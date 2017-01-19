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    Соцсети: совет по морали против морали украинцев

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (152)

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    Минкульт хочет создать Экспертный совет по защите общественной морали. Благая инициатива украинских чиновников весьма неожиданно нашла бурный отклик среди простых украинцев и немало комментариев в соцсетях. Что пишут об этом сегодня?
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Министерство культуры Украины переживает за сограждан, особенно за нравственность и общественную мораль соотечественников. В Минкульте решили создать экспертный совет, который сформирует критерии определения медийной продукции порнографического характера. Согласно действующему закону, общественный контроль за соблюдением закона "О защите общественной морали" лежит на творческих союзах. 

    Как уточнили в министерстве, экспертный совет будет работать под эгидой творческих союзов, которые, в свою очередь, подчиняются Минкультуры.

    В украинском сегменте соцсетей уточнений эта тема получила еще больше. Некоторые предлагают организовать еще и "Полицию морали", иные же пошли дальше, замахнувшись на Национальную Инквизицию и Национальную Астрологическую Академию.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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