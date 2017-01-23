Хроника 22 января: День Соборности, покушение на Геращенко, женщины против Трампа

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 22 января, в Украине отметили День Соборности. Президент, по случаю праздника, наградил выдающихся украинцев, а заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о "вопиющих" нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

День Соборности Украины

Украинцы 22 января отметили День Соборности Украины. Президент Петр Порошенко поздравил сограждан с праздником и напомнил, что каждый украинец должен поступаться собственными интересами ради блага целой страны и ради ее единства. В столице на мосту Патона состоялся флешмоб – "Живая цепь соборности", в котором участники мероприятия объединили два берега Днепра цепью из людей. Подобные акции проходят во многих других украинских городах.

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Порошенко наградил выдающихся украинцев

Президент провел награждение государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности. В воскресенье, 22 января, Тина Кароль стала народной артисткой Украины. Также, согласно указу, орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Орденом Свободы президент наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова.

Хуг заявил о "вопиющих" нарушениях режима прекращения огня на Донбассе

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал факты нарушений режима прекращения огня в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции вопиющими. Наблюдатели ОБСЕ сообщают об угрозе экологической катастрофы, которую они увидели в одном из районов на линии соприкосновения в Донбассе. Там находится водоем с опасными химикатами. Искусственный водоем оказался между позициями конфликтующих сил. По оценке экспертов, если утечка будет достаточно серьезная, для общего загрязнения местности понадобится менее 48 часов.

Тука жестко раскритиковал законопроект о блокаде Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука резко раскритиковал политиков, выступающих за полную блокаду неподконтрольных территорий Донбасса. Тука убежден, если разорвать связи с Донецком и Луганском, реинтегрировать эти территории никогда не удастся. А если Киев официально перестанет поставлять воду в "ЛНР", мировое сообщество может обвинить Украину в геноциде.

СБУ сорвала покушение на Геращенко

СБУ предотвратила покушение на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. Шевченковский районный суд Киева арестовал двух подозреваемых в деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил сам Геращенко. При этом Геращенко подчеркнул, что по ст. 112 Уголовного кодекса обоим подозреваемым по делу грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

В Харькове устроили стрельбу с балкона многоэтажки

В Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова. "Обнаружить оружия на месте не удалось. Были обнаружены только гильзы. На балконе дома находились трое мужчин. Их задержали", — отметила она. По словам пресс-секретаря, пострадавших и жертв в результате стрельбы нет. Правоохранители выясняют мотивы стрельбы и, были ли задержанные теми стрельцами.

"Марш женщин" в США

До двух миллионов человек приняли участие в марше женщин после инаугурации Дональда Трампа в разных городах США. Организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тысяч человек маршировали в Нью-Йорке. Марширующих американцев поддержали и в других городах мира – Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки. "Марш женщин" прошел даже в Антарктиде.

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Железнодорожная катастрофа в Индии

Количество погибших в аварии поезда на востоке Индии приблизилось к 40. Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли восемь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна, однако, по данным СМИ, в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии

В воскресенье из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Японии, в городе Оита префектуры Вакаяма, были эвакуированы более 500 человек. В рекомендации об эвакуации вынесены примерно для 3 тысяч человек. По предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о взрывах также не поступало.

Чили охватили пожары: введен режим ЧП

В Чили продолжают бушевать лесные пожары: страна находится в условиях чрезвычайного положения с тех пор, как десятки возгораний сожгли более 80 тысяч гектаров земли, рискуя перекинуться на населенные пункты, фабрики и виноградники. Пожарные, сотрудники лесной службы и военные пытаются справиться с огнем в центре и на юге Чили, тогда как сильный ветер и жара мешают работе спасателей. Разрушены десятки домов. Сообщений о погибших не поступало.

День соборности Украины — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство. Этот договор, вошедший в историю как Акт "Злуки" — акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.