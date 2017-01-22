Высокие чувства. WSJ: Порошенко и поддержка США

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украинский президент Петр Порошенко надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и верит, что и при новой администрации США продолжат поддерживать Украину", — пишут корреспонденты Мэтт Мюррей и Лоренс Норман в статье для The Wall Street Journal.

"Смотрите, прежде всего, у нас есть крепкая поддержка обеих партий, — сказал Порошенко в интервью изданию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

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"Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. По его словам, он надеется увидеться с новым президентом Трампом, с которым поговорил через несколько дней после его неожиданного избрания в ноябре", — говорится в статье. "Я был бы очень рад этой встрече и думаю, что она была бы эффективна, судя по моему впечатлению от нашего разговора по телефону", — отметил Порошенко.

По словам украинского президента, Трамп произвел на него впечатление человека, глубоко заинтересованного происходящим на Украине, и расспросил его о ситуации на востоке страны и в Крыму. Порошенко выразил готовность "работать с любыми лидерами". Он призвал не опасаться смягчения международных антироссийских санкций, но предупредил, что, если оно произойдет, будет опасным для будущей безопасности западных партнеров Украины.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Автомобиль 45-го президента США Дональда Трампа на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне после церемонии инаугурации

Кроме того, президент Украины в очередной раз высказался с критикой в отношении России, назвав ее "агрессором", и заявил, что отказ от санкций против РФ невозможен без нарушения общеевропейских ценностей.

"Начиная с 8 ноября, Трамп вызывал сомнения в отношении своей политики, поскольку, среди прочего, защищал Россию и угрожал пошлинами автопроизводителям, американским и зарубежным. Серией вспышек в Twitter он также усилил обеспокоенность многих американцев из-за его темперамента. Тем не менее, его избрание было законным, а его инаугурация неизбежна", — продолжает тему The Washington Post.

"Все мы обязаны выступать против Трампа, когда он не прав, но мы также должны оставаться открытыми, чтобы поддержать его, когда он и республиканское большинство в Конгрессе выступают с достойными предложениями. Как часто такое возможно? Ну, не то чтобы никогда. Мы можем определить ряд сфер, в которых идеи Трампа и его коллег-республиканцев стоит принимать всерьез. Одной из таких станет налоговая реформа, в частности, в корпоративном праве", — говорится в статье.

"Предложения кампании Трампа для корпораций и частных предпринимателей были неоправданно щедрыми к состоятельным людям и дестабилизирующими для федеральных финансов. Тем не менее, он действительно стремится поощрять корпорации, возвращать миллиарды обратно в Соединенные Штаты и, в первую очередь, препятствовать их выводу в оффшоры. Планы республиканцев в Конгрессе предлагают любопытные возможности для достижения этих целей, однако, они должны быть разработаны надлежащим образом, чтобы не усугубить дефицит или неравенство", — пишет американское издание.

"Далее — образование. Выдвижение кандидатуры Бетси ДеВос на пост министра образования сигнализирует о том, что новая администрация будет более благосклонна к тому, чтобы предоставить родителям альтернативу традиционным государственным школам, будь то чартерные школы с государственным финансированием или ваучеры, чтобы помочь оплатить обучение в частной школе. Если реформа нацелена на бедные семьи, у которых сейчас нет каких-либо других вариантов, кроме неэффективной местной школы, то она станет благом. Трамп и республиканцы подчеркивают важность более сильной военной обороны, это особенно необходимо после нескольких лет бюджетной неопределенности, которую усугубляли опрометчивые ограничения сокращений. Опять же, многое зависит от их решения о повышении военных расходов и того, как они предлагают оплатить его, если это произойдет", — говорится в публикации.

"Тем не менее, основной принцип кажется разумным, учитывая многочисленные угрозы: терроризм, Китай… Стремление Трампа к тому, чтобы правительство получило более выгодную сделку от оборонных подрядчиков — а также от производителей лекарств — тоже нельзя назвать сумасшедшим. Трамп выразил заинтересованность в расширении инфраструктуры и дерегуляции бизнеса, и в обоих случаях он прав — с некоторыми оговорками. Если идея Трампа в отношении инфраструктуры совпадает с взглядами его консультанта Стивена Бэннона, то результаты могут быть катастрофическими", — пишет американская газета.