Гаврилечко: правительство не вправе прекратить выплаты безработным

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная служба занятости населения должна перейти от модели ее содержание из госбюджета к модели создания рабочих мест, об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что изменение системы занятости очень важно. Отдельно хочу сказать о службе занятости: я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных", — заявил он.

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"Фонд социального страхования — это внебюджетный фонд, который формируется за счет наших с вами денег. Поэтому правительство не имеет к нему ни малейшего отношения, кроме как в плане распоряжения этими деньгами. Так что, если премьер Гройсман очень хочет перестать "содержать безработных", то тогда управление Фондом нужно отдать двум оставшимся партнерам вместо трех, то есть профсоюзам и работодателям. Пусть правительство выходит из дирекции Фонда, и вообще не имеет к этому никакого отношения — это единственный способ для правительства перестать содержать безработных. Кроме того, служба занятости живет за счет тех же самых страховых взносов, часть которых тратится на администрирование системы, и государство тут ни при чем", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению эксперта, мало просто заявить о намерении реформировать украинскую службу занятости.

"Во-первых, нужна адекватная статистика по рынку труда, которой у нас нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без переписи населения, которой у нас тоже нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без учета государственного и негосударственного имущества, которой нет. И, соответственно, без оценки деятельности государственных предприятий, а также инвентаризации этих самых предприятий, чего у нас тоже нет", — констатирует Гаврилечко.

Кроме того, эксперт уверен, что реформа Службы занятости невозможна без стратегии государства в области политики занятости.

"Если нет стратегии, то реформирование службы, которая должна выполнять базовые положения этой стратегии, невозможна в принципе, поскольку что и как вы будете реформировать, если у вас нет целей, задач, не определены инструменты, не понятны бюджеты, не понятно, что вы собираетесь делать и к каким показателям прийти. Если человек не представляет куда идти, то все дороги будут вести не туда. Разве что взять замечательный анекдот советских времен "Нас никому не сбить с пути, нам по фигу куда идти", то в таком случае реформа удастся", — считает эксперт.

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По его словам, отказ от выплат из Фонда социального страхования чреват для правительства судебными исками и уголовным преследованием.

"Если страховая компания не собирается выплачивать страховую премию в случае наступления страхового случая, значит это мошенническая компания. Причем если управление этими фондами ведется на тройственной основе, то в дирекции Фонда должны присутствовать поровну представители правительства, работодателей и профсоюзов, то у правительства, только один голос из трех. Не договорившись либо с работодателями, либо с профсоюзами, прекратить подобные выплаты невозможно. Можно изменить порядок выплат, но прекратить нельзя", — констатировал Гаврилечко.