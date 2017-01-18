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    Почему курс 65 гривен за доллар – реален. Прогноз "Публичного аудита"

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    Экономика Украины. Падение гривны (252)

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    Потенциальная эмиссия гривны, в свете дефицита в пределах 3 млрд долларов сальдо платежного баланса Украины, говорит о том, что наличный курс доллара может достичь 65 гривен за доллар, заявил замруководителя организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.
    Доллары и гривны
    Украинское фото

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Среднегодовой прогнозный курс валюты на этот год НБУ определен на уровне 27,5 грн за доллар. Однако, исходя из объема денежной массы, золотовалютных резервов и ожидаемого дефицита текущего счета платежного баланса, при оптимистичном сценарии валюта может стоить 65 гривен за доллар. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил заместитель руководителя общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.

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    "В 2017 году 582 миллиарда гривен наличных средств, которые будут в распоряжении украинцев. Как удовлетворить такой спрос, если они захотят купить доллар? Резервы Национального банка на начало 2017 года составляли 15,5 млрд долларов, из них только 82,6% – это деньги, которые можно выпустить на рынок и тем самым обеспечить потребность в валюте – 13,8 млрд долларов.

    Из этих средств необходимо гасить отрицательное сальдо платежного баланса в пределах 2,7 млрд долларов, потому что импорт превышает экспорт. Кроме того, в 2017 году Украина обязана выплатить МВФ 1 миллиард долларов по ранее полученным траншам и еще 0,12 млрд долларов в рамках обслуживания внешнего долга", – подчеркнул Холошин.

    Эксперт отметил ряд факторов, которые определят денежную массу в 2017 году.

    "Почти на 13 миллиардов увеличивается ликвидная масса в стране, благодаря решению о повышении минимальной зарплаты до 3200 гривен. Следующая составляющая, которая увеличит денежную массу в стране – это граничный объем дефицита госбюджета на 2017 год. По закону он составит 77,5 млрд грн.

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    Как будут погашать эту разницу между доходами и расходами? Вряд ли кто-то даст Украине дополнительные займы. А погашение внутренних заимствований в этом году оценивается в 98,6 млрд грн", – подчеркнул Холошин.

    Средства на эти погашения, по его словам, будут изысканы за счет дополнительной эмиссии гривны, дополнительного выпуска ОВГЗ, их выкупа и погашения старых долгов.

    "Все это ложится в общую массу тех денежных средств, которые будут превращаться в доллары или евро. Последнее массовое увеличение денежных средств — в национализации "ПриватБанка". Сразу же для поддержания ликвидности этого банка и чтобы сбить ажиотаж, который захлестнул отделения "ПриватБанка", было прямым способом напечатано 15 миллиардов гривен, развезено по отделениям и банкоматам", – сообщил Холошин.

    Кроме того, эксперт напомнил, что в госбюджете заложено 52 млрд гривен на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги. При этом, дефицит этой суммы составляет свыше 65 млрд грн, исходя из расчета, что размер субсидии равняется 2 тыс. гривен, а получателями субсидии могут стать 9 миллионов домохозяйств.

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