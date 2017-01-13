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Гаврилечко: правительство не вправе прекратить выплаты безработным

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Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко рассказал, каким образом правительство может самоустраниться от выплат пособия по безработице, а также о том, что ждет Гройсмана в случае отказа от выплат от фонда социального страхования.
Юрий Гаврилечко
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная служба занятости населения должна перейти от модели ее содержание из госбюджета к модели создания рабочих мест, об этом на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что изменение системы занятости очень важно. Отдельно хочу сказать о службе занятости: я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных", — заявил он.

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"Фонд социального страхования — это внебюджетный фонд, который формируется за счет наших с вами денег. Поэтому правительство не имеет к нему ни малейшего отношения, кроме как в плане распоряжения этими деньгами. Так что, если премьер Гройсман очень хочет перестать "содержать безработных", то тогда управление Фондом нужно отдать двум оставшимся партнерам вместо трех, то есть профсоюзам и работодателям. Пусть правительство выходит из дирекции Фонда, и вообще не имеет к этому никакого отношения — это единственный способ для правительства перестать содержать безработных. Кроме того, служба занятости живет за счет тех же самых страховых взносов, часть которых тратится на администрирование системы, и государство тут ни при чем", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Гройсман: я не собираюсь содержать безработных и службу занятости
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Гройсман: я не собираюсь содержать безработных и службу занятости

По мнению эксперта, мало просто заявить о намерении реформировать украинскую службу занятости.

"Во-первых, нужна адекватная статистика по рынку труда, которой у нас нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без переписи населения, которой у нас тоже нет. Адекватная статистика по рынку труда невозможна без учета государственного и негосударственного имущества, которой нет. И, соответственно, без оценки деятельности государственных предприятий, а также инвентаризации этих самых предприятий, чего у нас тоже нет", — констатирует Гаврилечко.

Кроме того, эксперт уверен, что реформа Службы занятости невозможна без стратегии государства в области политики занятости.

"Если нет стратегии, то реформирование службы, которая должна  выполнять базовые положения этой стратегии, невозможна в принципе, поскольку что и как вы будете реформировать, если у вас нет целей, задач, не определены инструменты, не понятны бюджеты, не понятно, что вы собираетесь делать и к каким показателям прийти. Если человек не представляет куда идти, то все дороги будут вести не туда. Разве что взять замечательный анекдот советских времен "Нас никому не сбить с пути, нам по фигу куда идти", то в таком случае реформа удастся", — считает эксперт.

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По его словам, отказ от выплат из Фонда социального страхования чреват для правительства судебными исками и уголовным преследованием.

"Если страховая компания не собирается выплачивать страховую премию в случае наступления страхового случая, значит это мошенническая компания. Причем если управление этими фондами ведется на тройственной основе, то в дирекции Фонда должны присутствовать поровну представители правительства, работодателей и профсоюзов, то у правительства, только один голос из трех. Не договорившись либо с работодателями, либо с профсоюзами, прекратить подобные выплаты невозможно. Можно изменить порядок выплат, но прекратить нельзя", — констатировал Гаврилечко.

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