Соцсети: совет по морали против морали украинцев

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Министерство культуры Украины переживает за сограждан, особенно за нравственность и общественную мораль соотечественников. В Минкульте решили создать экспертный совет, который сформирует критерии определения медийной продукции порнографического характера. Согласно действующему закону, общественный контроль за соблюдением закона "О защите общественной морали" лежит на творческих союзах.

Как уточнили в министерстве, экспертный совет будет работать под эгидой творческих союзов, которые, в свою очередь, подчиняются Минкультуры.

В украинском сегменте соцсетей уточнений эта тема получила еще больше. Некоторые предлагают организовать еще и "Полицию морали", иные же пошли дальше, замахнувшись на Национальную Инквизицию и Национальную Астрологическую Академию.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook