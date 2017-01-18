Хроника 17 января: форум в Давосе, загадочный туман в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 17 января, в Давосе стартовал очередной Всемирный экономический форум, в Украине начались учебные сборы резервистов, ДНР и ЛНР заявили о готовности объявить мобилизацию, а глава МВД призвал пограничников готовиться к деоккупации границы на Донбассе. Помимо этого Киев уже второй день утопает в тумане и гари непонятного происхождения. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Форум в Давосе. Украина получит $100 млн финпомощи от Швейцарии

В Давосе стартовал очередной Всемирный экономический форум пройдет по 20 января. Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. По итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард президент сообщил, что Швейцария до конца января 2017 года предоставит Украине $100 млн финансовой помощи.

В Украине стартовали учебные сборы резервистов

На одном из полигонов Харьковской области начались учебные сборы резервистов оперативного резерва, сообщили в Генштабе ВСУ. "В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе учений и тренировок. К проведению сборов привлечены более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины", — отметили в Генштабе.

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ДНР и ЛНР заявляют о готовности объявить мобилизацию

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в случае возобновления боевых действий будет объявлена мобилизация, заявили главы ДНР и ЛНР. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что их армия состоит только из добровольцев. "Если время придет и нужна будет мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому", — подчеркнул Плотницкий. При этом он добавил, что необходимо использовать даже малейшую возможность урегулировать ситуацию мирным путем.

Аваков призвал пограничников готовиться к деоккупации границы на Донбассе МВД Украины/Youtube Аваков - пограничникам: готовьтесь к деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пограничники должны будут взять под контроль участок украинско-российской границы в районе Донбасса в 2017 году. Об этом он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины. Он добавил, что выйти к границе пограничники должны будут всего за одну-две недели после того, как соответствующий план действий утвердит руководство страны.

Суд ООН получил иск Украины против РФ

Иск Украины против России по обвинению в нарушении российской стороной конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации поступил в Международный суд ООН, сообщили в инстанции. В иске сказано, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней…". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

Парубий предложил повысить зарплату депутата на 15 минимумов

Голова Верховной Рады Андрей Парубий предложил повысить заработную плату народных депутатов не на 20 прожиточных минимумов, как предполагалось, а только на 15. Он внес предложение, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам депутатов. Однако, народные депутаты отклонили все предложения головы Верховной Рады и не смогли принят проект постановления.

Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

Верховная Рада проголосовала изменения в ряд законопроектов по поводу введения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Органам местного самоуправления предоставляются полномочия внедрять автоматизированные системы оплаты проезда (в том числе электронный билет) в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования и предусмотреть возможность использования электронного билета лицами, которые в соответствии с законом имеют право на льготный проезд в городском пассажирском транспорте.

В Украине родился первый ребенок от трех родителей

Первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей с использованием метода переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую родился в Украине, заявил во вторник кандидат медицинских наук, директор клиники репродуктивной медицины "Надежда" Валерий Зукин. "В начале января родился наш ребенок… девочка, выписка ребенка из роддома прошла несколько дней назад. В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире?.. В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике — ред.) были еще не оплодотворенные (яйцеклетки — ред.)",- заявил Зукин.

Киев и Харьков вошли в тройку самых опасных городов Восточной Европы

Харьков и Киев вошли в первую тройку самых опасных городов Восточной Европы по информации всемирной базы данных Numbeo. Согласно данным сайта, на первом месте в ТОПе Екатеринбург с индексом преступности 51,20, на втором — Харьков с индексом преступности 50,91, на третьем — Киев с индексом 49,89. В первую десятку рейтинга также вошел Львов, который расположился на девятой строчке. В списке также названы Новосибирск, Москва, Будапешт, Вроцлав, Братислава, Варшава, Минск.

Киев в тумане и гари

Киев второй день утопает в тумане и гари. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что источник запаха пока не установлен. Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), которые вызвали такое явление, как метеорологическая дымка, сообщили в столичной горадминистрации.

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СБУ запретила на 5 лет въезд в страну мэру польского Перемышля

Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Ранее мэр Перемышля Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

Госкино запретило фильмы и сериалы с российским актером Цапником

Госагентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, которому ранее запретили въезд в страну на пять лет. Таким образом, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения в частности, таких фильмов, как "Тихие омуты", "Роман выходного дня", "Зимнее танго", сериалах "Идеальный брак", "Королева бандитов".

Путин о подготовке "Майдана" в США

В ходе пресс-конференции во вторник Владимир Путин заявил, что в США продолжается острая внутриполитическая борьба, несмотря на то, что выборы президента уже состоялись. Складывается впечатление, что определенные силы в США, потренировавшись в Украине с Майданом, такое же могут устроить и у себя — в попытке подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, заявил Путин.

Новый глава Европарламента

Во вторник, 17 января, новым главой Европарламента по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге был избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, итальянец Антонио Таяни. В ноябре Мартин Шульц объявил об уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей. Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.