наверх
23.01.201716:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Покушения на намерения. Соцсети об инциденте с Геращенко

    (обновлено: )199
    Нардеп Антон Геращенко опять у всех на виду, да еще и в эпицентре скандала о покушении. Кому понадобилась жизнь нардепа и за что Геращенко мог поплатиться своей головой? Что думают об этом сами украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине новый взрывоопасный скандал: СБУ предотвратила покушение на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. В СБУ заявили, что задержанные злоумышленники планировали подорвать автомобиль нардепа. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. В ведомстве рассказали о взрывном устройстве с пластическим взрывчатым веществом и о найденных во время обысков средств коммуникации с кураторами и других доказательств преступления, в том числе фотографиях самого объекта.

    В СМИ пишут о том, что основным мотивом покушения на нардепа Антона Геращенко могла быть его непосредственная причастность к созданию основной украинской и международной базы данных по розыску ополченцев "Миротворец". Однако в украинском сегменте соцсетей — свои теории. Далеко не все верят в существование планов такого покушения. А есть в сетях и такие мнения: "Предотвращенное покушение на Антона Геращенко наверняка снимет возникшее напряжение вокруг вопроса о наградном оружии у депутатов. И переведет его в плоскость необходимости выдавать наградные танки!".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Купюры валют мира
    Экономика Украины. Падение гривны
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Андрей Вигиринский
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты