство народного депутата за антироссийскую деятельность. У меня также сомнения в дальнейшей перспективе этого дела. Задержаны два человека, какие они дали показания, увы, мы не узнаем, потому что они явно не вписываются в заявленную схему о том, что операцию готовила ФСБ и что покушения связано с политической деятельностью Геращенко. Я думаю, что Геращенко сам знает или догадывается, что и кто стоит за покушением, но в данной ситуации всем выгодно говорить, что это заказ ФСБ, что опять потянулась "рука Москвы", - отмечает бывший начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Как считает генерал СБУ, ситуацию сейчас используют по максимуму. Вскоре эта история забудется, но рано или поздно у СБУ спросят, а где же все задержанные агенты ФСБ и сколько вынесено судебных решений?! Как предполагает эксперт, будут проблемы с этим расследованием.