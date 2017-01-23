Ужас и паника элиты в Давосе

FABRICE COFFRINI/AFP

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Всемирный экономический форум в Давосе — площадка для встречи мировых финансовых элит, определяет "повестку дня" мировой экономики. Поэтому все, кому не безразличны и достаточно близки вопросы накопления капитала стремятся попасть в "высшую лигу" мировых финансов — зимнюю Швейцарию в первый месяц нового года. В этот раз форум проходил с 17 по 20 января, и эта дата совпала с инаугурацией нового президента США, который пообещал сделать Америку снова великой.

Однако, нынешний форум проходил не в столь благостной атмосфере, как предыдущие. Давос 2017 года чем-то напомнил председателю правления "УК "Роснано" Анатолию Чубайсу 2009 год, последствия первой волны мирового финансово-экономического кризиса.

Тихий ужас Давоса Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Давосский форум: мир почти перевернулся

Форум завершился незадолго до церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Инициативы американского бизнесмена, избранного главой государства, противоречат все еще модным либеральным ценностям, согласно которым невидимая рука рынка определяет и формирует спрос и предложение в самом широком смысле слова. Трамп же говорит вещи крамольные, почти еретические для либеральной школы экономики. Он обещает вернуть производство в Америку и закрыть пошлинами рынок для иностранных производителей, например, автомобилей.

Помимо внутреннего протекционизма администрация нового президента США намерена проводить политику разрядки, заключающуюся в следовании американским интересам в любом внешнем конфликте. Если последовательное воплощение теории "управляемого хаоса", которая была последовательно реализована на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в ряде постсоветских государства будет сдана в архив, это будет действительно новым словом в международной политике.

Официальная церемония по вступлению в должностью Трампа прошла 20 января, и первые законодательные инициативы его администрации еще впереди. Однако и сказанного уже достаточно, чтобы посеять панику среди многочисленных "друзей Америки", которые по десять-двадцать лет осваивали с большой выгодой для собственного благосостояния многочисленные гранты на "развитие демократии" и "свободных медиа". Свободы и демократии в мире больше не стало, а вот политической нестабильности стало в разы больше.

По словам Анатолия Чубайса, избрание Трампа и перспективы глобального изменения мирового порядка породили непраздничную атмосферу в Давосе.

".. Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз. А поскольку в Давосе я давно — я с ужасом посчитал, что оказывается, я 25 раз уже здесь, то, соответственно, есть длинный исторический период, в котором, пожалуй, был только один Давос с таким же ощущением ужаса. Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом? Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом", — заявил Чубайс в интервью.

"Так вот, степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет. Вот, собственно, простая иллюстрация, очень хорошая: посмотрите, Давос открывал генеральный секретарь Компартии Китая — господин Си Цзиньпин речью, которая просто была великолепной, одой рыночной экономике с яркими призывами о необходимости отменять межстрановые торговые барьеры, снижать пошлины, и еще в завершение с заявлением о том, что Китай открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты. То есть такая суперлиберальная речь, построенная в лучших традициях чикагской школы. Это произошло два дня назад, и практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке", - добавил он.

"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост — 3-4%, поэтому вся эта нынешняя катастрофа — это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за 25 лет", — подчеркнул Чубайс.

Заразительный пример

Изменения мирового устройства, в частности, действующих соглашений, из которых США могут выйти, если сочтут их невыгодными, не такой простой процесс. Процедура разрыва любого международного соглашения не такая быстрая, да и встречные иски от бывших партнеров тоже возможны.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что выводы о планах Трампа можно будет сделать на основании решений первых 100 дней президентства Трампа. REUTERS Gleb Garanich Украина: от Давоса до Трампа. Эксперты подвели итоги недели

"Можно утверждать, что его заявления о приоритете интересов Америки (America first), они кажутся совершенно протекционистскими. В ближайшее время должна состояться встречи Трампа с президентами Мексики и Канады. Не один десяток лет существует соглашение о зоне свободной торговле на североамериканском континенте, NAFTA, и возникает вопрос, как реализовать планы отменить это соглашение. Есть мировой порядок обжалования подобного рода споров, и выйти из договора не так просто, как может казаться на первый взгляд. Мне кажется, эта процедура может занять до нескольких лет, это не вопрос месяца. Такие действия могут подорвать доверие и к другим торговым договорам", - пояснил Устенко.

"США в отличие от стран с развивающейся экономикой, например, Украины или России, не являются экспортно ориентированными, свыше 80% своего ВВП они получают за счет внутреннего производства, а не от экспорта.



Но это не означает, что они могут без последствий оставить тот или иной союз, а введение дополнительных ограничений может спровоцировать разбирательства в рамках ВТО. Такими заявлениями мир можно расшатать достаточно быстро", — добавил он.

Аналитик отметил, что мексиканский песо просел на 20% с момента, когда стало ясно, что Трамп выигрывает выборы.

"Индикатором нестабильности, который я вижу, является также резкий рост цен на золото. Это тоже показатель. Когда готовятся к плохим временам, золото идет в цене вверх", - подчеркнул Устенко.

В то же время, по оценке эксперта, в новом мире у Украины может появиться возможность пересмотреть невыгодные международные экономические соглашения.

"Ситуация для Украины крайне сложная. Мы были и остались экспортно ориентированной экономикой. С 1900 по 1914 год Украина в рамках российской империи больше половины продукции, которую производила, поставлялась за пределы нынешних госграниц. 85% занимала продукция сельского хозяйства, пищевой промышленности и металл. Прошло 100 лет, и никаких изменений в нашем экспорте не произошло. Все те же зерно, агропродукция и металл. Получается, что внутренний рынок никогда не был приоритетом, мы производим товары с низким уровнем добавленной стоимости. Но чтобы быть конкурентными на мировых рынках, нам нужно добиваться специальных условий. Игра, которая идет в рамках международной торговли, она направлена на создание специальных зон свободной торговли. Украина имеет ЗСТ с Европой, но толком его не использует. Судя по заявлениями из США по отмене зон свободной торговли, Украина тоже может воспользоваться этим трендом и отказаться от невыгодных решений, например, по лесу-кругляку для Европы. Это может быть начальным пунктом для пересмотра невыгодных соглашений и заключения новых договоров, например, в вопросе увеличения квот экспорта в рамках зоны свободной торговли с ЕС или Канадой", - сказал Устенко.



Конец не наступил Канал РИА Новости Украина на Youtube В Давосе опасаются, что Трамп "сломает" тренд на глобализацию – Бортник

Смысл книги американского автора Френсиса Фукуямы "Конец истории" — в завершении противостояния разных идеологий полной победой либеральных ценностей. Поэтому, конец настал, и больше ничего не будет. Однако, реальная жизнь — лучший "оселок" для проверки философских построений, в том числе и утверждения победы либерализма в виде глобализации, демократии, мультикультурализма.

Правда, с приходом Трампа в Овальный кабинет с сайта президента исчезли столь важные для либерального сообщества разделы как борьба с изменениями климата и защита прав ЛГБТ-сообщества. Вероятно, медицинская реформа Обамы тоже будет отменена, а СМИ, распространявшие о Трампе клевету, призовут к ответу.

А обещание отказываться от невыгодных альянсов и заключать выгодные — прямой вызов НАТО и сложившейся системе раздела мира по итогам Второй мировой войны. Вкупе с экономическими заявлениями — закрыться от глобализации в виде импортных продуктов и восстановить свое производство это не может не означать резких перемен в мировой политике в ближайшие несколько лет. Из гегемона мировой системы безопaсности, Штаты могут перейти к более изоляционстской политике, и строить Pax America не в мире, а на собственной территории.

Тогда система мировых финансов может измениться вслед за системой безопасности и глобальным распределением труда. И многим нынешним направлениями, как и лицам их представляющие, придется, вероятно, переквалифицироваться в управдомы.