Покушения на намерения. Соцсети об инциденте с Геращенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине новый взрывоопасный скандал: СБУ предотвратила покушение на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. В СБУ заявили, что задержанные злоумышленники планировали подорвать автомобиль нардепа. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. В ведомстве рассказали о взрывном устройстве с пластическим взрывчатым веществом и о найденных во время обысков средств коммуникации с кураторами и других доказательств преступления, в том числе фотографиях самого объекта.

В СМИ пишут о том, что основным мотивом покушения на нардепа Антона Геращенко могла быть его непосредственная причастность к созданию основной украинской и международной базы данных по розыску ополченцев "Миротворец". Однако в украинском сегменте соцсетей — свои теории. Далеко не все верят в существование планов такого покушения. А есть в сетях и такие мнения: "Предотвращенное покушение на Антона Геращенко наверняка снимет возникшее напряжение вокруг вопроса о наградном оружии у депутатов. И переведет его в плоскость необходимости выдавать наградные танки!".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook